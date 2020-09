“Vivir así es morir...”: El ensombrecido legado de Camilo Sesto a un año de su muerte

Mañana se conmemora el primer aniversario de la muerte de Camilo Sesto, quien falleció en Madrid la madrugada del 8 de septiembre de 2019, producto de un fallo renal. Y aunque la trascendencia de su obra como intérprete y compositor, con la que brilló sobre todo en la década de los 70, le aseguró un lugar en la historia, su legado hoy se ve ensombrecido por disputas al interior de su círculo cercano y por la preocupación en torno a Camilo Blanes Jr, el único hijo del artista y su heredero universal.

Según la prensa española, la muerte de su padre y la gran fortuna heredada han hecho que “Camilín” -como se le conoce- recaiga en sus adicciones. Esto, luego que se difundieran unos videos donde se le ve deambulando por las calles de Madrid a altas horas de la madrugada en mal estado, de acuerdo al diario ABC, quien además consigna que la madre del joven, Lourdes Ornelas, “ha llegado a valorar el incapacitarle para poder ingresarle en un centro”.

Pero Blanes Jr, quien sigue los pasos de su padre como cantante y prepara un disco de versiones, habría optado por aislarse, no escuchar a nadie y vivir solo en la casa de Torrelodones que perteneció al fallecido ídolo de la balada romántica. De hecho, el hombre de 37 años habría despedido a Fidel y Charo, “el matrimonio de confianza que había estado al servicio del cantante toda la vida”, indican los portales hispanos.

El presente de Blanes preocupa a su entorno, sobre todo por la posibilidad de que despilfarre la millonaria herencia que le dejó la voz de Perdóname, quien entre otras cosas le cedió los ingresos que sigue generando su catálogo. El haber sido compositor de la mayoría de sus éxitos le asegura a su primogénito el control de al menos 400 temas registrados que le generarán, durante 75 años, alrededor de 590.000 dólares al año en concepto de derechos de autor.

Además, el joven se quedó con la mencionada casa de Torrelodones, donde vivía su padre, y dos terrenos cercanos, un departamento en Las Rozas que compró al cantante Melendi y otro en Marbella. También con los ingresos de otra propiedad en Palma de Mallorca que Camilo Sesto vendió por cerca de 800.000 dólares, junto a un par de cuentas bancarias en las que habría 1.400.000 dólares, de acuerdo a cifras publicadas por los diarios de su país.

En paralelo, Lourdes Ornelas concedió recientemente una entrevista a la prensa española donde reconoció que se encuentra “en una situación límite” por las adicciones de su hijo, y el revuelo generado en ese país luego que Blanes se dejara ver semi inconsciente en una transmisión en directo en su cuenta de Instagram. Además, la mexicana alzó la voz contra otros integrantes del circulo cercano de Camilo Sesto, a quienes acusa de malos manejos en la gestión de su herencia.

Concretamente, según Ornelas, las personas encargadas de realizar el traspaso del dinero del cantante a su hijo se quedaron con cerca de 450.000 dólares durante la operación. Junto con esto, acusó a Cristóbal Hueto, administrador y hombre de confianza de Sesto, de no ayudar a Blanes Jr. a viajar de México a España para el funeral de su padre.

Hueto respondió al portal elespañol.com: “Tendrá que demostrar todo lo que dice, no es verdad. La persona con la que ella contactó en ese momento, que no era yo, le dijo que se prepararía un dispositivo para traer a Camilo de México a España. Eso se le dijo anteriormente a su hijo, pero se ve que ella no habló con él”.

El mismo medio lanzó en los últimos días otra bomba que agrava aún más los problemas en el entorno del fallecido cantautor: la aparición de un supuesto segundo hijo de Camilo Sesto, un taxista de 35 años que no aparece en el testamento del solista y que hasta ahora no ha presentado ninguna demanda reclamando la paternidad, pero que ya habría contactado a un abogado especialista para ver los pasos a seguir.

Finalmente, el anunciado museo dedicado al autor de Fresa salvaje también parece entrampado. Según ABC, si bien el artista dejó cerca de 800 piezas de su colección personal a su ciudad natal de Alcoy para dicho proyecto, los planes de montar una galería en su honor en 2021 se han visto paralizados por la pandemia, mientras las autoridades locales todavía no definen dónde se ubicará el recinto.

De la dictadura chilena al mundial virtual

¿Todos estos entuertos eclipsan finalmente el legado artístico de uno de los cantautores más exitosos que ha tenido la música en español? Para Ricardo Martínez, profesor de literatura creativa de la Universidad Diego Portales y autor del libro Clásicos AM: Historia de la balada romántica latinoamericana, la respuesta es no.

“Más allá de todo lo relacionado a las disputas en torno a su herencia, a alguna revisión sobre su pasado y a su relación con situaciones políticas de distinto tipo, sobre todo en los años 70, la figura de Camilo Sesto, al menos en términos de recepción y valoración de su obra musical, solo se ha incrementado y sigue creciendo”, asegura el autor.

Martínez hace alusión a otro aspecto polémico dentro de la biografía del cantante, que ha adquirido mayor notoriedad y se ha ido despejando a partir de su muerte: las cuestionadas posiciones políticas del artista y su vinculación con la dictadura chilena. Esto, en especial luego de una olvidada visita al país del solista español, dos meses después del golpe de estado de 1973, dar cuatro conciertos a beneficio del Fondo de la Reconstrucción impulsado por la Junta Militar.

Para Martínez, en todo caso, nada de ese pasado ni del caótico presente entre sus cercanos opaca el brillo de su inmortal catálogo. “Era el mas completo de todos los artistas de ese tipo, porque a diferencia de otros artistas de la balada romántica, era un cantautor, un productor, se preocupaba de cómo sonaba la orquesta, de las perillas en el estudio. Tenía una faceta de hombre múltiple, y como creador, como formador de otras generaciones, como autor que le cedió canciones a otras personas, su obra ha empezado a ser revalorada por la complejidad que tiene, mucho mas compleja que la de Raphael o Julio Iglesias”, sentencia el autor.

Como muestra de esto, Martínez comenta que en el grupo de Clásicos AM que administra en Facebook, que actualmente se acerca a los 17 mil participantes, se realizó recientemente un “mundial” virtual -un pasatiempo común en estos días de encierro y vida digital- para elegir a la mayor leyenda de la balada en español. El campeonato lo terminó ganando Camilo Sesto por mucha ventaja.