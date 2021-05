Dinamarca a punto de volver a la normalidad pre Covid: a partir de mañana reabrirá prácticamente por completo

Con el objetivo de convertirse en uno de los principales destinos europeos en volver totalmente a la normalidad previa a la pandemia de Covid-19, Dinamarca reabrirá prácticamente por completo a partir de este viernes y podría dejar de usar su pasaporte de coronavirus local e incluso mascarillas durante el horario de verano.

Una mayoría de los diputados acordó a última hora del lunes esta relajación de las medidas, que permitirán la vuelta de las clases presenciales en universidades, la apertura de piscinas y parques de atracciones y una mayor permisividad para participar en actividades de ocio o deporte en grupo. Solo las discotecas y los clubes nocturnos seguirán cerrados por el momento para prevenir contagios.

En declaraciones al Financial Times, el ministro de Salud, Magnus Heunicke, dijo que Dinamarca estaba “en un lugar muy favorable” dentro de la pandemia, independientemente de un pequeño aumento en las cifras actuales de Covid-19, y que sus capacidades de pruebas masivas y la probabilidad de cierres locales le permitieron seguir adelante con esta reapertura adicional.

Ciudadanos caminan en el Jardín Frederiksberg, en Copenhague, Dinamarca, el 28 de marzo. Foto: AFP

Las autoridades sanitarias danesas han notificado en las últimas 24 horas 1.214 casos más de Covid-19 y un fallecido, lejos de los peaks registrados en diciembre, cuando Dinamarca llegó a registrar 4.500 positivos diarios. Según Worldometer, el país escandinavo totaliza 270.557 contagios y 2.506 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Varias actividades deportivas y de ocio que todavía se encuentran bajo alguna forma de restricción podrán abrir a partir del viernes, incluidas las que se llevan a cabo bajo los auspicios de clubes y asociaciones, destacó el medio The Local. Algunos ejemplos de actividades de ocio que ahora pueden esperar un regreso inminente son los saunas y baños, los centros comunitarios y los centros de actividades. Las escuelas de música ahora también pueden volver a sus actividades normales.

La educación superior ahora puede regresar al 100% de su capacidad el 21 de mayo. La versión anterior del plan de reapertura solo permitía que las universidades abrieran para el 50% de los estudiantes en esa fecha. Todas las demás instituciones de educación de adultos, a las que se les ha permitido reabrir en diferentes grados, ahora también pueden volver a su capacidad normal. El pasaporte corona sigue siendo un requisito para los estudiantes. Los cursos a tiempo parcial en instituciones como Folkeuniversitet (Universidad Popular) también pueden volver a la normalidad (con pasaportes corona).

Atracciones como el zoológico de Copenhague o el parque de atracciones Tivoli pudieron abrir sus secciones al aire libre a principios de año, pero tuvieron que mantener las áreas interiores cerradas. Eso cambiará el viernes, siempre que los visitantes tengan un pasaporte corona. Esto también significa que se pueden abrir acuarios, centros de juegos para niños y todas las demás atracciones principalmente cubiertas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se reúne con estudiantes de una escuela en Aalborg, en mayo de 2020. Foto: Reuters

El teletrabajo también comenzará a desaparecer en Dinamarca, al menos en términos de obligatoriedad, ya que se ha establecido una desescalada en tres fases de tal forma que todos los empleados tengan la posibilidad de regresar a su puesto físico antes de agosto. En la primera fase, que comienza el viernes, se permitirá el 20% de la capacidad, mientras que el personal restante debe continuar trabajando desde casa siempre que sea posible. La proporción aumentará al 50% el 14 de junio y al 100% el 1 de agosto.

Está previsto que el límite de reuniones públicas aumente el viernes de 25 a 50 personas en el caso de actos bajo techo y de 75 a 100 personas en eventos en el exterior. Según las normas vigentes, las cafeterías, bares y restaurantes deben dejar de prestar servicio a las 22.00 y los establecimientos deben estar cerrados desde las 23.00 hasta las 5.00.

Si bien el pasaporte de coronavirus de la nación escandinava ha sido esencial en las primeras fases de la reapertura, ha habido un creciente rechazo de la oposición de centroderecha sobre la necesidad de verificar estos documentos para cada visita. Por ello, podría eliminarse gradualmente a partir de junio para todo lo que no sea viajes al extranjero. A partir de este viernes los usuarios de bibliotecas ya no necesitan presentar este documento. En tanto, según el Financial Times, las mascarillas podrían dejarse de exigirse en agosto.

Soren Riis Paludan, profesor de biomedicina en la Universidad de Aarhus, dijo que los consultores de salud en Dinamarca están divididos sobre el ritmo de la reapertura. Sin embargo, agregó que, con todos los mayores de 70 años vacunados, “esta reapertura tiene sentido… Considerándolo todo, creo que veremos un aumento en el número de infectados, pero no mucho aumento de hospitalizados o muertes”.

La tasa de vacunación de Dinamarca está apenas por encima del promedio de la UE, pero muy por debajo de la de Reino Unido, Malta, Hungría e Islandia. Se prevé que todos los adultos estén totalmente vacunados para fines de agosto.