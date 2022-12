“Ir en un pacto con ellos significa mentirle a nuestros militantes”: el dilema de Kast y el Partido Republicano para ir en lista con Chile Vamos

Sus apariciones públicas han aumentado notablemente en los últimos días y no ha pasado desapercibido. Las palabras del exabanderado presidencial José Antonio Kast resuenan de inmediato al interior del Partido Republicano.

Eso ocurrió esta mañana, cuando el fundador de esa colectividad dio una entrevista a Radio Infinita en que, al igual que otras figuras de republicanos, se mostró crítico del acuerdo constitucional alcanzado por los partidos con representación parlamentaria -a excepción de ellos y el Partido de la Gente- la semana pasada.

Pese a no estar de acuerdo con lo pactado entre los demás partidos, Kast insistió en que, en caso de que la reforma constitucional que daría continuidad al proceso constituyente se apruebe en el Congreso, “nosotros (republicanos) vamos a estar en cada una de las instancias haciendo nuestras observaciones”.

Sin embargo, el exabanderado fue un paso más allá y puso en duda algo que también genera inquietud en Chile Vamos: ir en una lista única entre las distintas fuerzas que respaldaron la opción del Rechazo en el plebiscito de salida de septiembre de este año, incluidos Amarillos, Demócratas, el Partido de la Gente (PDG) y republicanos, a fin de evitar la dispersión de votos.

Consultado sobre si su partido podría o no pactar con Chile Vamos, Kast señaló que es “muy difícil llegar a un acuerdo con aquellos que están pactando con la izquierda radical. Aquí es muy extraña esta pseudo alianza entre la UDI y el Partido Comunista (PC). Nosotros no queremos estar en un pacto con ellos”.

Además, en la entrevista al exdiputado se le preguntó específicamente sobre la posibilidad de ir en una lista única junto a Chile Vamos, frente a los que respondió que “es una decisión que tiene que tomar el partido, yo lo veo difícil (...), creo que hoy día, con la fragmentación que existe, nosotros tenemos un rol en lo que viene de marcar nítidamente quién es quién en la política chilena”.

Las palabras del excandidato presidencial fueron respaldadas por la presidenta del partido, Ruth Hurtado, quien advirtió que “nosotros vamos a buscar por todos los medios posibles en el Congreso que esta reforma constitucional no se habilite”. En todo caso, de acuerdo a integrantes de la propia bancada republicana, este escenario es poco realista.

Así, en caso de que se habilite la reforma, dijo Hurtado, “tendremos que definir como partido si vamos o no en un pacto con Chile Vamos o con algún otro partido. Hoy día las condiciones no están dadas para aquello, ya que no vamos a pactar con alguien que firmó un acuerdo que entrega un Estado socialista, que firmaron un acuerdo con el PC y el Frente Amplio, que no han abandona su espíritu refundacional respecto de nuestro país”.

En sincronía con Kast, desde la bancada de diputados del partido reconocen que “se ve bastante difícil un pacto” con Chile Vamos. El jefe de bancada de los diputados republicanos, José Carlos Meza, afirmó que “los que quieran pactar con nosotros, vamos a tener que revisar el tono que han tenido hacia nosotros. Uno no puede lograr un pacto si no hay respeto entre fuerzas”.

En esta línea, otro de los parlamentarios del partido comentó en privado que “el comportamiento de Chile Vamos en la sala hacia nosotros es un comportamiento hostil. El proceso constituyente es una fiesta que armó Chile Vamos y nos vienen a pedir que paguemos la cuenta con ellos”.

Eso sí, Meza reconoció que resolver el tema no es una materia fácil debido a que deben sopesar varios aspectos. “Es una definición que vamos a tomar más adelante. Es una materia que tiene muchos elementos a considerar”, dijo. Dentro del partido comentan que la decisión final sobre si se va o no en una lista junto a otros partidos la tendrá que tomar el cabildo nacional de republicanos que debería realizarse durante enero, una vez que se apruebe la reforma y analicen las condiciones de esa elección.

De hecho, en la colectividad algunos reconocen que el tema es un dilema y que no es fácil de resolver. Esto porque la inclusión o no de republicanos en una lista electoral tiene dos antecedentes electorales previos: los comicios de convencionales y las parlamentarias.

En la pasada elección de constituyentes, cuando se pactó con Chile Vamos, el resultado electoral fue negativo: republicanos consiguió una convencional y la derecha, en total, 37. Mientras que en las recientes elecciones parlamentarias fueron separados y les fue bien ya que obtuvieron 14 escaños.

Eso sí, otros hacen el alcance de que, si bien es cierto que les fue mejor en la elección parlamentaria, creen que ese resultado electoral fue en gran medida debido al impulso que generó José Antonio Kast como candidato presidencial.

El diputado Cristián Araya se mostró en la misma línea que los otros dirigentes y agregó que “es difícil llegar a un acuerdo con quienes han pactado con el PC y la izquierda radical y que buscan como aliados ideológicos a la Democracia Cristiana. Además, ni ellos se han puesto de acuerdo qué es lo que quieren hacer en esta materia”.

En tanto, el diputado Agustín Romero enfatizó que “no somos como Chile Vamos. Tenemos coincidencia, pero no somos como ellos. Tenemos un ideario político distinto. Es difícil hacer un pacto con Chile Vamos, porque ellos no piensan lo mismo que los republicanos. Ir en un pacto con Chile Vamos significa mentirle a nuestros militantes. Esta gente no piensa ni vota como nosotros”.

En esta misma línea, el exconvencional y actual militante republicano Martín Arrau sostuvo que “llama la atención y cuesta entender que ciertos partidos de centroderecha, un día pacten con el PC y al día siguiente pidan pactar con el Partido Republicano, eso no proyecta coherencia. Esas incongruencias con los principios son lo que le han hecho mal al proceso”.

“No he visto una posición taxativa respecto al tema de las listas. Sin tener las reglas definitivas del proceso y viendo la mala experiencia anterior creo que no se debe apurar el asunto”, agregó Arrau.

Por lo demás, la idea de Chile Vamos de ir en una lista única junto a las demás fuerzas que estuvieron por el Rechazo no se trató de una conversación de pasillo, sino que fueron explícitos, pese a que también reconocieron que una eventual alianza con los republicanos se trataría de “un matrimonio por conveniencia”. En esta línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, dijo -hace unos días- que “este no es el momento para medir fuerzas entre los partidos. Tenemos que volver a ser estratégicos y actuar con unidad”.

Sin embargo, el timonel UDI, Javier Macaya, en entrevista con La Tercera Domingo, tomó distancia de la idea de pactar con el partido de Kast. “Si los republicanos son capaces de entender que acá lo que se juega es muchísimo, y entran con la intención de no ponerles palos en el camino, quizás podamos tener una conversación. Y la invitación que nosotros les hicimos a Amarillos y a las personas de la centroizquierda que estuvieron por el Rechazo sigue absolutamente abierta. Esta elección hay que trabajarla en otra lógica”, dijo.

El secretario general de Evópoli, Juan Carlos González, por su parte, sostuvo que “dadas las declaraciones de algunos líderes de republicanos, se ve difícil construir esquemas electorales únicos en el sector. Lamento que, después de restarse del acuerdo y su proceso previo, ahora se suban al carro para cumplir un rol que no tiene un propósito claro”.