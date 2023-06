Conductores de efectivo: cómo los choferes de Vitacura depositaron más de $85 millones a Torrealba y su esposa

Con miras a esclarecer el modelo que -según la Fiscalía y el SII- habría diseñado el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, para supuestamente sustraer dineros desde las arcas municipales, el Ministerio Público encargó a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac) de la PDI, analizar los movimientos de dineros en efectivo que registraban sus cuentas bancarias y la de su esposa, María Soledad Simonetti. Y especialmente, como solicitó el fiscal a cargo de la indagatoria, Francisco Jacir, poner atención al registro de depósitos de quienes habían sido contratados como conductores por el municipio.

Eso último -como dan cuenta documentos contenidos en la carpeta investigativa del caso y en el expediente de las averiguaciones efectuadas por Contraloría- porque previamente Luis Jara Gallardo, quien se desempeñó como chofer personal del exjefe comunal, había declarado que por especial encargo de la citada exautoridad, debió efectuarle una serie de depósitos de dinero en efectivo, lo que ciertamente escapaba a toda norma.

“La secretaria me entregaba la papeleta de depósito donde estaba el número de cuenta y teléfono anotado. Con eso pasaba a la oficina de don Raúl y él llenaba el monto y me lo pasaba junto con el dinero, dinero que me entregaba suelto. Yo iba al banco y terminaba de llenar la papeleta con mi nombre porque yo lo iba a depositar”, sostuvo Jara Gallardo ante el fiscal de Contraloría.

Fachada Municipalidad de Vitacura. LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA.

Así, con dichos antecedentes de base, los detectives iniciaron el análisis de cinco cuentas que el matrimonio mantenía en diferentes entidades bancarias, logrando constatar que, entre enero de 2011 y diciembre de 2021, cuatro conductores contratados por Vitacura efectivamente habían realizado millonarios depósitos tanto a Torrealba como a Simonetti.

En total los cuatro funcionarios, según el informe evacuado por la Brilac el pasado 1 de junio, hicieron al menos 93 depósitos por un monto de $85.600.000.

El detalle

Como queda en evidencia en el informe de 87 carillas, al cual tuvo acceso La Tercera PM, Jara Gallardo fue el que realizó el mayor número de transacciones. “Habría efectuado a lo menos 58 depósitos en efectivo, en productos mantenidos por el imputado Raúl Torrealba, en los bancos de Chile, Itaú y Scotiabank, por un monto total de $ 40.200.000″, se lee en el documento. Los montos más abultados se registraron en los años 2018 y 2020, por sumas totales superiores a los $ 9.000.000

El funcionario, además, realizó 31 depósitos en efectivo en la cuenta corriente mantenida por la cónyuge del imputado en el Banco Santander, por un monto total de $31.900.000.

Asimismo, se advierte que otro conductor, Ulises Quintana Castro, efectuó al menos dos depósitos en efectivo a cuentas que Torrealba tiene en los bancos Itaú y Santander, por un monto total de $11.000.000.

El exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Por su parte, el también conductor Miguel Muños Ortega, como se señala, habría efectuado a lo menos un depósito en efectivo en la cuenta corriente bi-personal del Banco de Chile de Torrealba, por un monto de $ 500.000.

De igual forma, agrega el análisis, se logró identificar que había otro conductor que prestaba servicios al municipio y que también le efectuaba diligencias al otrora alcalde: Mario Gatica Rosas. En su caso, reportó la Brilac, realizó un depósito en la cuenta corriente de María Soledad Simonetti en el Banco Santander, por un monto total de $ 1.000.000.

Pero aunque para el Ministerio Público estas transacciones resultan vitales para dar cuenta de la estructura diseñada por el exjefe comunal, él en su declaración efectuada en febrero las abordó, desdramatizando la situación.

“En cuanto a las declaraciones de Ulises Quintana y Luis Jara, puedo decir que efectivamente, ellos realizaban mis trámites de depósitos y pago de cuentas, así como lo hacían respecto de otros funcionarios de la Municipalidad. Muchas veces debí haberles pedido que depositaran dineros. Era muy común que girara cheques de una cuenta a otra dependiendo de la disponibilidad de cada una y los gastos que tuviera que cubrir. En muchas ocasiones esos cheques eran girados a nombre de Ulises y Luis para los efectos de que ellos pudieran cobrar los cheques y depositaran en efectivo, o bien, entregarme el dinero, el que usaba para mis gastos habituales”, comentó en esa oportunidad.

Con todo, el informe efectuado por los detectives se posiciona como clave ante la jornada de este jueves 15 de junio, cuando al igual que otros exfuncionarios de Vitacura, Torrealba sea formalizado por delitos de fraude al Fisco, ilícitos tributarios, asociación ilícita y lavado de activos.