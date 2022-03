Luz Ebensperger (UDI): “Si hay alguien que negoció a espaldas de Chile Vamos, fue Ossandón”

La senadora UDI Luz Ebensperger ya está instalada en su nueva oficina de vicepresidenta de la Cámara Alta, en el cuarto piso de la corporación. Recalca que la suya no será una vicepresidencia decorativa y que ya tiene un acuerdo de funcionamiento con el presidente del Senado Álvaro Elizalde (PS).

La senadora por Tarapacá también está abocada a recomponer la unidad en Chile Vamos, luego de que RN se declarara en “estado de reflexión” por la decisión de la UDI y Evópoli de apoyar al socialista para la presidencia del Senado en desmedro de Manuel José Ossandón (RN).

“Me parece muy injusta la reacción de RN porque la situación del Senado es un empate y si no conversábamos y tratábamos de llegar a acuerdos entre todos, podría haberse determinado la presidencia lanzando una moneda. RN había participado en todo. No se llega a acuerdo finalmente porque cuando uno quiere hacerlo, uno tiene que ceder y ellos no cedieron. Al no llegar a acuerdos ellos terminan enojados, pero no nos pueden obligar a no llegar a un acuerdo si ellos no están conformes”, recalca la parlamentaria.

¿Y cómo se recompone la unidad?

Frente al enojo de RN, yo creo que hay que dar vuelta la hoja y a partir de eso comenzar a recomponer las relaciones. Todos los partidos que integramos Chile Vamos tenemos que hacer un esfuerzo por recomponer esta relación, porque ahora viene la integración de las comisiones, que es parte fundamental en el proceso legislativo. Es ahí donde realmente se legisla.

Las confianzas se han roto, RN dice que ustedes negociaron a sus espaldas.

No, eso no es efectivo. Se negoció con todos los partidos. Aquí el que negociaba en forma paralela era el propio senador Ossandón con el ministro Segpres, Giorgio Jackson, pero acá se negoció con todos los partidos. La propuesta de acuerdo final se le hizo a todos los partidos de Chile Vamos; la UDI y Evópoli aceptaron y RN no porque se mantuvo siempre en la posición de que ellos querían el primer año con el senador Ossandón en la presidencia. Es su derecho tener esa posición, pero también cuando uno quiere llegar a un acuerdo tiene que ceder y ellos nunca cedieron.

¿Y no hay una autocrítica por el actuar de la UDI?

Siempre las cosas, cuando se miran en retrospectiva, se pueden haber hecho mejor. Pero creo que aquí se actuó en forma correcta, se negoció abiertamente con todos hasta el último minuto, el 11 de marzo en la mañana para tratar de subir a RN. Se le ofreció incluso esta vicepresidencia para que RN entrara y tampoco quisieron.

En la UDI y Evópoli se decía que Ossandón no generaba consenso por haber votado a veces junto a la izquierda.

Evidentemente cuando tú eres parte de un acuerdo tienes que tratar de buscar un nombre que suscite algo de consenso y efectivamente el senador Ossandón -y no hablo por la UDI- no puedo decir que da confianza cómo va a votar el día de mañana. Se abstuvo en la acusación constitucional (contra Sebastián Piñera) y aseguraba por los medios que a cambio de la presidencia del Senado le ofrecía al ministro Jackson él y cuatro votos de RN para aprobar los proyectos que al gobierno le interesaran. Entonces si hay alguien que negoció a espaldas de Chile Vamos fue, no digo RN, el senador Ossandón. Pero acá lo importante es dar vuelta esa página y componer relaciones y yo distingo entre el senador Ossandón y RN.

¿Cuál es el riesgo de que se quiebre Chile Vamos?

Antes de tener una mirada pesimista, prefiero tener la mirada optimista, esperar que RN reflexione y hacer todos los esfuerzos necesarios para recomponer esta relación y actuar unida como oposición. Sobre todo hoy día estamos viviendo momentos complejos como país, estamos frente a la redacción de una nueva Constitución. Estamos viendo la actuación de una Convención Constitucional que partió ofreciéndonos una casa para todos, pero solo se está escuchando a algunos. Tenemos que superar eso, dar vuelta la página y pensar en estos desafíos mayores por los que tenemos que dar las peleas que vienen.

La derecha no tiene el gobierno, ni las presidencias del Senado, la Cámara Baja o la Convención. ¿Arriesgan ser irrelevantes?

Yo creo que no, depende de cómo uno actúe. En el Senado la derecha no va a ser irrelevante. Este primer año no tenemos la presidencia del Senado, pero sí tenemos una vicepresidencia en que no vamos a ser una figura decorativa. Vamos a aportar con opinión, con fiscalización, aportando al gobierno en lo que haya que aportar. No vamos a ser una oposición obstructiva, sino que vamos a aportar en todo aquello del gobierno que creamos que sea bueno para Chile y vamos a rechazar con fundamento todo aquello que no corresponda y que haga mal, y el segundo año vamos a tener la presidencia del Senado.

¿Cómo defenderán el bicameralismo desde la mesa?

Actuando bien. El Senado tiene una historia de 200 años, nunca se ha generado desde el Senado un problema, sino que al contrario, estos se han resuelto. El unicameralismo lo que hace es concentrar el poder, esa única cámara va a hacer que la mayoría de los que resulten electos sean de la misma tendencia política que el ejecutivo, no va a haber contrapesos. Esa concentración del poder debilita la democracia. De la misma manera, se va a perder representación territorial, y las regiones como la que yo represento, las pequeñas regiones o las extremas, que hoy día tienen representación gracias al Senado, la van a perder. El presidente Boric no puede no hacerse responsable, ni desvincularse 100% de la Convención y decir que ellos son independientes. Tiene que hacerse cargo de eso porque él le prometió al país que en su gobierno iba a haber certeza jurídica y gobernabilidad y, como va hasta ahora, eso no lo está permitiendo la Convención.

¿Está abierta a dar más prórroga a la Convención, como algunos han deslizado?

Uno no puede negarse a priori a nada si la Convención lo solicita. Habrá que revisarla en su mérito y ahí uno podrá decir si estoy de acuerdo o no.