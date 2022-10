Diputado Ramírez (PC) se lanza contra el gobierno por proyecto de estado de excepción: “La militarización no es el camino, hay que priorizar la reforma a Carabineros”

Como “alarmante”, así describe el diputado por la Región de Tarapacá, Matías Ramírez (PC), la situación de seguridad en la región. A pesar de que, asegura, los complejos hechos de delincuencia en la Macrozona Norte se arrastran desde la administración anterior, sostiene que el actual gobierno ha realizado un análisis en los primeros meses, aunque cree “que se requiere mayor celeridad en esas acciones que permitan entregar tranquilidad a la ciudadanía”.

El gobierno anunció una serie de medidas para el norte, incluso el Presidente ha visitado la zona. ¿Cómo evalúa esas medidas?

Las medidas en general si bien han sido anunciadas hace un par de semanas, los efectos de las mismas yo creo que van a tardar, por ejemplo ya se han comprometido fondos para Aduanas, se logró que se reinsertara un proyecto emblemático que era el paso de Quillagua, pero sin duda faltan otras cuestiones que tienen que ir de la mano de la discusión respecto del mejoramiento de las condiciones del personal de Aduanas o de cosas más directas, como por ejemplo la construcción de la segunda comisaría en Alto Hospicio, que es un anhelo de una comuna bastante discriminada a lo largo de todos los gobiernos.

No son pocas las voces que piden un estado de excepción para el norte. ¿Comparte esa solicitud?

Respecto de la naturaleza de los estados de excepción, creo que no es la vía que compete, en este caso, la seguridad pública. Y eso es por diversos factores, uno, han sido las propias Fuerzas Armadas las que han reconocido que no tienen las competencias para hacerse cargo de la seguridad pública, que no es un factor menor, y segundo, con los estados de excepción, generalmente no se ataca la problemática de fondo, yo creo que lo que afecta la zona norte más allá de la criminalidad, por supuesto, es que las herramientas legales que existen son un tanto endebles.

¿Qué medidas se deben tomar, entonces?

Yo al menos espero que, efectivamente, y hoy día (martes) se lo planteábamos precisamente a la ministra de Interior; creemos que en cuanto a inteligencia, está la ley de lavado de activos, y crimen organizado, y particularmente la reforma a las policías, deberían centrarse rápidamente a objeto de buscar una solución a la situación de la zona norte.

En el norte también ha sido tema la situación migratoria. ¿Cree que se ha actuado?

Durante largo tiempo no se hizo nada, y actualmente el gobierno ha avanzado, por ejemplo, en los registros biométricos, ha mejorado el control fronterizo e incluso se han iniciado conversaciones bilaterales con Bolivia para ver el mejoramiento del control de frontera, que yo creo que eso efectivamente va bien encaminado y que va a permitir ver mejores condiciones de la situación en la zona norte, pero yo al menos no comparto que la militarización sea el único camino para encontrar una solución de fondo a lo que está viviendo la zona norte. La verdad es que en lo personal estoy convencido de que la militarización no es el camino, hay que priorizar la reforma a Carabineros.

En el contexto de lo que ocurre en la Macrozona Sur, el gobierno ha dicho que evalúa un proyecto de ley en términos similares al estado de excepción. ¿Qué piensa?

Si bien hasta el momento no hemos conocido el detalle de ese proyecto en particular, yo creo que ya se dio una señal desde el Poder Legislativo cuando se rechazó el proyecto de infraestructura crítica, creo que tratar de insistir en una figura de similares características como podría ser este nuevo estado de excepción no creo que sea la vía, creo que hay tomar acciones rápidas, por supuesto, y en eso estamos de acuerdo, pero no en una cuestión que ya fracasó al menos en la Cámara.

¿Por qué no es la vía?

Yo esperaría se produjera con mayor rapidez la reforma a Carabineros de Chile, que permita discutir, por ejemplo, la creación de un escalafón único que permita también un mejor control civil para evitar casos de corrupción y lógicamente la formación que requiere en este caso, una nueva policía, porque obviamente para que Carabineros pueda hacer frente a esta nueva criminalidad requiere que los funcionarios tengan las competencias.

La diputada Alejandra Placencia (PC) dijo que el gobierno no tenía una política clara por el tema de seguridad. ¿Lo comparte?

Hay un diagnóstico por parte del gobierno respecto a la seguridad pública y lo que puede faltar es que efectivamente eso se traduzca en una batería importante en cuanto a proyectos legislativos, y que eso se avance de manera rápida. Creo que los análisis y las conclusiones ya están dichas por distintos sectores y ahora eso se debe transformar derechamente en una discusión legislativa.

También dijo que la bancada PC sólo ha visto los titulares de los proyectos y medidas de la ministra Tohá. ¿Es así?

Creo que es una realidad, al menos del anuncio de este nuevo Estado de Excepción Constitucional fue sorpresivo, no solamente para nuestra bancada, sino que en general para todos los diputados y diputadas, y si bien ha habido, hoy día (martes) sin ir más lejos tuvimos una reunión con Interior, claramente faltan agendas que permitan trabajar prelegislativamente los proyectos, obviamente ha habido ahí una situación por parte del Ejecutivo en el momento de hacer el trabajo prelegislativo que evidentemente tiene que mejorar, yo creo que están las voluntades para que eso avance.

¿Qué le planteó la bancada PC a la ministra?

Por escasez de tiempo, que se dio justamente terminando de la sala, no hubo la oportunidad de entrar en debate respecto de la idea, pero esperamos que efectivamente eso se pueda zanjar en el encuentro del día 6 de noviembre donde espero que estén al menos los oficialistas en aquel encuentro y zanjar estos temas que yo creo que sin duda son siempre complejos de debatir.

La ministra también ha hecho un llamado a un acuerdo por la seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Yo valoro que efectivamente se haga un esfuerzo por generar un acuerdo nacional en temas de seguridad pública, creo que es necesario generar ciertas ideas matrices que permitan abordar la nueva criminalidad, el crimen organizado, y particularmente lo que es el movimiento de activos que nacen de hechos delictivos, creo que el eje fundamental en esto, creo que primero va por mejorar la capacidad de las policías, y eso va de la mano con una reforma a las policías que permita generar esa discusión, y segundo actualizar aquellas normas desplegadas al crimen organizado.

¿Qué posición cree que tiene la oposición respecto a este acuerdo?

Primero que tenga efectivamente la voluntad de llegar a un acuerdo nacional, ellos generalmente hacen una gran desborrega respecto a temas de seguridad pública, pero en la práctica lo que hemos visto en los últimos años se ha concentrado solamente en populismo penal o en aumento de penas que no ha resuelto el problema de raíz, yo creo que ese es un tema esencial.

¿Cuáles serían los límites de ese acuerdo?

No toda la seguridad pública se resuelve solamente aumentando penas, y eso es un tema que espero que efectivamente se dé en el marco de generar esa discusión y así entenderlo, porque entendemos que hay problemas estructurales que hay que corregir. Sin duda me imagino ellos van a hacer estos planteamientos respecto a la necesidad de la utilización de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública y mientras no se analice la formación en este caso de los militares, es muy difícil llegar a un acuerdo de esas características de utilizar las FF.AA. como parte de la solución de la seguridad pública, yo creo que sin duda eso puede ser una limitante en el acuerdo.