Montes en la mira otra vez: irregularidades detectadas por la Contraloría en lío de platas reavivan críticas de la oposición

El martes el Ministerio de Vivienda, que lidera Carlos Montes (PS), fue notificado de los informes de las auditorías que realizó Contraloría General de la República y que presentó este jueves Jorge Bermúdez en la comisión investigadora del Congreso por el lío de platas entre el Estado y fundaciones que estalló luego del escándalo que involucraba a Democracia Viva con militantes del partido Revolución Democrática.

Apenas llegaron los 15 informes -que suman alrededor de mil páginas- los equipos del Minvu se pusieron en contacto con los de La Moneda -incluido Segundo Piso y Secretaría de Comunicaciones- más algunos ministros -como los integrantes del comité político y el ministro de Justicia, Luis Cordero- para realizar el control de daños y ver qué tan fuerte iba a ser la arremetida de la oposición contra Montes el jueves.

Pero en el gobierno -luego de analizar los factores- optaron por bajarle el perfil a la información que entregaría Bermúdez y respaldar, nuevamente, a Montes. Las conclusiones que sacaron son que Contraloría valoraba las medidas que ha tomado el ministerio luego de que saliera el caso, que ya estaban al tanto de la mayor parte de los antecedentes expuestos y que tenían con qué defenderse, ya que en los informes, que incluyen auditorías desde 2021 a 2023, también se apunta a la gestión del gobierno anterior, incluido el jefe de gabinete del exministro Felipe Ward (UDI),

Es más, durante la mañana de este jueves -antes de la exposición de Bermúdez- en la cartera ya habían difundido un comunicado -que habían preparado durante los días anteriores-, porque luego del adelanto de La Tercera la noche anterior, figuras de la oposición, como el excandidato presidencial José Antonio Kast, ya estaban exigiendo la salida de Montes.

”Las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio”, dice el comunicado, que además indica que desde que estalló el escándalo han sido “serios y proactivos” y que han establecido responsabilidades políticas, lo que incluye la renuncia de seremis en el Maule y Antofagasta.

Además, asegura que el problema es el modelo de transferencias del “Programa de Asentamientos Precarios” que inició su relación con organizaciones en 2019 y que permitió las irregularidades que hoy están siendo condenadas.

El texto finaliza con una condena al tipo de actos: “No vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas”.

El secretario de Estado, por su parte, se encuentra con licencia médica por Covid, por lo que tuvo que seguir la comisión investigadora desde su casa y en La Moneda esperan que mañana pueda referirse a los nuevos antecedentes.

La arremetida

Pese a que el contralor Bermúdez anunció que enviaría los nuevos antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado -ya que hay hechos que podrían constituir delitos y hay serias falencias en en los seremis de Vivienda de todo el país, no solo en Antofagasta-, en el gobierno esperaban que la arremetida de la oposición fuera más “medida” ya que la investigación también apunta a su gobierno. Aunque en la oposición no descartan interpelar al secretario de Estado, impulsar una acusación constitucional o empezar a pedir su salida con más fuerza.

En los equipos de estudios de La Moneda creen que entre la contingencia, el éxito de los Juegos Panamericanos, la Teletón y la campaña para el plebiscito constitucional, el foco mediático está puesto en otras agendas por lo que las críticas han sido menos agresivas.

Al cierre de esta edición, en todo caso, en la derecha seguían analizando cómo actuar contra Montes. Esto, debido a que algunos querían revisar detenidamente lo expresado por el contralor.

El presidente de la comisión investigadora de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), dijo que “me parece sumamente grave lo que se ha expuesto hoy día por el contralor. No solo era Democracia Viva, sino que todas las falencias que se detectaron bajo la nariz del ministro Montes. Independiente de la calidad que tiene para entregar la firma un subsecretario, él no se puede dejar de hacer responsable de las acciones cometidas prácticamente por todas las seremías del país”.

Y agregó: “Por eso vamos a tomar como RN algún tipo de acción frente al ministro”.

En esa línea, añadió que “es impresentable que a un ministro de Estado se le pase en 15 regiones. Eso quiere decir que no ha tenido un mal manejo de su personal y por supuesto que hay una responsabilidad política. No puede ser solo responsabilidad de la subsecretaria”.

El diputado RN Andrés Longton sostuvo que el ministro “tenía una obligación de control que al parecer no ejerció de forma adecuada”, mientras que el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), criticó los hechos ocurridos en el Maule, la región que representa, y sostuvo que “estamos en presencia del rol que no jugó el ministro Montes. Que debía ser el rol de fiscalizar y controlar el buen uso de los recursos públicos. El informe detalla y deja explícito que no hubo adecuaciones o toma de decisiones que permitieran resguardar de buena forma el uso de los recursos públicos. Eso es responsabilidad del ministro Montes”.

En todo caso, en el oficialismo también hay voces críticas. En el sector algunos aseguran que por la gravedad de los antecedentes -donde se expuso la escasa experiencia de fundaciones para recibir recursos públicos y la falta de exigencia en los planes de trabajo, entre otros factores-, faltó una mayor fiscalización de parte del Ministerio de Vivienda y que fueron demasiadas las irregularidades que se pasaron ante los ojos de Montes.

No es primera vez que el secretario de Estado ha estado en el foco de las críticas. Desde que estalló la polémica de los cuestionados convenios han existido reparos por el manejo que ha tenido el titular de Vivienda: por sus salidas comunicacionales y por todos los antecedentes que han ido surgiendo estando él a cargo de la cartera.

El ministro no ha sido blindado solo por La Moneda, sino que también por su partido, el PS, el que siempre ha exigido que no se le responsabilice a él de una crisis cuyo origen, dicen, provino de militantes del Frente Amplio.

Montes, de hecho, fue el gran sobreviviente del último cambio de gabinete que realizó el Presidente Gabriel Boric, en agosto pasado, instancia en la que removió a militantes de Revolución Democrática.