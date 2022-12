La salida de la jefa de la División de Educación General que sacude al Mineduc y complica los días del ministro Ávila

“Estimadas y estimados funcionarios: comunicamos que, a partir del 30 de diciembre, se hará efectiva la renuncia voluntaria de la jefa de la División de Educación General, Daniela Eroles”.

A las 08:31 horas de este miércoles, un correo electrónico emanado desde Comunicaciones del Ministerio de Educación a los funcionarios del mismo, titulado ‘Mineduc Comunica’, daba cuenta de una salida -otra más- de un funcionario influyente de la cartera.

Y es que si hace algunas semanas el ministro Marco Antonio Ávila le había pedido la renuncia a quien fuera su coordinador legislativo, Marcelo Pérez, esta vez la pérdida se produce por una dimisión. Una, que en todo caso, no es cualquiera y que se dio en condiciones conflictivas, según conocedores de la misma. De hecho, cercanos a la situación aseveran que de “renuncia voluntaria” hubo poco y que a Eroles se le pidió que diera un paso al costado.

A poco de asumir como titular de la cartera, Ávila convenció a Daniela Eroles, profesora, trabajadora social y exdirectora de Educación de Renca, para hacerse cargo de la jefatura de la División General de Educación, puesto clave en la toma de decisiones. Así, desde marzo, Eroles junto a Viviana Castillo (jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación) y Lilia Concha (directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas) se transformaban junto a unos pocos otros en la primera línea técnica del ministerio, justo detrás de los cargos con tintes más políticos que suponían ser los entonces subsecretarios Nicolás Cataldo (Educación), María Isabel Díaz (Educación Parvularia) y Verónica Figueroa (Educación Superior).

Sin embargo, todo comenzó a cambiar en septiembre, cuando se gestó la salida de Cataldo y luego de varios idas y vueltas asumió la Subsecretaría de Educación Gabriel Bosque (PC), lo que, según conocedores de la interna del Mineduc, con el tiempo tuvo directa injerencia en la salida de Daniela Eroles. Ya a inicios de diciembre La Tercera daba cuenta que la pérdida de Cataldo (quien tras su fallida apuesta por ser subsecretario de Interior terminó en la Subdere) no ha logrado ser subsanada. Y también que Ávila no pasa por su mejor momento como ministro, lo que se manifiesta y complejiza más aún con esta renuncia.

Esa vez se contaba que Cataldo apoyaba a Ávila en la resolución de conflictos y mantenía un orden interno como jefe de servicio, lo que descomprimía en buena parte al ministro, pero también al resto de la cartera. El problema, según comentaban las fuentes de aquella vez, es que quien lo reemplazó -Bosque- no ha logrado el mismo grado de coordinación. De hecho, la evaluación de su trabajo, hasta aquí, está lejos de ser positiva.

“Daniela Eroles se va por conflictos con la conduccion del 6; ella no es PC”. Así de clara y tajante es la lectura que hacen quienes conviven día a día en los pasillos del Mineduc. El ‘6′ que mencionan quienes han sido testigos directos de la evolución de la relación laboral de Eroles con Bosque no es más que el piso del edificio donde tiene su oficina el subsecretario. Esos conflictos, dicen, obedecen a diferentes ritmos y formas de trabajar. Incluso algunos aseguran que a criterio de Eroles, Bosque ralentizaba su trabajo y que derechamente no se llevaba bien con él. A esto, suman, la aún jefa de la DEG comenzó a tener diferencias y discrepancias con el ministro Ávila. A sus cercanos, aseguran los mismos conocedores, les dijo que se va por temas familiares.

Con todo, señalan fuentes consultadas, su permanencia ya no se sostenía y que la salida es justificada. Esto, dicho está, se oficializó internamente en las últimas horas.

¿Y ahora qué? “Le agradecemos el gran trabajo realizado y su compromiso con una educación inclusiva y transformadora. Le deseamos también éxito en sus nuevos desafíos. La nueva jefatura de la DEG se informará oportunamente y cumplirá funciones a partir de enero de 2023”, cerraba el escrito hacia los funcionarios.

La Tercera solicitó una versión al Mineduc sobre la abrupta salida de la jefa de División de Educación General, la que llegó por escrito. Sobre la partida de Eroles, el ministro Ávila señala que “quisiera valorar el enorme trabajo realizado (...) su aporte ha sido fundamental para diseñar y levantar, a comienzos de este año, una política de reactivación educativa centrada en las comunidades”.

“Gracias a su conocimiento del sistema y del trabajo que realizan las escuelas, aportó con liderazgo y profesionalismo a los equipos a cargo de diseñar e implementar acciones de apoyo para enfrentar los problemas que experimentó este año nuestro sistema educativo”, suma, antes de añadir que “prontamente nombraremos a quien continuará a cargo de la División de Educación General del Ministerio de Educación, con un perfil que, al igual que el de Daniela Eroles, tenga los conocimientos y competencias necesarios para aportar a este gran desafío que es reactivar nuestro sistema educativo”.

En la misma respuesta del Mineduc, Eroles señala estar “muy agradecida de la confianza que depositaron en mí tanto el ministro Marco Ávila como el subsecretario Gabriel Bosque. En estrecho trabajo con ambos he podido contribuir al esfuerzo gigantesco que nos hemos autoexigido durante este primer año tanto de gobierno como de presencialidad plena”.