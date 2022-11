“El tranque no se vende”, “no le vamos a dar en el gusto”: El proyecto de viviendas sociales que enfrenta a los vecinos con Ripamonti

“El tranque no se vende”, se leía en el lienzo que un grupo de vecinos de Viña del Mar sostuvo, el sábado 19 de noviembre en una manifestación convocada en el Tranque de Forestal. “¿Y las consultas a la comunidad?”, sugería otro. Los vecinos reclamaban contra un proyecto de viviendas sociales impulsado por la municipalidad de Viña del Mar en un terreno en la ribera del sector, que es de su propiedad.

Impulsada por el Plan de Emergencia Habitacional (2022-2025) del gobierno de Gabriel Boric, la alcaldía liderada por Macarena Ripamonti (RD) presentó la iniciativa al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) -con un informe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla)- para consultar si era factible acceder a financiamiento y construir en ese lugar un proyecto habitacional para arriendo a precio justo.

“En la actualidad se encuentra en el nivel central, en proceso de selección, para estudiar y evaluar si se le otorgarán los recursos para la realización del proyecto”, señaló el Serviu de Valparaíso a La Tercera PM, añadiendo que en adelante será el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) el que resolverá la asignación de recursos vía subsidio.

La alcaldía aclaró que “hoy lo que existe es una idea, no existen permisos de obras ni planos. La oficina de Participación Ciudadana está terminando de elaborar una metodología de socialización de la idea con las vecinas y vecinos, la que será difundida una vez que exista una Resolución del Minvu que concrete la existencia de la asignación de los fondos. Una vez realizado esto, en conjunto con la comunidad se elaborará una propuesta”.

Pero los vecinos ya están movilizados y advierten que la iniciativa, denominada “Conjunto Habitacional Tranque Forestal”, pondría en riesgo el ecosistema y disminuiría las áreas verdes para esparcimiento.

Jenny Carreño, dirigenta del Consejo Coordinador de Organizaciones Sociales de Forestal, cuenta que la noticia “impactó en la comunidad, en las organizaciones sociales, saber que estaba manejándose esta alternativa con un informe de la Secpla, avanzado y ya presentado al Serviu, sin saberlo, sin participación ciudadana; y segundo porque esa iniciativa -de prosperar- tendría un impacto importantísimo en el entorno y en el sector del tranque, en detrimento de la calidad de vida de la población”.

Que el municipio haya presentado el informe a Serviu, sin darlo a conocer a los vecinos, da cuenta que “no es real el discurso de participación, de cuidar a la población, el discurso de cuidados del municipio (comparado) con lo que efectivamente hace”, prosigue Carreño.

La gente “está en pie de guerra en el sector porque es inconcebible que en ese lugar se planifique de esa manera”, agrega.

Por su parte, Claudia Espinoza, presidenta de la Unión Comunal (Unco) de Forestal, dijo que “cuando supimos de esta iniciativa municipal nosotros inmediatamente dijimos no, no podemos aceptar que nuestro tranque lo maten, así que estamos trabajando con todas las organizaciones, para que esto no suceda. Siempre vamos a defender el medio ambiente”.

Ignacio Gutiérrez, secretario de la Unco y vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil de Viña del Mar, añadió que se reunieron ayer lunes con la Secpla, pero que no hubo “acuerdo con la municipalidad, se comprometieron en los próximos días a tener una respuesta sobre el tema. No estaba la alcaldesa, los vecinos solicitamos que se deje sin efecto el proyecto”.

“Estamos planteando el rechazo al proyecto de construcción en el sector del tranque (...) no podemos permitir que sea destruido por este proyecto presentado por la alcaldesa Ripamonti”, agregó el dirigente.

Asimismo, Susana Ruminot, dirigenta del sector de Las Palmas Chilenas, en Forestal, dijo que a “todas las autoridades (...) Forestal no se vende. No vamos a dejar que ningún político venga a quitarnos lo poco y nada que nos queda. Ese mensaje para nuestra alcaldesa (…) Nosotros votamos por usted. Haga su trabajo como corresponde”.

