Demócratas ficha a dos nuevos diputados a su comité parlamentario y superará en número a la DC

De cero a seis. Ese es el crecimiento en representación parlamentaria en la Cámara de Diputados que proyecta concretar en las próximas semanas el Partido Demócratas. Para eso, los diputados que actualmente integran la colectividad han desarrollado una seguidilla de conversaciones con solo un objetivo en mente: ampliar su presencia en el Congreso. Los esfuerzos, según adelantan, están cerca de dar frutos.

Actualmente hay dos diputados con interés en entrar oficialmente a la bancada Demócratas: Yovana Ahumada y Víctor Pino, ambos exmilitantes del Partido de la Gente.

De concretarse, el comité de Demócratas tendría seis integrantes: los diputados Miguel Ángel Calisto, Johanna Pérez, Jorge Saffirio (los tres exmilitantes de la Democracia Cristiana) y Erika Olivera, además de Ahumada y Pino.

La cercanía entre ellos es evidente. En vísperas de Navidad, el grupo -en conjunto con los senadores Ximena Rincón y Marías Walker, fundadores de Demócratas- se tomaron algunas fotos con sombreros del Viejito Pascuero frente a un árbol navideño.

Si Pino y Ahumada efectivamente se suman a Demócratas, el partido de Rincón superarían en representación parlamentaria a la bancada de la DC, que está compuesta por cinco diputados: Eric Aedo, Héctor Barría, Alberto Undurraga, Felipe Camaño (independiente) y el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes.

En menos de dos años, el partido ha logrado consolidarse como fuerza política en la Cámara. Cabe recordar que, en un comienzo, no contó con ningún diputado. A modo de comparación, Amarillos por Chile, que nació en el mismo período, se ha mantenido con un único parlamentario en sus filas, su presidente Andrés Joaunnet.

Consultada por La Tercera, Ahumada transparentó que “he tenido conversaciones con Demócratas, conociendo un poco más cómo funcionan, sus líneas y si coinciden conmigo. De todos los grupos con los que he conversado, me siento más cercana (a ellos)”.

Sobre su eventual ingreso, en todo caso, ella adelantó que “se va a dar de manera natural, no le he puesto fecha ni tiempo, en la medida que se vaya decantando estas conversaciones”.

23 de Noviembre del 2022 Retrato a la diputada Yovana Ahumada en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

En tanto, Pino comentó que “me encuentro explorando todas las opciones que representen mi identificación con el centro democrático de Chile. Durante los últimos meses me he reunido con diferentes colectividades políticas buscando puntos de encuentro. La opción que me abre Demócratas me parece más que interesante. Son un partido que está en plena formación y que representa el centro político de este país, en el que se ven reflejados las chilenas y chilenos que forman parte de una mayoría silenciosa”.

Además, planteó que “las cabezas de este partido, como son la senadora Rincón y el senador Walker, son políticos de una dilatada y respetada trayectoria. Eso, sin duda, me hace aún más interesante el sumarme a ese proyecto”.

Víctor Pino. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

Por su parte, el diputado Calisto sostuvo que “esperamos que ambos opten por Demócratas como parte de su proyecto político. Tenemos coincidencias permanentemente, una visión de fortalecer el centro político. Los esperamos con los brazos abiertos”. Y adelantó que la voluntad del partido no es conformarse con ser solo seis en la Cámara: “Queremos que otros diputados que están por tomar su decisión opten por Demócratas, porque les permite un espacio político por sobre las izquierdas y las derechas”.

8 AGOSTO 2023 RETRATO AL DIPUTADO MIGUEL ANGEL CALSITO EN SU OFICINA DEL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

Debido a que buena parte de los parlamentarios de Demócratas militó anteriormente en la DC, han existido algunos roces entre ambas colectividades. Luego del plebiscito constitucional de diciembre, el diputado Undurraga, quien además es presidente de la falange, acusó que tanto el partido de Rincón como Amarillos por Chile “han pasado a ser los nuevos integrantes de la derecha, y ese es su domicilio político”, en consideración de que, así como el Partido Republicano y Chile Vamos, respaldaron la opción “A favor”.

Algo que también tensionó a las colectividades fue que la Fundación Konrad Adenauer, que históricamente ha trabajado con la decé, excluyera al partido de Undurraga a un viaje a Alemania que se realizará este mes, al que sí consideraron a Demócratas, Amarillos e incluso a Renovación Nacional.