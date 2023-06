Fabiola Jaramillo, la mujer clave (y brazo derecho de Araos) tras la cuestionada gestión de camas críticas del Minsal

La crisis sanitaria sigue. El cuestionado subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Fernando Araos, ha dicho que esta semana podría producirse el peak de casos en menores de un año aquejados de virus sincicial y que a mediados de julio podría producirse un segundo peak, “en el cual según las proyecciones se va mezclar parte del VRS (sincicial) con un aumento importante de influenza”. Y con ese panorama, además de las 1.200 hospitalizaciones de menores de un año generadas la semana pasada y del fallecimiento confirmado de cuatro bebés, la principal crítica ha estado apuntada a la gestión y reconversión de camas críticas pediátricas.

Dentro de Redes Asistenciales, es la División de Gestión de la Red Asistencial (Digera) la que está a cargo de la relación de las camas y la coordinación público-privada, dado el estado de alerta sanitaria que vive el país. Y a cargo de la Digera está la doctora Fabiola Jaramillo, de larga trayectoria en el servicio público, pues mientras se especializaba en psiquiatría de adultos en la Universidad de Chile, fue integrante de la Comisión de Salud Rural en el Servicio de Salud de Llanchipal, entre 2007 y 2009. Luego, ese mismo año se trasladó al servicio de Salud de Puerto Montt. Y desde 2012 hasta 2014 fue jefa del programa de Salud Mental en el Servicio de Salud de Reloncaví, la misma localidad donde asumió la dirección del Centro de Salud Mental (Cosam) en junio de 2012.

Después de estudiar varios meses en el extranjero, llegó junto a la nueva administración como jefa de la Digera. Su labor había pasado casi desapercibida, salvo las publicaciones que ella misma o el ministerio realizaban en redes sociales los últimos meses, y salvo también por la mayor visibilidad y exposición que tomó con la crisis sanitaria que han provocado los virus respiratorios.

Vestida con la chaqueta azul que distingue a los funcionario de gobierno, este jueves se sentó junto a la ministra Ximena Aguilera y el subsecretario Fernando Araos en el punto de prensa que dieron las autoridades luego de una reunión con expertos. Fue un día después de que se confirmara el fallecimiento de una lactante de dos meses producto de un cuadro de neumonía en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la Región de Valparaíso. La bebé no pudo ser estabilizada y menos ser trasladada a un servicio de salud que sí contara con cama pediátrica y cuya casa disponible se encontraba en Arica, a miles de kilómetros del puerto.

Durante ese punto de prensa, Aguilera, especificó que “la unidad de gestión de camas críticas que gestiona la coordinación entre el sector público y el sector privado funciona dentro de la División de Gestión de Redes Asistenciales que dirige la doctora Jaramillo”. Y luego de esa frase introductoria, la propia Jaramillo señaló: “La jefa de la unidad de gestión de camas se llama Claudia Montenegro, pero evidentemente la relación de las camas y la coordinación público-privada lo hago yo habitualmente como jefa de división y el subsecretario Araos”.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, admitió que no se llamó a la Clínica Las Condes cuando falleció lactante en San Antonio. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Y añadió: “Nosotros nos reunimos con las clínicas semanalmente, tenemos conversaciones extraordinarias varias veces en el día y de madrugada varias veces para poder generar los cupos... Lo mismo pasa con los directores de los hospitales, los jefes de los servicios de urgencia, los directores de los servicios de salud, las seremias muchas veces. Por tanto, esta es una coordinación constante, absolutamente dinámica y 24/7″.

Jaramillo trabaja codo a codo con el subsecretario Araos. Incluso, un decreto exento de marzo de 2022 estableció el orden de subrogancia en el cargo de subsecretario de Redes Asistenciales, en caso de ausencia o impedimento de su ejercicio por parte de Fernando Araos. Y en la primera subrogancia fue designada Fabiola Jaramillo Castell.

Desde el Ministerio de Salud explican que en la división, además de la doctora Jaramillo, también está la encargada de la Unidad de Gestión Centralizada de Casos (UGCC), Claudia Montenegro, quien es responsable de monitorear el estado de la red asistencial y localizar los servicios donde están las camas disponibles. Además, en terreno está Natalia Méndez, quien en el mismo lugar gestiona la conversión.

A su llegada junto a la nueva administración en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, diversos funcionarios reconocieron la trayectoria de Jaramillo y señalaron que tenía todas las aptitudes técnicas para el cargo. Hoy lo mantienen, pero la matizan -y critican- señalando que por esos días su división “no ha tomado decisiones a tiempo”. Y ejemplifican con que, por ejemplo, solo recién este viernes se publicó en el Diario Oficial el decreto que instruye la suspensión de las intervenciones electivas y el aumento extraordinario de la capacidad de cuidados intensivos pediátricos.

Foto: Ministerio de Salud

A su concurrencia del jueves, se sumaron nuevas apariciones durante el fin de semana, en compañía de Christian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, donde entre otras materias informativas y de casos, hicieron hincapié en que “existe la Unidad de Gestión de Camas tanto para establecimientos públicos y privados, para cualquier persona que lo necesite, sin importar su previsión”.

Problemas en la gestión

Este fin de semana la ministra Aguilera fue consultada por la gestión y reconversión de camas, especialmente porque desde Clínica Las Condes (CLC) afirmaron que no habían sido contactados para ver disponibilidad de espacio para hospitalización, a lo que la titular de la cartera indicó que se debió a que existía un fallo de Contraloría que impedía comprar servicios a dicho establecimiento.

Al respecto, la Contraloría desmintió sus dichos, indicando que no había ningún fallo al respecto, por lo que desde el Ministerio de Salud rectificaron la situación, indicando que se había tratado de una “confusión involuntaria” y que “efectivamente la inhabilidad de la CLC para suscribir contratos con el Estado por un periodo de dos años, es resultado de la declaración de la justicia laboral por haber constatado vulneración de derechos de los trabajadores”.

Respecto de este caso, esta jornada el subsecretario Araos reconoció que Clínica Las Condes no fue consultada sobre si tenía o no disponibilidad de camas pediátricas, pese a que así lo había afirmado la semana pasada.

“Pudimos constatar que no existieron registros de llamada a Clínica Las Condes. Ante esta situación, he decidido tomar las medidas administrativas adecuadas para esclarecer el hecho y las causas, con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó”, sostuvo este lunes. Durante el mismo punto de prensa, el subsecretario fue consultado si es que Jaramillo tuvo responsabilidad en la situación. Sin embargo, la autoridad aseguró que han instruido investigaciones para determinar las responsabilidades.

“Hemos tomado la decisión de instruir una investigación sumaria para esclarecer los hechos de por qué sucedió esta situación, además hemos instruido una auditoría administrativa urgente con el objetivo de revisar el 100% del proceso para identificar las mejoras”, sostuvo.

Respecto al estado de la red, la cartera informó esta mañana que la ocupación total de camas críticas pediátricas llegó en promedio al 93,5%: 92,7 en el sistema público y 95,5% en el privado.