Bullrich dice que entregará a Tohá un “informe” con antecedentes de Hezbollah en la región

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, participará hoy del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2024, que se desarrollará en el centro de eventos Metropolitan Santiago, en la comuna de Vitacura.

Previo a su viaje a Chile, la autoridad argentina sostuvo una entrevista con radio Duna, donde abordó varios temas de seguridad de su país y de la región. Uno de ellos fue la polémica que se originó hace algunas semanas luego de que, en una entrevista con Todo Noticias (TN), señalara que se había visto “presencia” en Iquique del grupo extremista iraní Hezbollah.

Los dichos de Bullrich generaron inmediata respuesta en el gobierno chileno. Luego de la respuesta del propio Presidente Gabriel Boric, -quien pidió que si tenía antecedentes de ese grupo en Chile, los entregara-, Cancillería chilena entregó una carta de protesta en la embajada argentina. Posterior a ello, Bullrich se comunicó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para ofrecer disculpas.

“Cuando hablé no hablé en el sentido de Chile, lo que hice fue una descripción general, de cómo está el estado de las organizaciones como Hezbollah en el continente. Que también involucra a la Argentina. Nosotros en la triple frontera tenemos un comando tripartito que solamente se dedica a estudiar a Hezbollah con Paraguay y con Brasil, no es que estamos exentos de problemas, no es que estoy apuntando a otro país. Yo hice una observación que trató de ser objetiva, en ningún momento hablé de un posible atentado, sino que hice algo objetivo. Pero bueno, ya quedó saldado. Evidentemente, fue malinterpretado”, dijo Bullrich a radio Duna.

En ese sentido, dijo que hoy entregará a Tohá antecedentes que la llevaron a pronunciar sus dichos sobre el grupo iraní en la región. “Le voy a dar a la ministra un informe con la información que nosotros tenemos. Después será corroborada por las fuerzas de seguridad, de inteligencia y de investigación chilenas. Nosotros, como estamos hace muchos años con este comando tripartito investigando a Hezbollah en la región, contamos con una serie de informaciones. Ahora, es una información que la valorará el Estado chileno, la valorará sus agencias de seguridad e inteligencia y analizarán lo que corresponde hacer o no, de acuerdo a si le dan validez o no a nuestra información”.

“Es un tema que a todos nos preocupa. Todos tenemos que saber lo que está pasando y qué consecuencias puede tener lo que está sucediendo. Quizás nosotros, y eso me llevó a mí a hablar dónde está Hezbollah en todo el continente, estamos mucho más sensibles porque hemos sufrido dos atentados, y eso nos sensibiliza mucho más que a otros países que no han tenido esta experiencia trágica”, complementó.

Los ataques a los que se refiere Bullrich ocurrieron en la década de los noventa. El primer ocurrió el 17 de marzo de 1992 en la embajada de Israel ubicada en Buenos Aires y terminó con 22 muertos y 242 heridos. El segundo, también en la capital del país trasandino, fue un ataque perpetrado con un coche bomba ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA). Este último terminó con 85 fallecidos y más de 300 heridos.