Tras cinco años Maximiliano Luksic deja el cargo de Director Ejecutivo de Canal 13

Maximiliano Luksic renunció al cargo de Director Ejecutivo de Canal 13, tras cinco años en el puesto, según dio a conocer en su cuenta de X. Emprenderá nuevos desafíos profesionales, fuera del mundo privado. A través de un comunicado, la empresa agradeció sus años en la estación, y dijo que próximamente determinarán a su reemplazo.

“Soy un convencido de que debemos permitir que el aire fresco de las nuevas ideas recarguen la energía de las empresas, para ir en búsqueda de objetivos cada vez más altos. Les cuento que a partir de hoy cierro mi ciclo como director ejecutivo de Canal 13 y así se lo he informado al directorio. Además he decidido poner fin a una etapa de trabajo en el mundo privado. Ha sido un camino muy desafiante, de un aprendizaje infinito. Hoy con profundo orgullo puedo decir que no tengo duda que el equipo que hemos construido todos juntos, continuará por esta ruta, y llevará a Canal 13 al siguiente nivel”, dijo Luksic en su cuenta de X.

Luksic llegó a la estación televisiva en 2016, donde se desempeñó en distintos cargos en la Dirección de Medios Digitales, Marketing, Dirección Comercial y Sub Dirección Ejecutiva, hasta asumir el cargo de Director Ejecutivo en el año 2019.

En los cinco años que estuvo en Canal 13 lideró el plan de sostenibilidad, para nivelar la situación económica de la estación, e implementó una estrategia para incrementar ingresos.

En sus años de administración surgió la señal “T13 en Vivo”, y el sitio 13.cl cumplió 3 años de liderazgo entre los sitios de TV, según detalló la empresa en un comunicado.

Además, indicó que próximamente se va a decidir quién asumirá en reemplazo de Luksic en el cargo, para seguir adelante con el plan estratégico. Asimismo, le agradecieron por sus años al mando de la señal televisiva.

“Canal 13 agradece profundamente a Maximiliano todos los años dedicados a nuestra casa televisiva y le deseamos todo el éxito en sus nuevos desafíos”, indicó Canal 13.

“Tengo la convicción de que esto es un buen negocio”, dijo Luksic a Pulso en 2021, cuando llevaba dos años al mando de la estación televisiva.

Ese año, Canal 13 registraba ganancias, tras millonarias pérdidas en el año previo. “Estamos mostrando que el Canal es sostenible, y tenemos el desafío de continuar”, agregó Luksic en ese momento.

Andrónico Luksic Craig ingresó a la propiedad de Canal 13 en 2010, tras comprar un 77% de las acciones a la Universidad Católica. El resto lo adquirió en 2017.