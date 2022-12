Andrea Osorio, la elegida para suplir la reciente baja en el Ministerio de Educación

El pasado miércoles, el Ministerio de Educación oficializó a sus funcionarios la “renuncia voluntaria”, según se leía en su comunicado interno, de Daniela Eroles, quien desde marzo se desempeñaba como jefa de la División de Educación General (DEG) de la cartera. El cargo es uno de los de carácter técnico más relevantes para el Mineduc y, como tal, haberse quedado sin la titular a menos de un año de haber asumido sacudió las aguas del ministerio.

Y es que, además de que en la interna de la cartera entregaban versiones encontradas sobre la voluntariedad de la salida de Eroles, el ministro Ávila se quedaba así sin una de sus primeras y principales escuderas. Una de las más influyentes en los inicios del profesor de Castellano como secretario de Estado.

Ese mismo miércoles, desde el Mineduc explicaban a La Tercera que “prontamente nombraremos a quien continuará a cargo de la División de Educación General del Ministerio de Educación, con un perfil que, al igual que el de Daniela Eroles, tenga los conocimientos y competencias necesarios para aportar a este gran desafío que es reactivar nuestro sistema educativo”.

Pues bien, aunque aún no se ha oficializado, ya hay una elegida: Andrea Osorio Rivera, quien se desempeñó en el Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar ‘Líderes Educativos’ de la U. Católica de Valparaíso y hoy es directora de Aprendizaje para el Futuro en Fundación Chile, justamente el lugar donde coincidió con Ávila y a quien la perfilan con ideas “más cercanas” que Eroles al ministro, según comentan en el entorno de Educación.

Osorio es profesora en Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce), es licenciada en Educación de la Universidad Simón Rodríguez (Venezuela) y es magíster en Educación de la Universidad Arcis.

Y como Eroles continuará en el cargo de la DEG hasta el 30 de diciembre y, según informó la cartera a sus propios colaboradores, la nueva jefatura cumplirá funciones a partir de enero de 2023, se está buscando el momento adecuado para comunicar formalmente a su sucesora, quien tiene que formalizar la salida de sus otras labores. Si es que no media un cambio de última hora, por cierto.

Y es que el propio Mineduc protagonizó hace no mucho idas y vueltas con nombres y cargos que se fueron, volvieron o no llegaron, a pesar de haber estado decididos. Así, entre la frustrada llegada de Nicolás Cataldo a la Subsecretaría de Interior y su consiguiente aterrizaje en la Subdere, lo que a su vez llevó a frenar el arribo que ya estaba zanjado de Ignacio Cáceres, secretario general de la Corporación de Educación de Maipú y decantó en el nombramiento de Gabriel Bosque, en los pasillos de la propia cartera son cautos a la hora de dar por descontado el arribo de Osorio. “Es la elegida, pero en la puerta del horno a veces se quema el pan”, dicen algunos cercanos al Mineduc. Otros, de hecho, declaran su extrañeza con que el nombramiento no se haya producido apenas se informó la salida de Eroles, lo que atribuyen a un doble cuidado tras los pasos en falso del pasado.

Consultados por La Tercera PM, ni la cartera ni la propia Osorio a través de Fundación Chile descartaron esta información y hasta el cierre de esta edición no quisieron referirse a ella.