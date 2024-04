El esperado cara a cara entre Tohá y Bullrich

Hasta que se dio el encuentro. En medio de Enade, en el Centro de Eventos Metropolitan Santiago (ex CasaPiedra), en Vitacura, la ministra Carolina Tohá y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se reunieron, a solas, antes de subir al escenario.

El motivo de la reunión era conocido. La semana pasada la autoridad argentina aseguró que había presencia del grupo terrorista iraní Hezbolá en Iquique, lo que desató el enojo de La Moneda -Boric anunció una nota de protesta- y Bullrich se vio obligada a pedir disculpas. De todas formas, quedó en entregar antecedentes y así lo hizo este jueves en el evento.

“Le voy a dar a la ministra un informe con la información que nosotros tenemos. Después será corroborada por las fuerzas de seguridad, de inteligencia y de investigación chilenas”, dijo la ministra trasandina antes de conversar con la jefa de gabinete.

De todas formas, después del foro en el que también participó el expresidente de Colombia Iván Duque, en el que las tres figuras políticas compartieron sus percepciones de la seguridad, la ministra del Interior realizó un punto de prensa en el que entregó detalles de la información que le compartió su par trasandina. Y le bajó el perfil.

“Respecto a los antecedentes, la ministra me contó exactamente las condiciones, el contexto en que ella hizo estas declaraciones, sus preocupaciones. Especialmente como región estamos protegidos respecto a estos temas y los monitoreamos”, dijo Tohá.

La ministra del Interior además agregó que “los antecedentes que me relató son cosas que nosotros conocemos y que son bastante generales, no se refieren a amenazas inminentes, pero son temas que siempre hay que estar monitoreando y ser preventivos en eso”.

Apablaza y el asesinato del teniente Sánchez

En su exposición en Enade la ministra Bullrich abordó varios temas de seguridad, se refirió a la banda de crimen organizado venezolana Tren de Aragua, al fentanilo, Hezbolá y también a la extradición de Galvarino Apablaza, hombre que habría sido el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuando el grupo ejecutó el atentado al senador Jaime Guzmán, el 1 de abril de 1991.

“Nosotros queremos que Apablaza vuelva a Chile a cumplir con la justicia, a cumplir lo que tiene que cumplir”, dijo, asegurando que “no hay que confundir el estatus de un refugiado político con alguien que asesina en democracia”.

El anuncio fue aplaudido fuertemente por los presentes y valorado por las autoridades de La Moneda. Tanto la ministra Tohá como el canciller Alberto van Klaveren lo catalogaron como una buena noticia. (ver nota)

Bullrich, además, se refirió al asesinato del ahora mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, luego de que el venezolano Dayanis Orozco, uno de los prófugos por el crimen, fuera detenido en Colombia.

“Esa persona que se escapó, atravesó cinco países. ¿Puede atravesar cinco países con una tarjeta roja de Interpol? No. Es que atrás de eso hay una organización con logística que le brinda pasaportes, identidades falsas, fraudes. Pasaportes robados para a partir de ahí poder escaparse y llegar, seguramente, nuevamente a Venezuela”, comentó la autoridad trasandina.

La excandidata presidencial de Argentina no solo abordó esos temas con la ministra Tohá. Tras su exposición tuvo un almuerzo con el expresidente Duque y con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde aprovecharon la instancia para profundizar en los temas que ya habían sido abordados anteriormente.

“No hay que trasformar el miedo en un negocio político”

Después de la intervención Bullrich y del expresidente Iván Duque llegó el turno de la ministra Tohá, quien dio un discurso que se extendió por cerca de 45 minutos. En él enfatizó el avance de la agenda de seguridad del gobierno y habló de la utilización política del tema de la seguridad.

“Lo que tenemos que hacer en seguridad muchas veces se puebla de ideas que caen muy bien, pero que nada nos ha mostrado que sean las que funcionen. Está esta idea de que para enfrentar los desafíos de seguridad se requiere un cierto carácter. Un carácter de hablar golpeado, de ser firmes. Ciertamente en seguridad hay que hablar golpeados muchas veces y ser firmes”, dijo la titular de Interior.

La ministra de inmediato añadió: “Se piensa muchas veces que hablar de seguridad es estar permanentemente azuzando el miedo, pero azuzar el miedo no sirve, el miedo hay que escucharlo y hay que darle respuesta. Pero no hay que transformar el miedo en un negocio político, hay que transformarlo en un objetivo común”.

Tohá sostuvo que el camino para enfrentar la seguridad es “tener políticas serias”.

También se refirió a la idea de que las FF.AA. intervengan en labores de seguridad que ha sido fuertemente defendida por la oposición y por algunos alcaldes como el frenteamplista Tomás Vodanovic.

“Que las policías sean fuertes, que se desplieguen los militares si es necesario, no nos causa ninguna animadversión. Eso no solo no atenta contra el régimen democrático, a veces es una exigencia de él”, planteó.