Ruminot aseguró que “nosotros nos vamos a oponer profundamente porque es nuestro humedal. Es donde van a recrearse las familias el fin de semana. Así que nosotros, por ahora, a la señorita alcaldesa no le vamos a dar en el gusto (…) es absurdo construir viviendas donde ellos saben que les vamos a hacer la vida imposible para que no se ejecute”.

Ana Aldana, dirigenta de la población Monteverde, también interpeló a la alcaldesa Ripamonti: “Espero que la tengamos aquí y que esté presente y que dé la cara, que no se esconda (...) ella sabe por todo lo que estamos pasando, y ella sabe todo lo lindo que tenemos en este tranque”.

Quienes también manifestaron sus aprehensiones fueron los concejales (PC) Pablo González y Nicolás López. González dijo que, aunque aprobaron como concejo que la alcaldía presentara el proyecto a Serviu, el 24 de agosto, “nuestra obligación (...) es escuchar la voz de la comunidad, del territorio, y poder deshacer este acuerdo y buscar una alternativa”.

En dicho concejo, la alcaldesa Ripamonti explicó que “la postulación se debe a un llamado que hizo a nivel central y las condiciones para poder postular son súper estrictas, con tiempos acotados y que teníamos el deber de responder. Obviamente hay cosas por definir, como ¿qué pasa con la comunidad de Forestal?, ¿el diseño se hará junto con ellos? Lo más importante: ¿Cómo vamos a cuidar el entorno del humedal? Todo esto está en consideración, de conversar la iniciativa con la comunidad”.

“Somos la ciudad con más campamentos y esto es el llamado justo y legítimo, porque miles de personas están reclamando por acceder a una vivienda justa y adecuada”, agregó la jefa comunal.

Demanda habitacional vs. medio ambiente

El Tranque de Forestal, ubicado a 2 km del centro de la ciudad, es el único cuerpo de agua que tiene la comuna junto con el de Sausalito, donde está ubicado el estadio del mismo nombre.

Forestal, a su vez, ocupa el tercer lugar en densidad poblacional (9.881,98) en la ciudad, detrás del Plan (9.998,83) y de Gómez Carreño (11.457,04). La Región de Valparaíso es, a su vez, la zona con más campamentos en el país.

En la postulación a Serviu, el municipio señaló sobre las condiciones topográficas del lugar que “el terreno tiene una pendiente bastante alta (...) la cual permitiría generar un proyecto de vivienda pública, además de ello, existe un área de riesgos por pendiente (...) el cual requiere obras de mitigación”.

El geógrafo Luis Álvarez, conocedor del área, dijo que el terreno propuesto está sobre la cota de rebalse, por lo que “no está vulnerable a las crecidas del tranque y/o la quebrada”. Asimismo, aseguró que es un borde subutilizado, “sin riesgo ni amenaza a los valores que dicen los vecinos proteger”.

“El lugar permite una densidad media, es ideal respecto a accesibilidad, acceso a equipamiento, transporte a Viña del Mar y Valparaíso. Hay que promover la vivienda en áreas como estas y evitar emigrar a las periferias (...) la poca tolerancia y desconocimiento del tranque (como obra de riego) genera reacción de la población. Primero hay que ser empático con un requerimiento urgente: disminuir el déficit habitacional haciendo obras de renovación dentro de la ciudad. Ese derecho lo tienen todos, no se puede vulnerar en un argumento ficticio y de poco conocimiento”, agregó el académico de la PUCV .

El experto también señaló que “ojalá se insista en proyectos como estos, no solo en este sector. Hay muchos remanentes dentro del área urbano, ventajosos para este fin. Se densifica e integra inmediatamente a la ciudad, un aporte y una necesidad”.