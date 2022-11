Los juegos de azar, la marihuana y los impuestos a los ricos: las otras consultas en los comicios de mitad de período en EE.UU.

Votantes de todo Estados Unidos decidirán este martes el destino de docenas de medidas electorales consecuentes, desde legalizar la marihuana hasta gravar a los ricos.

Varios estados, incluidos Maryland y Arkansas, están considerando la legalización de la marihuana recreativa, mientras que cinco estados, incluidos Alabama y Louisiana, podrían abrir la puerta para poner fin al uso del trabajo penitenciario involuntario. Los votantes de Nebraska y Nevada podrían aumentar el salario mínimo en sus estados. Otros temas candentes en las elecciones del martes, como el juego, la inmigración y las armas, también son objeto de campañas de referéndum a nivel estatal.

La más costosa de las 130 medidas electorales en 37 estados, una iniciativa de California que legalizaría las apuestas deportivas en línea en uno de los mercados potenciales más grandes del país, parece encaminarse a la derrota, según muchas encuestas. Las empresas de juegos de azar, incluida DraftKings Inc. y FanDuel Group han invertido casi US$ 160 millones en la medida, conocida como Proposición 27, pero enfrentaron una fuerte oposición de las tribus de juego de California, que gastaron US$ 220 millones en oponerse.

Algunas de esas tribus presentaron su propia propuesta, conocida como Proposición 26, que legalizaría las apuestas deportivas, pero solo para apuestas en persona realizadas en casinos tribales. Esa medida también obtuvo malos resultados en las encuestas antes del día de las elecciones.

El gasto total en ambos lados de la Proposición 27 superó los US$ 375 millones hasta el 22 de octubre, según los registros de financiamiento de campañas de California, superando el récord anterior de gastos de US$ 226 millones.

También se presentará ante los votantes la Proposición 30 de California, que aumentaría los impuestos sobre los ingresos personales en US$ 2 millones o más para financiar programas que acelerarían la transición de vehículos eléctricos del estado y ayudarían a combatir los incendios forestales. La medida ha creado fisuras inusuales en el panorama político habitual donde dominan los demócratas.

Los votantes en cinco estados decidirán si aprueban el uso recreativo de la marihuana. Foto: AP

El Partido Demócrata estatal, los grupos ambientalistas y la empresa de viajes compartidos Lyft Inc., que ha financiado en gran medida la campaña del “sí”, están a favor. El gobernador Gavin Newsom, un demócrata liberal que impulsó la prohibición de los automóviles a gasolina, y la Asociación de Profesores de California, un poderoso sindicato estatal, se unieron a grupos empresariales para oponerse a la medida, diciendo que beneficiaría a un número selecto de grandes corporaciones a medida que hacen la transición a los vehículos eléctricos.

En Massachusetts, los votantes están sopesando si agregar un impuesto del 4% sobre los ingresos personales de US$ 1 millón o más, elevando la tasa total para ese tramo al 9%, y los fondos se destinarán a la educación y el transporte.

Las drogas obtendrán un voto a favor o en contra en aproximadamente media docena de estados. Si bien las encuestas sugieren que los votantes de Maryland están preparados para legalizar el uso recreativo de la marihuana, el resultado de medidas electorales similares en otros cuatro estados políticamente más conservadores (Arkansas, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur) es menos claro. Hasta la fecha, 19 estados y el Distrito de Columbia han legalizado el uso recreativo de marihuana para adultos. Colorado podría convertirse en el segundo estado después de Oregon en legalizar el uso personal de psilocibina, el ingrediente activo de los hongos psicodélicos y otros alucinógenos de origen vegetal.

Los votantes en cinco estados sopesarán si prohibir explícitamente la esclavitud o la servidumbre involuntaria como castigo por un delito, una laguna que a menudo se usa para justificar el trabajo penitenciario por el cual los reclusos generalmente reciben centavos por hora, si es que se les paga. Alabama, Louisiana, Oregon, Tennessee y Vermont considerarán preguntas similares sobre el tema, como parte de un movimiento nacional para cambiar la Enmienda 13 para que ya no permita la esclavitud como una forma de castigo penal.

Cinco estados, incluidos Alabama y Louisiana, podrían abrir la puerta para poner fin al uso del trabajo penitenciario involuntario. Foto: AP

En cuanto a la inmigración, los votantes de Ohio están considerando prohibir que todos los gobiernos locales permitan votar a los no ciudadanos. San Francisco y Nueva York han aprobado leyes que permiten a los no ciudadanos votar en cargos locales y medidas electorales, pero ambos enfrentan desafíos legales. En 2019, los votantes de la pequeña ciudad de Yellow Springs, Ohio, aprobaron una medida similar antes de que el secretario de Estado republicano la suspendiera.

En otros lugares, las medidas electorales preguntarán a los votantes si extienden ciertos beneficios a los inmigrantes ilegalmente en el país, incluida la capacidad de obtener una licencia de conducir en Massachusetts y pagar la matrícula universitaria estatal en Arizona.

Electores emiten sus votos en la Iglesia de la Familia de Cristo, en Davenport, Iowa. Foto: AP

La Constitución de Iowa podría enmendarse para reafirmar el derecho a portar armas, mientras que otra medida en Oregon requeriría que las personas obtengan un permiso de la policía local antes de comprar un arma y prohibiría la fabricación, importación, venta y posesión de cargadores que contengan más de 10 rondas.

Los trabajadores de Nebraska y Nevada podrían obtener un aumento del salario mínimo a US$ 15 la hora y US$ 12 la hora, respectivamente, si los votantes aprueban las medidas en esos estados. Los votantes de Washington, D.C., considerarán eliminar un sistema para empleados que reciben propinas y otorgarles en su lugar un salario mínimo.

Los habitantes de Kansas considerarán la Enmienda Constitucional 1, una medida que permitiría a la legislatura del estado, actualmente controlada por el Partido Republicano, anular un veto de la gobernadora, actualmente la demócrata Laura Kelly, con una mayoría simple de votos.