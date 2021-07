De Wes Anderson a Paul Verhoeven: dónde ver a los directores de Cannes 2021 en el streaming

La fiesta de Cannes tuvo que aguardar un año completo. Spike Lee, presidente del jurado del festival en su suspendida edición de 2020, es probablemente quien ha mantenido el título por más tiempo. Y algunas de las películas confirmadas hace un año, como las nuevas de Wes Anderson y Paul Verhoeven, se aguantaron más de 12 meses para lograr estrenarse en la Costa Azul con público.

Pero finalmente el certamen arrancó este martes, con un aparataje que recuerda la vida antes de la pandemia y el despliegue de estrellas y directores por su alfombra roja. Lee y el jurado entregarán la Palma de Oro el fin de semana subsiguiente, tras ver las 24 cintas que integran la competencia principal. Participan 20 directores y cuatro mujeres; ningún latino y un peso cargado hacia los cineastas europeos, como los veteranos Jacques Audiard y Bruno Dumont.

Es una edición reforzada con grandes nombres, aunque la circulación en Chile de los filmes de los autores que van por el galardón mayor es desigual. Wes Anderson es el único que con certeza siempre arriba a la pantalla grande local, y luego podrían entrar el francés François Ozon o el italiano Nanni Moretti.

Las plataformas de streaming no despiertan demasiadas simpatías en Cannes, pero después de todo brindan una ventana nada despreciable para acercarse a las filmografías de los directores que van por la Palma. No está todo, pero hay más de lo que podría imaginarse.

Nadav Lapid

El director israelí -ahora en competencia con Ahed’s Knee- tiene disponible su cuarto largometraje, sobre una profesora y un niño de cinco años que demuestra ser un prodigio con la poesía. Inspiró un remake nortamericano en 2018 con Maggie Gyllenhaal.

- The Kindergarten Teacher (2014, Apple TV)

Paul Verhoeven

El neerlandés es uno de los autores con mejor presencia en el streaming. Están las películas que encadenó entre fines de los 80 y comienzos de los 90, además de su más reciente largometraje, Elle. También, por cierto, una que todos preferirían olvidar: El hombre sin sombra con Kevin Bacon.

- Showgirls (1995, Mubi, Apple TV)

- Bajos instintos (1992, Netflix, Apple TV)

- El vengador del futuro (1990, Netflix, Directv GO, Apple TV)

- Elle (2016, Cinépolis Klic, Apple TV)

- El hombre sin sombra (2000, Directv GO, Apple TV)

- RoboCop (1987, Apple TV)

- Tricked (2012, Apple TV)

- Flesh and Blood (1985, Apple TV)

Mia Hansen-Løve

La francesa es una de las autoras favoritas de Cannes. Hoy participa en el festival con Bergman Island, mientras el streaming ofrece dos de sus seis largometrajes anteriores.

- All is Forgiven (2007, Mubi)

- Eden (2014, Centroartealameda.tv)

Nabil Ayouch

El cineasta francés de origen marroquí tiene sus dos películas previas en plataformas. La más celebrada fue Much loved, que aborda la prostitución en Marruecos y se estrenó en Cannes en 2015.

- Much Loved (2015, Netflix)

- Razzia (2017, Cinépolis Klic, Apple TV)

François Ozon

Hoy de vuelta en el festival con el drama Everything went fine, el reputado autor francés se anota dos títulos en plataformas digitales, ambas para arriendo en Apple.

- L’Amant Double (2017, Apple TV)

- By the Grace of God (2019, Apple TV)

Sean Penn

El actor vuelve a la dirección después de los abucheos a The last fase, con Javier Bardem y Charlize Theron. También se puede su adaptación de la novela de Jack Kerouac.

- Into the Wild (2007, Cinépolis Klic, Apple TV)

- The Last Face (2016, Amazon, Apple TV)

Bruno Dumont

Mubi ya tenía en su catálogo los dos primeros largometrajes del director francés, mientras que esta semana sumó su elogiado musical sobre la infancia de Juana de Arco

- The Life of Jesus (1997, Mubi)

- Humanity (1999, Mubi)

- Jeannette: The Childhood of Joan of Arc (2017, Mubi)

Wes Anderson

Más que por su voluminoso contingente de películas en el streaming, llaman la atención las ausencias de Rushmore y Los excéntricos Tenenbaums, dos de sus mejores cintas.

- Moonrise Kingdom (2012, Netflix, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Bottle Rocket (1996, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Isle of Dogs (2018, Cinépolis Klic)

- The Grand Budapest Hotel (2014, Directv GO)

- Fantastic Mr. Fox (2009, Directv GO)

Asghar Farhadi

El autor iraní marca presencia con dos dramas que en su momento pasaron por Cannes. La más reciente es su filme con Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín.

- Todos lo Saben (2018, Amazon, Apple TV)

- The Past (2013, Apple TV)

Apichatpong Weerasethakul

El ganador de la Palma de Oro en 2010 ofrece dos cortometrajes con su firma, uno de su autoría y otro envuelto en un formato de ómnibus junto a otros realizadores.

- The State of the World (2007, Mubi)

- Ashes (2012, Mubi)

Jacques Audiard

El francés también aparece con lo más reciente de su filmografía, además de su elogiado filme de 2001 con Vincent Cassel y Emmanuelle Devos.

- Rust and Bone (2012, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Dheepan (2015, Cinépolis Klic, Apple TV)

- A Prophet (2009, Directv GO, Apple TV)

- Read My Lips (2001, Apple TV)

Kirill Serebrennikov

- The Student (2016, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Summer - Leto (2018, Centroartealameda.tv)