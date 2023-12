El incipiente “pololeo” entre Amarillos, Demócratas y Chile Vamos por las municipales

Antes de que comenzara el conteo de votos, el comando en el “exhotel Neruda” que compartían los partidos de centro -Demócratas y Amarillos por Chile- recibió una visita. Se trató de la presidenta y el secretario general de Evópoli, Gloria Hutt y Juan Carlos González, respectivamente. Sonrientes, los dirigentes de ambas colectividades posaron para una foto que tomó Sergio Solís, integrante del comité político de Amarillos.

Si bien desde los partidos afirman que Hutt y González solo pasaron a saludar, el acercamiento dio cuenta de un fenómeno mayor: los coqueteos entre ambos sectores con la mira puesta en los próximos desafíos electorales.

Es innegable que entre ambos grupos hay, al menos, sintonía. De hecho, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker -ambos de la directiva de Demócratas- integran comité parlamentario con el partido de Hutt. En tanto, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, comparte oficina en el Congreso con Francisco Undurraga (Evópoli).

8 de Noviembre del 2023 La senadora Ximena Rincon conversa con el diputado Andres Jouannet en el patio del Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

En ese sentido, desde las distintas colectividades deslizan que ha habido conversaciones -aún informales, aclaran- para evaluar cómo hacer frente a las elecciones municipales de 2024. Como Amarillos y Demócratas son partidos nuevos, y que no están constituidos en todas las regiones del país, algunos de sus dirigentes ven con buenos ojos la idea de formar pactos por omisión con Chile Vamos. Y de los partidos de esta coalición, sin duda alguna, Evópoli es con el que tienen mayor afinidad.

Un factor que refuerza esa posibilidad es que Evópoli insistió en que para ellos es una línea roja establecer una alianza electoral con el Partido Republicano. Ayer por la noche, una vez conocido los resultados del referéndum, Hutt descartó esa posibilidad en CNN. La exministra explicó que “estamos muy bien donde estamos en Chile Vamos, hemos trabajado muy bien. Se agrega en este trabajo Demócratas y Amarillos, que también pueden contribuir a este refuerzo del centro, que, después de este resultado, se hace más urgente que nunca”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Algunos de los dirigentes de Evópoli van un paso más allá. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) afirmó que “hay una oportunidad para Chile Vamos de crecer y representar a los sectores mayoritarios de centro”. En esa línea, el parlamentario aseguró que, “si se generan las confianzas necesarias”, incluso se podría “aspirar a una gran coalición de centro y centroderecha, que haga frente a los extremos populistas de izquierda y derecha”.

11 JULIO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JORGE GUZMAN. FOTO: DEDVI MISSENE

La idea es compartida por el diputado Undurraga, quien, junto con asegurar que “las confianzas están muy sólidas”, indicó que, si está la disposición de Chile Vamos, “tenemos que ampliarnos a incorporar a sectores de centro”.

En todo caso, el diputado descartó salirse de la coalición de centroderecha. “No siento que haya que discutir la permanencia de Evópoli en Chile Vamos. Lo que sí siento es que la forma de hacer política es ampliar los márgenes lo más posible”, aseguró.

Otro elemento que añaden desde la tienda es que primero deben iniciar conversaciones con la UDI y RN para evaluar la situación a nivel de coalición. El objetivo, añaden las mismas fuentes, es “fortalecer el centro, confluir a posiciones más moderadas y más dialogantes”. En ese diseño, agregan, “Evópoli puede jugar un rol importante”.

González, en tanto, afirmó que luego de trabajar junto a Amarillos y Demócratas en la campaña del plebiscito “quedaron abiertos canales de entendimiento que podrán hacer más fructífera nuestra labor como oposición”.

Esta idea ha trascendido en los demás partidos de Chile Vamos. “La UDI tiene que alejarse de Republicanos y acercarse al centro, es la única forma que podamos crecer”, sostuvo el senador Iván Moreira (UDI) en T13.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, aseveró esta mañana en un punto de prensa que “no descartamos para nada que tengamos la capacidad de unir a la oposición en torno a desafíos tan relevantes como derrotar a Hassler en Santiago, a Sharp en Valparaíso. Sería un despropósito que todos los que nos consideramos oposición a un mal gobierno, y esto va de Demócratas y Amarillos hasta el Partido Republicano, no tengamos la capacidad más allá de las alianzas electorales de confluir en unidad de propósito”.

Sin embargo, Joaunnet es tajante en descartar que se hayan dado conversaciones con ese objetivo en mente. “No hemos sostenido ninguna conversación ni con Evópoli ni con Chile Vamos respecto a algún tipo de alianza electoral o cualquier otra cuestión. Nosotros tenemos una vocación de centro y ahora nos vamos a abocar a buscar buenos candidatos para las elecciones municipales y a inscribir al partido en todas las regiones de Chile”, dijo a este medio.

FOTO: DIEGO MARTIN/ AGENCIAUNO

Más allá de estos acercamientos, el resultado del plebiscito celebrado ayer dejó con un gusto amargo a las colectividades de centro. Desde ambas manifiestan que hay cierto malestar con la derecha. En el caso de Amarillos, algunos de sus dirigentes deslizan que la derecha no estuvo a la par de ellos en lo que se refiere a despliegue para promocionar el “A favor”.

“La derecha hizo poco trabajo territorial, se dividieron, nos dejaron a nosotros casi con toda la campaña al hombro, con la izquierda en contra y la derecha dura en contra”, lamentó Tomás Aylwin (Amarillos por Chile).

Por su parte, el diputado Jorge Saffirio (Demócratas), quien previamente había anunciado su voto por el “En contra”, hizo ver cierto malestar con la colectividad que integra. Consultado sobre si fue un error que de forma institucional respaldaran el “A favor”, el parlamentario respondió que “como nuestro norte es ser un partido de centro, debemos ser muy cuidadosos en nuestras decisiones, debemos intentar representar a todos, lo que en esta oportunidad no ocurrió. En lo personal, no me sentí para nada, ni cerca, identificado con la propuesta de Republicanos”.