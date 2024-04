Tren de Aragua, fentanilo, Hezbollah, Apablaza: los temas que marcaron la charla de Patricia Bullrich en Enade

“Contra el inmovilismo” fue el título de la versión 2024 del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) que se desarrolló en el centro de eventos Metropolitan Santiago, de Vitacura, este jueves, siendo los ejes centrales de la discusión los temas de crecimiento y seguridad.

Para abordar esa última materia, el principal evento empresarial del país contó con un panel en el que participaron las ministras de Seguridad de Argentina y de Chile, Patricia Bullrich y Carolina Tohá, junto al expresidente de Colombia Iván Duque.

Tohá y Bullrich sostuvieron un encuentro previo a coincidir en el panel.

A eso de las 14.00 horas partió la exposición de la ministra trasandina.

Bullrich habló de la amenaza del fentanilo una “droga zombie” que ya fue detectada en Chile y que es 100 veces más potente que la morfina e gualmente hizo referencia a la detención en Argentina del criminal ecuatoriano “Fito” Macías.

La ministra del gobierno de Javier Milei habló también de la presencia de Hezbollah en Sudamérica, asunto que generó un desencuentro diplomático con Chile en las semanas previas y que la motivó a entregar a su par chilena un “informe” con antecedentes sobre el grupo en la región.

Por otro lado, reiteró su compromiso por entregar a Chile a Galvarino Apablaza, el hombre que habría sido el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuando el grupo ejecutó el atentado al senador Jaime Guzmán el 1 de abril de 1991.

“Nosotros queremos que Apablaza vuelva a Chile a cumplir con la justicia a cumplir lo que tiene que cumplir”, dijo, asegurando que “no hay que confundir el estatus de un refugiado político con alguien que asesina en democracia”.

Hezbollah y Tren de Aragua

Patricia Bullrich hizo un análisis de la banda de origen venezolano Tren de Aragua planteando que es comparable con Hezbollah al ser de un tipo de organizaciones que “trabajan con un Estado que las protege”.

Mencionando a ese grupo vinculado al régimen iraní, señaló que “en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, están instalados y lavan dinero. Y utilizan al PCC de Brasil, Primer Comando Capital, utilizan a organizaciones argentinas y paraguayas que hacen secuestros, robos o trafican droga. Y ellos compran y lavan dinero. Y utilizan a esas organizaciones como organizaciones que les hacen de pantalla, mientras ellos aparecen como comerciantes, o como empresarios en la zona”.

“Y por eso quizás nosotros, argentinos, tenemos una sensibilidad especial, porque la semana pasada, nuestro máximo tribunal penal de la Argentina, acaba de dar un dictamen diciendo que Irán actuó en la Argentina como Estado terrorista. Y que su herramienta fue Hezbollah. Pero esto mismo puede estar pasando con otras organizaciones, que están apareciendo con un nivel de sofisticación y de planificación típica de antecedentes ligados a las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes, lo que está pasando con el Tren de Aragua”, expuso.

“El Tren de Aragua no golpea de cualquier manera. El Tren de Aragua golpea con un procedimiento, con una matriz de funcionamiento, con una lógica que siempre hace exactamente lo mismo. Se instala en un determinado lugar. Viene con un grupo en general de nacionalidad venezolana. Se instalan, compran edificios enteros como pasó en Perú. En esos edificios viven todos. Para que no se conozca, no se sepa qué conversación puedan tener. Desde ahí planifican con tiempo, sin apuro, los golpes que van a hacer. Pero no son golpes al azar. No es buscar, atacar un banco, sino que son golpes que tienen el sentido de generar lo que yo llamaría ya una organización criminal que tiene las características del terrorismo. Porque el golpe tiene como objetivo generar terror en la población. El terror significa, como pasó acá con Ronald Ojeda”, dijo.

También abordó la detención en Colombia de unos de los implicados en el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez.

“Esa persona que se escapó, atravesó cinco países. ¿Puede atravesar cinco países con una tarjeta roja de Interpol? No. Es que atrás de eso hay una organización con logística que le brinda pasaportes, identidades falsas, fraudes. Pasaportes robados para a partir de ahí poder escaparse y llegar, seguramente, nuevamente a Venezuela”, señaló.

De esta forma, Bullrich fundamentó su tesis de la vinculación del régimen de Nicolás Maduro con el grupo criminal.

“En consecuencia, es importante analizar si es una organización que es autónoma del Estado o no es autónoma del Estado. Yo tiendo a pensar que no es autónoma del Estado. Nosotros en Argentina podemos tener una mirada hacia un régimen que consideramos autoritario. Pero una cosa es considerar que un régimen tiene condiciones autoritarias y otra cosa es pensar que ya llegaríamos a un nivel realmente muy peligroso si un Estado, como pasó con Irán y Hezbollah en la Argentina, fuese el que está alimentando ese crimen organizado del Tren de Aragua”, sostuvo.