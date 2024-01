Mauro Vieira, canciller de Brasil: “Lula aceptó la invitación formal del presidente Boric y vendrá a Chile”

Era una visita pospuesta, pero no es la primera que realiza a Chile como canciller de Brasil. Mauro Vieira ya había estado en el país cuando desempeñaba el mismo cargo en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Ahora, como jefe de la diplomacia brasileña de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, el diplomático de 72 años llegó la noche de este jueves a Santiago para sostener una serie de reuniones con autoridades chilenas y en donde destacan los preparativos para la próxima visita de Lula a Chile, como confirma Vieira en la siguiente entrevista con La Tercera.

En visita oficial a Santiago, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil pronunció la mañana de este viernes un discurso en la reunión ministerial sobre temas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), convocada por la Cancillería chilena. El evento contó con la participación de más de una decena de delegaciones de alto nivel de países sudamericanos.

Posteriormente, Vieira mantuvo un encuentro privado con su homólogo chileno, Alberto van Klaveren, ocasión en la que fueron abordadas iniciativas para seguir fortaleciendo las relaciones entre Brasil y Chile, además de temas regionales y multilaterales. En la conversación, destacaron los preparativos para la visita de Estado del presidente Lula a Chile, en los próximos meses.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Slva junto a su par chileno Gabriel Boric.

De alguna manera su visita a Chile había sido pospuesta. ¿Por qué se produce justamente en este momento? ¿Cuáles son las razones de este viaje?

El viaje es para, primero, hacer una primera visita. Esta vez es la segunda que estoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La vez anterior vine también en visita. Y ahora lo que pasó es que habíamos previsto para el mes de octubre, por ahí, y con todo lo que pasó en Brasil, a Brasil le tocaba la presidencia del Consejo de Seguridad. Y con toda la crisis en el Medio Oriente, en Palestina, en Gaza, yo tuve que solicitar al ministro Van Klaveren posponer, porque no me alcanzaba el tiempo, yo tenía que ir, viajé muchas veces a Nueva York, para Incluso presidir el Consejo de Seguridad. Y ahora fue la fecha que de común acuerdo elegimos, yo presenté disculpas, solicitando que lo más pronto posible se pudiera elegir una fecha. Me propusieron esta, me pareció muy bien. Y acá estoy ya, desde enero, empezando, arrancando el año, para tratar temas que son de gran interés para Brasil y para Chile.

Y de esos temas, ¿cuáles son básicamente los que se van a abordar durante su visita?

Mire, nuestra relación bilateral, que es tan importante, tan rica, toda la cooperación que hay en temas de ciencia y tecnología, el comercio, que es muy intenso también. En el plano cultural también hay muchas iniciativas que son importantes, así que es una reunión de mucho interés. Y también, por una propuesta del gobierno chileno, vamos a realizar ahora por la mañana una reunión de los países latinoamericanos con miras a tener una posición común para la próxima reunión ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Emiratos Árabes Unidos en febrero. Entonces vamos a tener una coordinación aquí en Chile.

Usted hablaba de la relación bilateral. ¿Cuál es la evaluación que hace Brasil en este momento del estado de esa relación con Chile?

Buenísima. Esto también es para relanzar la relación, que a partir del año pasado tuvimos un nuevo impulso. El presidente Boric estuvo dos veces en Brasil. Para la toma de posesión del presidente Lula y luego para la reunión sudamericana, de la que sacamos el Consenso de Brasilia, lo que no pasaba en el período anterior. Entonces ese relanzamiento es para preparar el trabajo que tenemos por adelante este año.

Lula da Silva y Gabriel Boric, junto a la ministra de Asuntos Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, conversan en la tercera cumbre UE-CELAC en Bruselas, Bélgica, el 17 de julio de 2023.

El año pasado, con ocasión de los 50 años del golpe en Chile, asistieron dos ministros brasileños a la ceremonia. En algún momento se esperaba que el presidente Lula también viajara a Santiago. Usted mismo lo recordaba ahora, el presidente Boric ya ha estado dos veces en Brasil. ¿Hay alguna posibilidad de que mandatario brasileño venga a Chile este año?

Ya recibimos una invitación formal del presidente Boric al presidente Lula. Y sí, el presidente vendrá. Vamos a trabajar para una fecha. El presidente no pudo venir en el mes de septiembre, porque tuvo otros compromisos internacionales, otras visitas, otros viajes, antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso mandó el ministro de Justicia y al ministro de Derechos Humanos, que participaron acá de la ceremonia.

Se ha hablado incluso de la posibilidad de que el presidente Lula venga en mayo, con ocasión de una eventual reunión nuevamente del Consenso de Brasilia, esta vez en Chile. ¿Es posible?

Sí, es muy posible. El presidente tiene mucho interés en la relación de Brasil con Chile y también tiene mucho interés en esta concertación política sudamericana, la integración sudamericana. Entonces, yo creo que es muy posible. Vamos a ver. Ahora tenemos que conversar con el gobierno y ajustar las fechas y las posibilidades. Pero está la invitación que el presidente Lula aceptó ya con mucho gusto.

¿Y cómo es la relación del presidente Lula con el presidente Boric?

Excelente, buenísima, tanto que ya estuvo dos veces el presidente Boric en Brasilia, y ya se encontraron en otras ocasiones, en encuentros multilaterales. Y es muy buena, es muy directa y muy pragmática.