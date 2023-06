Kast estrena“noticiero” con críticas al gobierno e invitados “sorpresa”

Con una música de noticiero de televisión y una lectura de los hechos relevantes de la semana, partió ayer el programa del Partido Republicano: “Semana RE - El REpaso semanal noticioso”, que hace un juego de palabras con el concepto “RE” y el nombre del partido. ¿El panelista estelar? El excandidato presidencial y fundador de la colectividad José Antonio Kast, quien aparece acompañado de su brazo derecho, el director de Ideas Republicanas, Cristián Valenzuela, y la prosecretaria, Macarena Bravo, quien es la conductora protagonista.

Durante más de una hora de transmisión por Youtube -con un audiencia que a esta mañana bordeaba cerca de 1.500 visualizaciones en esa red social-, los republicanos debutaron con esta nueva plataforma audiovisual, en lo que buscan sea un programa semanal transmitido todos los lunes para abordar la contingencia, promover las ideas del sector y cuestionar al gobierno.

En esta oportunidad, el tema que se tomó el noticiero fue la crisis de virus respiratorios que ha tenido que enfrentar La Moneda, luego de la muerte de una lactante, las versiones contradictorias que han dado las autoridades sanitarias y la salida de Fernando Araos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. “Lo encuentro lamentable, porque es reflejo de la mediocridad. No digo que el Presidente sea mediocre, sino que las personas que lo rodean no son las adecuadas para los cargos que ocupan”, dijo Kast en la transmisión de este lunes, que contó con la participación del presidente de republicanos, Arturo Squella, y el exsubsecretario de Redes Asistenciales del gobierno de Sebastián Piñera, Luis Castillo, quien fue el invitado “sorpresa”.

“Si la muerte de Mía en San Antonio reveló negligencias y mentiras, la crisis en su conjunto muestra la falta de gestión y planificación. Pero además algo peor, revela soberbia, falta de honestidad y transparencia”, dijo Bravo. Squella, por su parte, agregó que “los resultados son hoy día muertes. Estamos hablando de familias que están viviendo un drama espantoso y quizás cuántas otras familias están viviendo situaciones similares, esperando que alguien les resuelva un problema”.

Mientras que Valenzuela manifestó: “Muchos de los que hoy gobiernan, estaban en una posición distinta y criticaban mucho, no aportaban en nada y no buscaban soluciones. Solo destruir la credibilidad de la confianza del gobierno, en manejar algo que era de orden mundial. Y hoy día los vemos a ellos gobernando, tomando malas decisiones, y no escuchando”.

Así fue parte de la transmisión, la cual además contemplaba -al igual que un noticiero- la participación de un notero en terreno. El excandidato a consejero Ignacio Dulger asumió ese rol, entrevistando a personas que criticaban el manejo de La Moneda en salud, asintiendo con la cabeza mientras los escuchaba.

Al igual que “Semana RE”, hace unos días comenzó el noticiero “REconsejeros”, en el que participaron representantes de la colectividad como Luis Silva (Región Metropolitana), Sebastián Figueroa (O’Higgins) y Ninoska Payauna (Tarapacá), entre otros.

Ahí también estuvo Kast y se incluyó un formato con un notero, quien entrevistó -con preguntas distendidas- a los consejeros republicanos a su llegada al Congreso Nacional en Santiago, donde está ubicado el Consejo Constitucional. “¿Trajiste algún disfraz?”, le preguntó el notero al consejero Diego Vargas (Arica), haciendo alusión a que en la pasada Convención Constitucional se criticaba algunos que fueron disfrazados de un dinosaurio azul o de Pikachu. “Vengo disfrazado de abogado, quizás”, le retrucó, entre risas, el consejero de 23 años.

A eso además se suma que habrá otro programa pronto, pero este enfocado en la bancada de diputados.

El panel del programa "REsemana".

La estrategia detrás

Antes de ser una figura nacional y durante su primera candidatura presidencial, uno de los recursos relevantes de Kast fueron las redes sociales. A medida que fue creciendo, nunca se dejaron de ocupar, al punto de que el exdiputado fue uno de los políticos más destacados en algunas redes como TikTok.

Hoy el plan es retomar las apariciones de Kast en Youtube. De hecho, durante esta semana el excandidato subió un video en esa plataforma, usando unos audífonos y un micrófono profesional, donde cuestionó al gobierno por el manejo de la salud. “La salud está camino a la UTI y Boric vive desconectado”, dijo.

En el Partido Republicano dicen que buscan replicar una idea que siempre han considerado exitosa en la tienda. De hecho, hace tres años había un programa similar en redes sociales de Kast, conducido por la periodista Carolina Araya. Luego se creó otro espacio para acercar el Congreso Nacional a la gente, mientras que en pandemia hubo apariciones especiales solo de Kast.

“Es importante informar” y “llegar al corazón de la gente”, dicen en el partido, recalcando que la ventaja ahora es que el programa es mucho más profesional. La transmisión de ayer fue realizada en la sede del Partido Republicano, con micrófonos especiales y varias cámaras. A eso se suma que la colectividad cuenta con un equipo comunicacional y audiovisual completo, pues ahora tienen más recursos que antes cuando eran un partido más chico.

Todos los lunes estará el programa de “REsemana”, mientras que “REconsejeros” se hará los viernes. La idea es que Kast tenga su propio programa también, pero el plan está en “marcha blanca”, según cuentan en el equipo. Solamente en Youtube el Partido Republicano cuenta con cerca de 18 mil suscriptores y Kast tiene 131 mil.