Fares Jadue: El histórico aliado del presidenciable PC que la tienda mira como su reemplazo en Recoleta

Otro Jadue podría terminar dirigiendo la comuna de Recoleta, en caso de que el actual alcalde y carta mejor posicionada de la centroizquierda en los sondeos presidenciales, Daniel Jadue (PC), deje el municipio para asumir una candidatura a La Moneda.

Se trata de Fares Jadue, actual director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y uno de los hombres de confianza del actual jefe comunal. No tienen parentesco alguno, pero llevan más de 20 años trabajando juntos y, según explican en la comuna, es la apuesta que tiene el propio alcalde y el Partido Comunista para que, en caso de que deje el municipio ya sea para competir en la primaria legal del 4 de julio o en la primera vuelta del 23 de noviembre, la colectividad mantenga su dominio en una zona que se ha vuelto emblemática para la tienda liderada por Guillermo Teillier.

Es por eso, dicen en Recoleta, que Fares Jadue aceptó la propuesta que le hizo su partido para ser la “cabeza de serie” de la lista de concejales del pacto Chile Digno, Verde y Soberano -PC, FRVS e independientes- con dos objetivos. Primero, sumar una cantidad de votos considerable a la nómina, asegurando la mayoría que hoy tiene en el concejo municipal el Partido Comunista y, segundo, lograr ser el candidato a concejal más votado -postulan otros 37- y, así, tener mayores posibilidades de suceder al actual edil.

Si bien Daniel Jadue no tiene ninguna obligación legal para renunciar a su cargo como alcalde y podría competir de forma paralela al ejercicio de sus funciones en la carrera por La Moneda (de hecho, la ley le permite incluso pedir un permiso de tres meses sin goce de sueldo para hacer campaña), en la comuna aseguran que ese escenario es incompatible en términos prácticos, pero sobre todo en términos políticos. De ganar la reelección el actual jefe comunal debería jurar en el cargo el 24 de mayo, es decir, solo 20 días después de la inscripción de las candidaturas a las primarias legales de julio.

“Soy la propuesta priorizada por mi partido”

El vínculo de Fares Jadue con el alcalde de Recoleta data de las primeras campañas del actual jefe comunal, donde el candidato a concejal lideró su despliegue territorial. En la zona destacan que el director de la Dideco, ha participado de iniciativas tan relevantes en la gestión de Jadue como farmacia popular y que tiene un importante reconocimiento en el territorio y entre dirigentes sociales. Esto, porque durante el primer año del mandato del edil, Fares Jadue lideró el Departamento de Organización Comunitaria.

“Llega esta situación de que Daniel tiene muchas oportunidades de ir a la presidencial, estando bien rankeado y hace unos meses atrás se me plantea la opción de ir al concejo municipal para sumarle votos a nuestra lista, de tal manera que en la eventualidad de que Daniel saliera Presidente, la lista tuviera la mayor opción de generar el reemplazo”, explica Fares Jadue a La Tercera PM.

Y agrega: “Soy la propuesta priorizada por mi partido para esta elección, en función de la evaluación que se hace y bueno la función pública que he tenido como director de la Dideco y el trabajo de la comunidad”.

Así se ha visto en las varias ocasiones en que el jefe comunal ha salido a hacer campaña con Fares Jadue. “Grata conversación con vecinos y vecinas en el barrio Quinta Bella. Junto al candidato a concejal @FaresJadue golpeamos varias puertas para contar algunos proyectos que vienen a futuro para #Recoleta y también invitarlos a participar el #11DeAbril #RecoletaMuchoMejor”, escribió en su Twitter el 22 de febrero pasado el alcalde.

Fares Jadue, en todo caso, advierte que en la lista hay otras opciones, como la actual concejala Natalia Cuevas (PC), quien va a la reelección. “Por el conocimiento que de mí tiene la comunidad, por el cargo que tuve y por otras cosas, efectivamente tengo mayores oportunidades que otros de suceder a Daniel. Esto ha estado en la conversación tanto del equipo político del alcalde y del partido, aun cuando nosotros también tenemos a Natalia Cuevas que fue la primera mayoría en las elecciones pasadas”, sostiene.

El concejal por la comuna, quien no optará por reelegirse en el cargo, Fernando Pacheco (exPS), explica que la apuesta de por Fares Jadue no será algo fácil. “Hay que tener claro que este tema se va a dilucidar el 10 y 11 de abril, porque quienes eligen al alcalde en caso de la renuncia de él es el concejo municipal, en caso de empate, dirime quien tiene la primera mayoría. Para que gane la opción que el alcalde quiere dejar, que hasta donde se sabe es Fares Jadue, tiene que tener mayoría en el concejo, o sea, de cuatro a cinco concejales. Eso le daría absoluta tranquilidad de que esa opción política quede de alcalde. Y si eso no ocurre, tienen que tener la primera mayoría porque es quien decide en caso de empate”, afirma.

Desde el Partido Comunista no quisieron abordar la posibilidad de un eventual reemplazo de Daniel Jadue. Su secretario general, Lautaro Carmona, aseguró que “el debate por ahora está remitido a un nivel local” y subrayó que “cada día tiene su afán”.