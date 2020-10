Habla denunciante de NXIVM, secta sexual que encantó a Hollywood y al poder: “Sin el MeToo, los abusos habrían continuado”

En 2011, India Oxenberg llegó un día cualquier junto a su madre Catherine a sesiones de introducción a un grupo de autosuperación bajo el rótulo de mejorar habilidades comunicativas en el mundo empresarial. Seis años después su progenitora hablaba públicamente sobre sus intentos por rescatar a India de la organización, expuesta como un culto liderado por un hombre que se hacía llamar “Vanguard”, Keith Raniere.

La historia –de nuevo en los titulares después que ayer Kaniere fuera condenado en Nueva York por todos los cargos que se le acusaban, entre ellos tráfico sexual de adultos y menores– es rescatada en Seduced: Inside the NXIVM cult, la serie documental de cuatro episodios (este domingo el tercero en la plataforma Starzplay) que India produce y protagoniza y toma un ángulo más personal que The vow, la docuserie de HBO sobre la secta.

“Creo que este documental fue más sobre tener un momento para compartir mi verdad y mi historia de una manera que me sintiera respetada y segura… Pensé: esta es mi única oportunidad y solo necesito sacarlo. Y afortunadamente pude trabajar con un equipo maravilloso de cineastas y crear algo de lo que me sienta orgullosa, que creo que educará, informará y ayudará a otras mujeres a evitar estas situaciones en el futuro”, dice India Oxenberg a La Tercera PM, dos semanas antes de la sentencia de la secta, donde entregó una declaración en la corte como víctima de Raniere.

En la entrevista con este medio, su madre –protagonista de la serie Dynasty y ligada a la realeza europea– recuerda a su lado sus reticencias iniciales en sus primeros días en la organización, que durante años atrajo a figuras de Hollywood como Allison Mack (Smallville) y Nicki Clyne (Battlestar galactica) y de fuera de Estados Unidos, como Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

“No parecía peligroso. Sí raros, como que tenías que quitarte los zapatos al entrar”, señala. “Ellos hacían lucir las cosas normales”, dicen al unísono ambas. “Cinco años después estás dentro de una dinámica de maestro y esclavo, pero si miras al pasado todo estaba en su lugar para aceptar estos comportamientos un poco extraños, porque creo que ellos planeaban todo”, señala Catherine.

La joven, cuenta en la serie, terminó estrechamente implicada en el culto (de 2011 a 2018), y fue una de las mujeres marcadas en su cuerpo, como una forma de validar que serían traficadas sexualmente. Pero al mismo cuenta que estaba manipulada para no abandonarlo.

Sobre su proceso de sanación, señala: “Probé muchas cosas diferentes, algunas funcionaron, otras no. Tener una red de apoyo, como una madre maravillosa, o gente en tu vida que te da su respaldo es muy útil. No creo que hubiera podido lograrlo sin ese apoyo de mi familia y mis seres queridos. Es difícil, porque estaba dentro de algo en lo que no tenía contacto con el mundo exterior”.

Madre e hija coinciden en lo determinante que fue el MeToo en la caída de la secta liderada por Raniere. “Estuvimos protegidas por la ola del movimiento MeToo. Estoy agradecida más allá de lo creíble por el momento, no se hubiera podido exponer a este grupo y es posible que los abusos hubieran continuado”, dice Catherine, mientras que su hija agrega: “Simplemente no creo que haya habido interés, lo cual es tan triste y aterrador decirlo, porque estos temas son prohibitivos en nuestra cultura”.