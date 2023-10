La queja telefónica de Vallejo al presidente de la Cámara por críticas a su rol como vocera

El sábado la ministra de la Segegob, Camila Vallejo (PC), tomó el celular y llamó al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), para entender las críticas del congresista a su gestión. “Hemos tenido una vocera un poquito ausente”, había dicho el parlamentario.

La llamada la transparentó la propia vocera al ser consultada por los cuestionamientos de diferentes parlamentarios por supuestamente tener una agenda protegida y por su poco usual presencia en la gira a China -en general los voceros no acompañan a los mandatarios en viajes internacionales-, que comienza este jueves, en la que acompañará al Presidente Gabriel Boric junto a otros cinco ministros (Alberto Van Klaveren, Nicolás Grau, Esteban Valenzuela, Jessica López y Juan Carlos Muñoz).

El domingo, en Estado Nacional, la secretaria de Estado aseguró que se comunicó telefónicamente con Cifuentes para comprender los motivos de sus últimas declaraciones.

“Yo lo hablé con él, me dijo ‘ah, pero es la política’”, dijo la vocera de gobierno, quien agregó que “me comuniqué con él, hablé por teléfono para entender de dónde venía la crítica y no hubo ningún argumento real, y el resto ha sido republicano y dos del PS...Una posición minoritaria”.

Al ser consultada por La Tercera, Vallejo se negó a responder por más detalles de la comunicación y si es que hubo otras llamadas a parlamentarios.

El presidente de la Cámara, en todo caso, contradijo a la vocera y dijo que sí le entregó sus motivos para realizar el cuestionamiento. “(Mis) críticas fueron realizadas en el marco de la legítima opinión y el análisis político sobre sus apariciones recientes y nada tienen que ver con un ataque personal a la ministra”, dijo a La Tercera.

Camila Vallejo.

Y agregó: “Efectivamente conversamos con la ministra. Ella me llamó, y le señalé lo anterior, que mis críticas son políticas y responden a un análisis de sus últimas apariciones públicas y le detallé mis argumentos”, quien añadió que “si ella no las comparte, ello es legítimo, pero los que estamos en política tenemos que estar preparados para recibir críticas y que nuestras acciones sean objeto del análisis, del escrutinio y de la crítica”.

La vocera no ha ocultado su molestia por las cuestionamientos que han surgido por su presencia en la gira a China, y más aún, con quienes han dicho que tiene una agenda protegida pensando en una eventual candidatura presidencial.

Además, tanto el canciller como Vallejo han asegurado que la presencia en la gira se debe a la importancia de que un ministro del comité político participe del viaje, y han reiterado que es una decisión del Presidente Gabriel Boric.

“Primero esto es una crítica que se ha levantado desde el Partido Republicano (...), creo que es imprudente cuestionarle al Presidente con quien arma su gira internacional”, dijo la ministra, quien aún no ha informado su agenda en el país asiático.

“Esta gira por definición de Cancillería y de Presidencia tiene un principal énfasis de fortalecer lo que es la relación estratégica integral con China, que tiene que ver con lo comercial, con inversiones, con cómo esto contribuye a la reactivación económica que esperamos en Chile. En ese sentido, todos los ministros, además de acompañar en las reuniones oficiales del Presidente, tenemos agendas específicas que no me corresponde detallar”, respondió este martes Vallejo.

La vocera además aclaró que durante su estadía en China no se referirán a la condena a la violaciones de Derechos Humanos en el país asiático, la misma postura que ha fijado el Mandatario en sus conversaciones con el canciller.

“Son culturas distintas, tienen y responden a acuerdos distintos. En el caso de las relaciones con China se han establecido mecanismos para abordar esto desde antes de que el Presidente asumiera y tenemos instancias multilaterales y bilaterales. Si mal no lo recuerdo, la última reunión para abordar temas asociados a Derechos Humanos fue en enero o febrero de este año. Son temas que el Presidente ha abordado en instancias adecuadas para aquello, no es que se esté omitiendo o que no se quieran abordar, porque son importantes”, añadió Vallejo.

Pese a las explicaciones de la secretaria de Estado, las críticas por su rol continuaron este martes. “Si va a ser candidata, que lo haga ahora, pero este gobierno necesita un buen vocero que haga la pega”, dijo el jefe de bancada de los republicanos, Agustín Romero.