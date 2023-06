“No luce bien”: Buzo experto en visitas al naufragio del Titanic teme que sumergible haya implosionado a los 3.200 m de profundidad

Mientras los rescatistas corren contra el tiempo para hallar al sumergible Titán, que se perdió el domingo en las aguas del Atlántico cuando iba a observar los restos del Titanic con 5 personas a bordo, el experimentado buzo G. Michael Harris no es optimista de que serán rescatados. “No luce bien”, comentó en entrevista con Fox News.

“El líder de la expedición del Titanic, @gmichaelharris, dice que más personas han estado en el espacio exterior que en la profundidad del océano que es donde el desaparecido submarino del tour al Titanic está. Dice que no hay nada que la Marina pueda hacer en este momento y que las cosas no lucen bien”, escribió en Twitter el comentarista de Fox News, Jesse Watters, tras entrevistar al buzo que dice que conoce a tres de las cinco personas a bordo del Titán.

“La peor situación es que algo le haya pasado al casco y nuestro temor es que implosione a unos 3.200 metros”, dijo Harris, según consigna el Daily Mail.

Y Harris conoce del tema. Aventurero y explorador de renombre mundial, ha liderado múltiples expediciones en todo el mundo, sobre todo al lugar del naufragio del Titanic. Nacido en Clearwater, Florida, es hijo del aclamado realizador de documentales y explorador, D. Michael Harris, quien dirigió las primeras tres expediciones en busca del Titanic a principios de la década de 1980, según se lee en el sitio web del buzo.

G. Michael tomó la posta de su padre poco después y pasó los últimos 25 años cultivando su investigación, conocimiento y exploración del Titanic, el transatlántico británico que naufragó en las aguas del océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg.

El buzo fue el fundador y exdirector de operaciones de RMS Titanic, Inc. y dirigió la expedición más grande al sitio del naufragio del Titanic hasta la fecha en agosto de 2000, rescatando más de 1.800 artefactos nuevos y realizando personalmente más de ocho inmersiones al sitio, ubicado en una profundidad de más de 3.800 metros.

A esas profundidades, el peso del agua ejercería una presión extrema sobre el sumergible perdido: alrededor de 420 kilos por centímetro cuadrado de su casco. Cinco personas estaban a bordo de la Titán, la embarcación de 6,7 metros que llevaba a los turistas que pagaban para ver los restos del naufragio a 3.810 metros bajo el agua cuando perdieron la señal el domingo en las profundidades del océano Atlántico, a 595 kilómetros de la costa de Newfoundland, Canadá. Según el Daily Mail, se cree que el sumergible tiene suficiente oxígeno para durar bajo el agua hasta las 12 p.m. del jueves, hora de Reino Unido (7 a.m., hora de Chile).

Pero una implosión en el Titán significaría que cualquier esperanza ya se ha ido. Si alguna parte del casco de fibra de carbono y titanio del sumergible hubiera sufrido una pequeña grieta o falla, se habría producido una implosión mortal.

Harris le explicó a Watters que la nave desciende a profundidades extraordinarias para llegar a los restos del Titanic, lo que demora aproximadamente dos horas y media y más de 3.000 metros.

“¿Hay algo que la Marina de EE.UU. pueda hacer en este momento?”, preguntó Watters a Harris. “No. No. Quiero decir, no veo nada que pueda suceder en este punto”, respondió. “Cuando estás hablando de 420 kilos por centímetro cuadrado, es un ambiente peligroso. Más personas han estado en el espacio exterior que en esta profundidad del océano. Cuando estás buceando en estas situaciones (…) tienes que hacer todo absolutamente perfecto y al pie de la letra”. “Esto no luce bien”, insistió.

OceanGate Expeditions, el operador del sumergible, dijo en su sitio web que la embarcación tiene 96 horas de “soporte vital” en caso de emergencia. La Guardia Costera dijo este martes que estima que quedan entre 40 y 41 horas de oxígeno a bordo del Titán, según consigna Fox News.

“Llevamos botellas de oxígeno con nosotros en el sumergible, y también tienen depuradores de C02″, dijo Harris sobre el sumergible. “El oxígeno durará más que los depuradores de C02. Si esos depuradores de C02 se van, y dependiendo de lo que realmente sucedió en profundidad... simplemente no se siente bien al respecto”.

El año pasado, el mismo sumergible perdió la comunicación durante dos horas y media, según un informe de CBS. El Daily Mail revelo, asimismo, que OceanGate “se negó” a someter al Titán a un proceso de inspección independiente y también despidió en 2018 a David Lochridge, director de operaciones marinas del proyecto, después de que solicitó pruebas de seguridad más rigurosas.

Turistas a bordo

Harris dice que conoce a tres de las cinco personas en el sumergible desaparecido, cada uno de los cuales pagó los 250.000 dólares del valor del viaje. Uno de los miembros confirmados de la expedición es el explorador multimillonario Hamish Harding, presidente de la compañía de ventas global Action Aviation. En su publicación de Instagram, Harding escribió que el “equipo del submarino tiene un par de exploradores legendarios”, incluido Paul-Henri Nargeolet, un buzo francés con mucha experiencia que formó parte de la primera expedición de recuperación del Titanic en 1987. Nargeolet es el director de investigación submarina de RMS Titanic, Inc, según una biografía de la compañía, y ha completado más de 35 inmersiones en sumergibles.

El CEO de OceanGate, Stockton Rush, el 22 de octubre de 2013 en Seattle. Foto: AP

Además de Harding y Nargeolet, a bordo del Titán estaban el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, el empresario paquistaní con sede en Reino Unido Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Sulaiman Dawood, de 19 años, detalla el Daily Mail. Los Dawood pertenecen a una de las familias más prominentes de Pakistán. Su empresa homónima invierte en todo el país en agricultura, industrias y el sector de la salud, agregó el periódico británico. Shahzada Dawood también forma parte del consejo de administración del Instituto SETI con sede en California que busca inteligencia extraterrestre.

El excomandante de la Royal Navy Ryan Ramsey, de 53 años, advirtió que “no hay forma” de rescatar a la tripulación si la pequeña embarcación todavía está a miles de metros bajo el mar porque la tecnología requerida “no existe”. “No hay forma de rescatarlos”, dijo el veterano naval, que comandaba un submarino nuclear de la Royal Navy.

“La mayoría de los sistemas de rescate solo pueden alcanzar los 500 metros, no los 3.000 metros (…) La tecnología, que yo sepa, no existe para llevar a cabo una operación de rescate tan profunda. Si todavía están en una posición para ser rescatados, se están quedando sin aire y creando más dióxido de carbono, eso es un asesino”, comentó Ramsey al MailOnline.