De eterna candidata a imputada: Camila Polizzi, la protagonista del “caso lencería” y la trama que destapó el caso “líos de plata” que remece al Biobío

Agosto de 2019, Región del Biobío. En el centro de Concepción un grupo de artistas se manifestaba en contra de la designación del entonces diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) como integrante del directorio del Teatro Biobío. La manifestación era encabezada por una joven. ¿Su nombre? Camila Polizzi.

Frente a las cámaras de la televisión local, Polizzi explicaba las razones por la cuales se oponían a la designación de Cruz-Coke. “Nosotros representamos acá a la ciudadanía”, señalaba la mujer que por esos días ya era conocida en las redes sociales y en la ciudad. Sin embargo, a cuatro años de aquello, el nombre de la mujer de 34 años ha comenzado a ser conocido a nivel nacional, esta vez, por ser la protagonista de una de las aristas de los líos de platas, específicamente del denominado “caso lencería”.

Aquello, ha generado que Camila Alondra Polizzi Fonceca actualmente se encuentre siendo investigada por la Fiscalía Regional del Biobío por su presunta participación en delitos de corrupción al haber arrendado la Fundación En Ti para lograr un convenio de $250 millones con la GORE. Sin embargo, lo más llamativo del caso -y que le valió dicha denominación- es que a la hora de justificar los gastos de las transferencias, se presentaron una serie de boletas por compra de ropa interior, además de prendas adquiridas en prestigiosas marcas, cenas es restaurantes y comprobantes de delivery.

Al municipio de Concepción

Nacida en Concepción, Camila Polizzi o “la futura presidenta” como la definió un amigo el 2019 en redes sociales, se define como una “persona autodidacta”. Y es que tras egresar del Liceo Santa Doris de Lota, si bien ingresó a psicología, dejó sus estudios universitarios tras tener dos hijas y finalmente nunca los retomó.

Pese a eso, quienes la conocen sostienen que siempre trabajó por ser conocida. Ya en 2017 Polizzi comenzó a ser protagonista de videos musicales de artistas de Concepción. Después, la penquista también tuvo su paso por el modelaje, para posteriormente comenzar a animar eventos en la zona y postular a diferentes castings de la televisión de esa ciudad.

Camila Polizzi será representada por la Defensoría Penal Pública.

Esos dotes de actriz, los utilizó dos años después cuando comenzó a realizar videos de sátira política, donde apuntaba al entonces gobierno de Sebastián Piñera y con críticas a la Concertación. “Basta de privilegios”, señalaba en un video en los que actuaba. Aquellos videos lograron que Polizzi alcanzara más de 50 mil seguidores en redes sociales, sin embargo, su mayor salto a la fama fue algo que no esperaba: siendo investigada actualmente por la Fiscalía por delitos de corrupción.

Sus primeros acercamientos con la política fueron cuando participó de la campaña a alcalde de su tío, Juan Salvador Polizzi. El 2021, sería su turno cuando dio un salto a la primera línea de la escena local, al postularse como independiente -apoyada por el Frente Amplio- a la alcaldía de Concepción. Sin embargo, tras un polémico debate quedó sin el apoyo del actual oficialismo al decir que no estaba de acuerdo con el aborto libre. En las elecciones de ese año, sólo alcanzaría el 8,2% de los votos. Apoyada por el Partido Radical, intentó el 2022 postularse a diputada por el distrito 20, no siendo electa nuevamente.

La trama de los convenios

Tras su fracasado paso por la política, Camila Polizzi se volcó únicamente al rol social que había demostrado durante sus campañas y apoyando manifestaciones el 2019. Aquello, sería lo que la llevó a ofrecerle a Gerardo Silva, presidente de la Fundación En Ti, el pago de $10 millones si le “arrendaba” la ONG con bastos años de experiencia para poder postular a los convenios con el GORE de Biobío, el cual establecía como requisito al menos dos años de antigüedad a las organizaciones.

De esta manera, como supuesta funcionaria de En Ti, Polizzi logró adjudicarse $250 millones de un proyecto de mejoramiento barrial de la zona norte de Concepción por parte del gobierno regional. Para lograr ejecutar las obras de mejoramiento barrial, la organización contrataría a la OTEC Frumisal la que había sido adquirida previamente por Matías Godoy junto a la ahora expareja de la mujer de 34 años, Sebastián Polanco.

Una vez que los hechos fueron conocidos, Godoy se autodenunció ante la Fiscalía y acusó a Polanco y Polizzi de haberlo engañado para lograr adjudicarse los millonarios montos. Junto con eso, entregó detalles de las boletas por altos montos en ropa y comida.

Este miércoles, Polizzi presentó una querella en contra de Godoy y de su expareja por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumentos mercantiles. En la acción judicial, apunta a Polanco: “él entendía de estas cosas (...) y sabía cómo postular esta clase de fondos y proyectos. Le comenté lo de la Fundación y él dijo que buscaría una”, momento en el que habría contactado al presidente de Fundación En Ti, quien “se mostró disponible a facilitar su personalidad jurídica”, señala la querella.

