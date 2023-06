Otra vez al pizarrón: Aguilera y Araos siguen enredando la crisis sanitaria y La Moneda pide “mayor rigurosidad”

El subsecretario Araos y la ministra de Salud, Aguilera. Foto: Lukas Solis / Agencia Uno.

Tanto la ministra de Salud como el subsecretario de Redes Asistenciales han cometido errores no forzados en medio de la gestión de la crisis hospitalaria. El Presidente está preocupado y el viernes ya había advertido a su gabinete que no había espacio para más equivocaciones. Si bien hasta el cierre de esta edición no estaba previsto la salida de alguno de los dos, esta mañana el comité político solicitó más rigurosidad, mientras en la oposición y la DC ya anticipaban una posible acusación constitucional contra Aguilera.