Fin al sueño en Roma: Tabilo cae luchando frente a Zverev y se despide en semifinales del Masters 1000

Alejandro Tabilo (32°) se despide de la mejor semana de su carrera en semifinales. El chileno no logró derrotar a Alexander Zverev (5°) y se quedó sin la chance de disputar la final del Masters 1000 de Roma. El resultado fue 1-6, 7-6(4) y 6-2 para el germano, quien espera rival entre Nicolás Jarry (24°) y Tommy Paul (16°).

Una jornada que si bien concluyó con derrota para el nacional, arrancó con un escenario ideal. De golpe mostró un juego agresivo, que lo puso con dos quiebres a favor y le permitió terminar llevándose el primer set con un contundente 6-1. Tanto el público del Foro Itálico como el propio Zverev, no lograban entender cómo un jugador 32 del mundo, que nunca antes había sido preclasificado de un Masters 1000 y que suma un solo campeonato ATP en su carrera, pudiese alcanzar ese nivel.

Fueron 31 minutos soñados, que terminaron obligando a una reacción del ex tres del mundo, finalista del US Open en 2021 y dos veces ganador de las ATP Finals. Si bien Zverev subió considerablemente su nivel, incluso así el duelo no podía tomar su control. La paridad fue una tónica y de hecho, antes del tiebreak del segundo set, el único que tuvo chances de concretar quiebres fue Tabilo.

Pero lamentablemente el que apretó el puño en esa definición fue el alemán. Poco importó que comenzara con una doble falta, ya que cuando las acciones fueron avanzando, encontró más profundidad y potencia. Algo que tampoco pudo ser neutralizado con el planteamiento del chileno, quien disputó el tiebreak buscando más el error de su rival, que el acierto suyo.

Ese golpe fue letal, al punto de que en la tercera manga el chileno no pudo nunca encontrar el rival que lo llevó a quedar entre los cuatro mejores del último Masters 1000 sobre polvo de ladrillo de la temporada. Sufrió dos quiebres consecutivos y el resultado se le escapó casi sin oportunidad de reacción. Todo terminó quedando 6-2 para el oriundo de Hamburgo, quien buscará ganar por segunda vez el Masters 1000 italiano (ya lo hizo en 2017).

Tabilo se despide de Roma como nuevo 25 del mundo y con la convicción que tiene el nivel para derrotar a rivales como Novak Djokovic (1°) y Karen Khachanov (18°). Todo esto, justo en la previa de Roland Garros, segundo Grand Slam del calendario. De hecho, para preparar de la mejor manera el evento francés, decidió bajarse del ATP de Ginebra que comienza el lunes.

De esta manera el sueño de la final chilena se rompe. No habrá enfrentamiento entre nacionales, pero la ilusión de tener al menos un representante sigue en pie. Eso dependerá de Nicolás Jarry (24°), quien a las 14.30 de la tarde buscará el último cupo para la definición. Lo hará frente al estadounidense Tommy Paul (16°).