“No hemos dado ninguna instrucción para el cierre de Punta Peuco”: El reservado diálogo entre el subsecretario de Justicia y el diputado Johannes Kaiser

El cierre de Punta Peuco, recinto penitenciario donde cumplen condena los uniformados en retiro condenados por delitos de derechos humanos, sigue siendo una incógnita al interior de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), pues creen que podría ser uno de los anuncios que el gobierno podría tener preparado para la cuenta pública del 1 de junio. O, en subsidio, un gesto con miras a los 50 años del Golpe que se cumplen el 11 de septiembre.

En la oposición, también lo ven como una posibilidad y, por lo mismo, el diputado Republicano, Johannes Kaiser, decidió preguntarle directamente al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), en un reservado diálogo, durante la cuenta pública de Gendarmería, el miércoles 24 de mayo.

Kaiser fue invitado por la entidad dependiente del Ministerio de Justicia, donde coincidió con el subsecretario Gajardo, a quien, una vez finalizada la actividad le preguntó sobre qué tan cierta era la posibilidad de que el penal se cerrara, lo cual fue negado por la autoridad de gobierno.

Consultado por La Tercera PM, el subsecretario de Justicia señaló que “con el diputado conversamos en la cuenta pública de Gendarmería. Me planteó distintas situaciones, me preguntó si había una instrucción por Punta Peuco, y yo le señalé que no he dado ninguna instrucción”.

Sobre si existió una instrucción del gobierno, en tanto, manifestó que “tal y como lo dije en su momento, no hemos dado ninguna instrucción para el cierre de Punta Peuco. Estamos optimizando al máximo todos los recintos penitenciarios que tenemos, dada la gran cantidad de personas privadas de libertad actualmente”.

En Justicia explican que esto no implica que no se haya evaluado o analizado un plan de cierre, pero hoy no existe nada concreto al respecto, básicamente, por las condiciones de habitabilidad de las cárceles.

Quienes conocen del trabajo del subsecretario Gajardo en esta materia aseguran que el objetivo de esas gestiones es aumentar la capacidad de los establecimientos penitenciario, pues el gobierno partió con una población de 41 mil condenados y la cifra ya va en más de 47 mil. Por lo mismo, la cartera ha tenido que desembolsar muchos recursos en el pago de multas por hacinamiento a las empresas concesionarias y es algo que quieren detener.

Un penal al límite

Punta Peuco está ubicado en la comuna de Til Til y donde cumplen condena, sentenciados como el exjefe de la CNI, Álvaro Corvalán y quien fuera exagente de la DINA, Miguel Krassnoff. El brigadier (R) enfrenta una pena de mil años de cárcel.

Corvalán y Krassnoff son parte de los 132 internos que habitan el recinto, el cual tiene una capacidad máxima para 129 internos. Eso lo ha llevado a tener distintos problemas de habitabilidad, como problemas con los pozos de agua.

En 2021, Punta Peuco enfrentó un complejo escenario por el coronavirus, tal como pasó en otras cárceles del país. Sin embargo, el promedio de edad de los internos -por sobre los 75 años- activó las preocupaciones de las autoridades sanitarias.

Fueron 80 los reos contagiados, representando, en septiembre del 2021, un 70% de la población penal del establecimiento. ““Hay otros recintos donde hubo una tasa alta, pero este caso es mayor dadas la variante, la edad y enfermedades de base de la población penal”, comunicó, entonces, Gendarmería.

Hasta el momento, en el gobierno, técnicamente consideran que no es factible un cierre de Punta Peuco, aunque, desde lo político no está claro aún.