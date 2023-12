Germán Codina y seguridad en las comunas: “No comparto involucrar a civiles porque los delincuentes están con armas de fuego”

Ya son dos los alcaldes de la Región Metropolitana -Palacios en La Reina y Carter en La Florida- que han decretado medidas comunales para enfrentar la que, dicen, es una verdadera crisis de seguridad en la capital. En ambos casos las emergencias comunales decretadas implican la contratación, con matices, de civiles para involucrarse en la seguridad del territorio. Pero Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto, tiene otra mirada y no comparte el involucrar a ciudadanos de a pie en esa materia.

De hecho, más insiste en la idea impulsada por el gobernador de la RM, Claudio Orrego, de decretar estado excepción a raíz de los últimos hechos ocurridos en la región, sobre todo después de lo de la noche del martes en Padre Hurtado, cuando un menor de cinco años resultó muerto. Y le pone exigencias al gobierno.

¿Cómo evalúa el actuar del gobierno ante los hechos de inseguridad vividos en la región?

Tengo una mala evaluación de la efectividad que ha tenido para enfrentar la delincuencia, no solo en la Región Metropolitana sino que a nivel del país. Recordemos que hace un año algunos de quienes lo componen (al gobierno) insistían en la idea de terminar con la institución de Carabineros. Les ha pasado la cuenta la carencia de un relato consistente para efectos de fortalecer la acción tanto de las policías como de la institucionalidad.

¿Y la gestión del subsecretario Manuel Monsalve en la materia?

La verdad es que el subsecretario Monsalve ha sido más bien una bisagra que ha permitido la coordinación de esfuerzos. El problema tiene que ver con el pecado original del gobierno, que parte con el Presidente de la República, y ese es el tema más importante. La demora que han tenido son días cruciales para que la delincuencia y el crimen organizado se sigan enquistando en distintas partes del territorio nacional.

“La verdad es que el subsecretario Monsalve ha sido más bien una bisagra que ha permitido la coordinación de esfuerzos. El problema tiene que ver con el pecado original del gobierno que parte con el Presidente de la República”. Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto

¿Debería existir también una autocrítica desde la oposición debido a que el aumento de la delincuencia viene desde el gobierno de Sebastián Piñera?

Siempre fui crítico con el gobierno anterior en esta materia. Creo que la principal debilidad que han tenido todos los gobiernos es que no han enfrentado con decisión una modificación del sistema garantista que tiene nuestro país. Primero, el Estado se ha preocupado de financiar a los abogados a los delincuentes y los imputados y, por otro lado, ha dejado a las víctimas desprotegidas sin tener una defensoría a las víctimas. Uno de los problemas serios que tiene nuestro país es que aquellas autoridades que tienen más atribuciones y recursos tratan permanentemente de diluir las responsabilidades sin ponerle el cascabel al gato, culpando a gobiernos anteriores. Los municipios están tratando de salir a defender a su gente con estados de emergencia que están declarando, cuando en realidad los municipios hoy en día todavía siguen esperando una ley que les brinde atribuciones. Es poco lo que realmente van a poder hacer porque en realidad el que debería estar declarando los estados de emergencia o disponiendo más recursos es el gobierno central.

Entendiendo que la delincuencia ha ido en aumento, ¿el estado de excepción debería ser una medida transitoria o aplicada de forma permanente?

Eso va a depender de la evaluación que se haga cada cierto tiempo, pero lo importante es que hay que perder los prejuicios con relación al trabajo que puedan realizar algunas fuerzas militares en distintas zonas que efectivamente puedan merecer y necesitar una protección mayor, como también pasa en muchos países de Europa. Una primera obligación del Estado es brindarle seguridad, y en Chile hemos visto durante el último año una situación terriblemente peligrosa que puede poner en riesgo la democracia.

En el marco de las medidas presentadas por los alcaldes de La Florida y La Reina, ¿qué opina de involucrar civiles en temas de seguridad?

No comparto involucrar a civiles que pueden no tener preparación, porque los delincuentes están con armas de fuego u otros dispositivos como granadas. Los civiles van a quedar a merced de delincuentes muy violentos y que no difieren en atacar a quienes sean sus víctimas o quienes traten de interponerse en la comisión de sus delitos. Sin embargo, valoro mucho que mis colegas estén alzando la voz y estén haciendo notar que si no apuramos el tranco la delincuencia va a seguir ganando en el territorio. Muchas veces los funcionarios municipales no tienen ni siquiera los implementos para poder defenderse de delincuentes armados. Lo que se pone arriba de la mesa es la necesidad de apurar la ley que brinde más atribuciones a los municipios en el combate a la delincuencia y entender de una vez por todas que solo le vamos a ganar si estamos unidos. Hay gente que se deja llevar por perspectivas políticas desde el gobierno en vez de entender que los municipios somos aliados en esta batalla.

"Los civiles van a quedar a la merced de delincuentes muy violentos y que no difieren en atacar a quienes sean sus víctimas o quienes traten de interponerse en la comisión de sus delitos”. Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto

¿Qué medidas en materia de seguridad propone para la Región Metropolitana tras lo ocurrido en Padre Hurtado?

Lo sucedido expone la virulencia y la falta de límites de la delincuencia que se ha instalado y la necesidad de lo que he planteado una y otra vez: que tengamos mano dura y replantearse medidas excepcionales para la Región Metropolitana. El gobierno podría hacer un análisis objetivo, junto a las policías, la Fiscalía y los municipios, de instalar un estado de excepción. En contacto con el presidente subrogante de la Asociación Chilena de Municipalidades vamos a tener una reunión de análisis para revisar la medida desde los municipios.

¿Aplicaría esta medida en su comuna?

No quiero poner en riesgo al personal que trabaja en conjunto con los equipos municipales en este tipo de labores. Obviamente sabemos que nos enfrentamos permanentemente a situaciones muy peligrosas, delincuentes muy violentos, y por eso también creemos que hay que ser doblemente violentos, doblemente precavidos y lo más importante en todo esto es apañar a Carabineros y la PDI en las funciones que tienen que cumplir.

¿Cuál es el principal problema que presenta su municipio en cuanto a delincuencia?

Somos un municipio que tiene de los recursos por habitante más bajos no solo de la Metropolitana sino que del país. La falta de recursos se nota permanentemente. Si el municipio no le hubiera brindado seis radiopatrullas a Carabineros tendríamos comisarías sin vehículos policiales para poder salir a procedimientos.