Sujeto que mató a perro lanzándolo desde edificio fue agredido tras ser sorprendido incumpliendo arresto domiciliario

La noche de este miércoles, Sebastián de la Maza, fue sorprendido incumpliendo al arresto domiciliario total decretado en su contra, tras haber sido detenido luego de lanzar un perro desde el piso 12 de un edificio del centro de Santiago.

Ayer durante su formalización por los delitos de maltrato animal, lesiones menos graves e infracción a la Ley de Drogas, el Séptimo Juzgado de Garantía decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para De la Maza y fijó un plazo de investigación de 120 días.

Durante la noche de este miércoles, diversos registros en redes sociales dieron cuenta que el sujeto en cuestión hizo abandono del lugar que fijó para cumplir con la medida cautelar, en momentos que grupos animalistas realizaban una velatón para “Lalito”, la mascota que murió.

En los registros se puede apreciar cómo los vecinos lo agreden a golpes en momentos que incumplía la medida cautelar que pesa en su contra.

El periodista César Campos, quien se encontraba en el lugar, relató a La Tercera que “estábamos en la velatón, cuando cerca de las 20.55 los vecinos lo detectan y se dan cuenta que él estaba en una esquina. Él empieza a caminar por la vereda del frente donde estábamos nosotros”.

“Un vecino lo agarró de la mochila (...) fue circunstancial que las motos y carabineros lo detuvieran, porque este tipo se echó a correr luego de que decía que no era él. Además, este sujeto decía ‘pero si me dejaron libre’. Nadie dice eso. A él carabineros lo sacó del lugar porque si no lo iban a linchar”, agregó el comunicador, quien solicitó ayuda para realizar pruebas necrológicas al can.

De acuerdo a las grabaciones al lugar llegaron funcionarios de Seguridad de la Municipalidad de Santiago junto a personal de Carabineros, quienes sacaron a De la Maza del lugar.

El diputado Sebastián Videla (Ind.-PL) compartió uno de los registros del momento en que fue sorprendido incumpliendo la medida cautelar y anunció una querella contra el sujeto.