La renuncia de Isabel Orellana, hermana de la ministra de la Mujer, a Convergencia Social tras críticas públicas al gobierno

Este viernes Isabel Orellana Guarello, hermana de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, envió una carta a Convergencia Social en la que renuncia a su militancia en el partido donde era parte del Comité Central, la máxima instancia de toma de decisiones.

“Hoy con mucha tristeza he decidido renunciar a Convergencia Social y a mi rol como Delegada Nacional del Comité Central, cargo en el que fui elegida como la séptima más votada de mi partido y en el cual estuve orgullosa de participar por más de un año”, escribió la cineasta quien participó activamente de las campañas del Frente Amplio. De hecho, el año pasado integró el comando del Apruebo.

Además, era co-fundadora del Frente de Culturas y activa participante en el Frente Feminista del partido. “Lamentablemente, y a pesar de mis intentos por mantenerme en mi rol, en el ejercicio de mi participación política fui constantemente hostigada por miembros de las tendencias De cordillera a Mar y Desbordar lo posible en cada espacio donde participaba”, explicó en el documento que llegó a manos de la directiva.

A los sectores que se refiere son en los que militan las autoridades del gobierno. La ministra Orellana es parte de “De cordillera a mar”, donde también participa el presidente del partido, el diputado Diego Ibáñez, y el Presidente Gabriel Boric de “Desbordar lo posible”.

Isabel Orellana ha sido muy crítica del gobierno en materia de Cultura en sus redes sociales y así lo escribió en la carta, dando a entender que su renuncia tenía que ver con las respuesta que recibió a sus comentarios.

“La situación en cultura ha ido empeorando cada vez más y el rol del partido en la administración de esta crisis ha sido indiferente a un sector empobrecido y precarizado y negligente en cumplir con el programa de Gabriel Boric por el cual el sector votó esperanzado. Las tendencias antes mencionadas han buscado a través de sus liderazgos acallar las criticas, amedrentar la libertad de expresión de sus militantes y hostigarlos hasta el punto de la renuncia. Estas practicas son las formas más recurrentes de violencia de género que viven las mujeres en política y no debiera normalizarlas un partido que se dice feminista”, dice la carta.

Distintas fuentes del partido -incluyendo parlamentarios, autoridades y la directiva- dicen que no hubo ningún tipo de hostigamiento y que lo que sí hubo fueron legítimas diferencias por las formas en que expresaba sus críticas al gobierno y al Presidente en sus redes sociales.

Por ejemplo, cuando Boric inauguró el monumento al exmandatario Patricio Aylwin, la cineasta escribió: “Sebastián Piñera, está avisado. Vamos a inaugurar una estatua de Aylwin juntos”.

Ese tipo de cuestionamientos también los expresaba hacia el Ministerio de Culturas, donde varias militantes de su partido han tenido un rol. “El panorama en cultura no da más. Entre una ex ministra que no entiende el cumplimiento de las políticas culturales como parte de nuestro proyecto y una subsecretaria que presidiendo el consejo del libro espera que le creamos su “no sabía nada de la feria”. ¿Quién hace la pega?”, escribió el 2 de julio pasado en su cuenta de X.

Al ser consultada la directiva de Convergencia Social respondió: “Respetamos los legítimos disensos en la discusión política por parte de cualquier militante, quienes siempre tendrán a su disposición los órganos de justicia partidaria cuando lo consideren pertinente. Nuestro partido cuenta con protocolos específicos para enfrentar estas situaciones y trabaja constantemente en cuidar las formas en que se dan los debates al interior de nuestra orgánica, garantizando que los espacios sean seguros para todas y todos”.