Además de eso, según relata Polizzi en la querella, mantuvo una reunión con el jefe de División de Desarrollo Social del GORE, Simón Acuña, quien le habría indicado que “todos los proyectos tienen que rendir cuentas, y que tendremos una contra parte técnica, la señora Tamara Vidal; y una contra parte financiera, la señora Carolina Pradenas. También me explica cómo funciona el tema de las rendiciones mensuales que se debían presentar en el GORE. (...) El señor Acuña, y debido a que nuestro proyecto es de capacitaciones, me sugiere trabajar con una OTEC (Organismo Técnico de Capacitación)”.

Pero no es lo único, Polizzi también responsabiliza a su expareja de haber conformado los informes de la OTEC, al haber sido socio de esta sin haberle dicho a ella. “Sebastián siempre hizo de intermediario entre las funciones que debía realizar la Fundación y la OTEC, ya que él tenía más confianza con Matías Godoy, ellos eran amigos. Así cuando había que presentar los informes de rendición al GORE yo le pedía a Sebastián que él a su vez le pidiera a Matías los informes y las facturas correspondientes al trabajo que la OTEC realizaba”, señala.

“Así, todas las compras que hoy aparecen en los medios de comunicación de especies que yo hubiera adquirido en el comercio no corresponden, ya que los representantes de dicha OTEC tenían la exclusividad del movimiento y uso de la cuenta y tarjeta de débito”, señala la querella en la cual pide que se le retribuyan $29 millones.

Este miércoles, tras enfrentar a la prensa afuera de su domicilio en Concepción, Polizzi apuntó a su expareja: “pregúntenle a Sebastián”.

“Seamos vivos”

En medio de la indagación que complica a Polizzi, se han revelado una serie de audios que dan cuenta de cómo ella, Matías Godoy y Sebastián Polanco, habrían intentado tapar ciertas irregularidades. Estos fueron entregados por el mismo Godoy a la justicia, junto con su auto denuncia.

Y en ellos, de hecho, quedó al descubierto cómo el estallido del caso les fue sorprendiendo. Como publicó T13, en una conversación que Polizzi mantuvo con Polanco, su pareja, nunca pensó que todo se destapara.

“Evidentemente, nunca pensamos, yo nunca pensé que iba a quedar la ‘cagá’ con el tema de las fundaciones y ahora están todos perseguidos y quieren ver las ‘hueás’ hechas”, le comentó ella, mientras él respondió: “Son capacitaciones. No dicen que va a quedar pintá la ‘hueá’”.(sic)

Y luego ella le indica: “Hay que hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón, alguien que diga ‘capacitado’. Capacitación de no sé... de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé qué ‘hueá’, del barrio nuestro... de lo que sea, los nombres de los talleres”.

En los extractos revelados, además, Polanco dejó en evidencia una grave tricuñuela empleada por Polizzi: “Yo cambié mi firma... porque tú falsificai firmas, así que ya no va a poder falsificarla. Si yo veo que tú ingresaste algo con mi firma...”.

Ante las necesidades de ejecutar tareas y buscar fondos con rapidez, en una de las conversaciones Polizzi también entregó claras instrucciones de cómo procedería.

“Por eso yo pienso que tú deberías tener el tema del manejo de la tarjeta y yo... si hay que traspasar plata. Porque yo pienso que con los $5 millones que hay en la tarjeta no alcanza. No alcanza pa´hacer lo que hay que hacer, que son las luces, las cámaras y la ‘hueás’... y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación, porque no puede quedar plata en la fundación... Por lo tanto, yo transfiero la plata. Tú con la tarjeta, no este ‘hueón’ (Polanco) por una razón evidente. No estamos de acuerdo, ¿cierto? Transfiero toda la plata a la cuenta de la OTEC. Tú te quedas con la cuenta de la OTEC. Se hace lo que hay que hacer y después... lo que quede... conversamos si quieres dividirlo... El cómo nos vamos a ir... eso después, ¿me entendí? Pero primero, hagamos lo que hay que hacer”, dijo.

En otro pasaje de las conversaciones, además, les indica: “Yo estoy tratando de que seamos vivos. De que no nos pase... lo que les pasó a los otros hueones del GORE a pararse a una cancha. La cancha no puede estar pelá' poh’, ‘hueón’. Tiene que estar pintá'... tiene que estar la ‘hueá’ de la cámara, tiene que estar la luz”.

Godoy señaló que la grabación la habría realizado debido al tenor de la discusión que mantenía Polizzi y Polanco, deslizando que tras el conflicto de ambos que se habría desencadenado por una supuesta infidelidad con directivo del GORE -no identificado- el que habría facilitado los convenios.