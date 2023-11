El obligado e intenso despliegue del Mineduc en Atacama para sostener un delicado acuerdo

En la ‘Propuesta de Acuerdo’ firmada por los representantes de los profesores del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama y el titular del Mineduc, Nicolás Cataldo, en el marco de la maratónica reunión del 8 de noviembre que comenzó a destrabar un paro docente en la región que ya acumula 70 días, el punto 6 se denominó ‘Visita del Ministro de Educación’.

“Con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos de mantención y proyectar los pasos requeridos para la reanudación de las actividades educativas, el ministro de Educación realizará una visita ejecutiva a las provincias de Copiapó y Chañaral el día lunes 13 de noviembre de 2023″, se lee en el documento al que tuvo acceso La Tercera y que, en efecto, hoy tiene al secretario de Estado y un amplio contingente de la cartera en la Región de Atacama.

Eso sí, por la fragilidad que tiene el acuerdo el ministro no fue el único representante del Mineduc que se trasladó hasta el norte del país. Lo pactado con los profesores tiene todavía mucho en juego y una semana por delante para comenzar a concretar el retorno a clases, por lo que en el Ejecutivo están conscientes de que el más mínimo error puede retrotraer todo y mantener abierto un flanco que, cuando se inició, nunca imaginaron terminaría siendo una bola de nieve como la que terminó siendo, incluso habiéndose instalado la idea de debatir la continuidad del proceso de desmunicipalización, algo que no tenía por dónde hasta hace no poco.

En La Moneda y en el propio ministerio tardaron en sopesar la magnitud comunicacional del conflicto atacameño. Solo avanzado el mismo la Secretaría de Comunicaciones (Secom) coordinó con Cataldo un fuerte despliegue para contrarrestar las críticas que crecieron insospechadamente. De dejar todo en manos de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el director de la Dirección de Educación Pública (DEP), Jaime Veas, el ministro tuvo que asumir mayor protagonismo. Y, por cierto, aceptar la exigencia de los profesores de apersonarse en la región.

En lo formal, el objetivo de la numerosa visita es monitorear “integralmente” -así se ha acuñado en la cartera- los avances en las mejoras de infraestructura y los apoyos técnicos que están recibiendo los establecimientos educacionales del SLEP de Atacama, para concretar la reanudación de actividades pedagógicas con miras a la finalización del año escolar 2023.

Pero el propio ministro quiso ir un paso más allá, dar señales y, sobre todo, reducir al mínimo las posibilidades de que el acuerdo se termine cayendo: a los equipos que ya mantenía el Mineduc en la región, Cataldo subió a su visita a diversas autoridades, como a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; a la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos; al superintendente de Educación, Mauricio Farías; a la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, y al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en Educación, Gino Cortez. A ellos, además, se sumaron asesores y algunos jefes de unidades o cargos más técnicos, como Andrea Osorio, jefa de División de Educación General de la cartera. También una comitiva de la DEP y esta semana se unirá el director Veas.

Pasa que el presidente regional del Colegio de Profesores, Carlos Rodríguez, ya avisó la semana pasada que la propuesta se aceptaba, pero “sujeto a la constitución de comisiones y empiecen a hacer un levantamiento de las obras pendientes, que son las mínimas habilitantes”, así como que aún tenían tiempo hasta el lunes 20 de noviembre, día presupuestado para el retorno a clases, “para hacer énfasis en los mínimos que estarían faltando”. De hecho, en su reunión de la semana pasada le hicieron ver a Cataldo que algunos trabajos menores que debían finalizar por esos días ya se habían atrasado. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Sellado a fuego? No todavía.

Eso es lo que tienen claro en el Mineduc y lo que llevó al intenso despliegue en Atacama, que solo este lunes tenía programadas al menos 13 pautas de prensa de las autoridades en visita. Si Cataldo comenzaba la mañana a las 8 horas junto a autoridades nacionales y regionales del Mineduc refiriéndose a esta salida a terreno, a las 10:30 ya estaba en la Escuela Diego Portales de Chañaral y a las 13:30 tenía programado acudir a la Escuela Byron Gigoux de Caldera.

“Esperamos que el retorno sea también con flexibilidad, cada escuela tiene su particularidad”, comentó en una de sus pautas el secretario de Estado. Y agregó: “Necesitamos que esa flexibilidad se observe escuela por escuela. Para eso hemos conversado con los directores y directoras, y el día de hoy tenemos una reunión con el magisterio para poder mirar en particular cuál es la propuesta que tienen ellos que quedaron de expresarla y poder ahí despejar todas las dudas de carácter más bien técnico”.

Asimismo, la subsecretaria Arratia estaría visitando la Escuela Aliro Lamas de Diego de Almagro y junto a la directora de Junaeb, Camila Rubio, acudieron a la Escuela Sara Cortés de la misma comuna para monitorear el avance de las mejoras en infraestructura del establecimiento y supervisar el estado de la cocina y continuidad del servicio de alimentación. En la tarde, además, Arratia se trasladaría al Liceo Jorge Alessandri Rodríguez de Tierra Amarilla.

La subsecretaria de Educación Parvularia, en tanto, se reunió temprano con dirigentes de los gremios del sector del SLEP Atacama y luego con la comunidad del jardín infantil Semillitas del Chañar de Copiapó, perteneciente al mismo SLEP, cita donde también estuvieron otras directoras de establecimientos del servicio. Y ya hacia el mediodía se juntó con la comunidad del jardín infantil Nantoquitos del Valle de Tierra Amarilla.

Pero, como se ha dicho, no eran las únicas autoridades con citas programadas: el superintendente Farías visitó las escuelas Carlos María Sayago y El Chañar, ambas de Copiapó, así como el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en Educación estuvo en las escuelas Víctor Manuel Sánchez Cabanas de Tierra Amarilla y Las Brisas de Copiapó.