Presidente del PC da portazo a un nuevo proceso constituyente en este gobierno y enfrenta emplazamiento de Quintana

“Lamentable”, “no es contribuyente”, ni “rigurosa”, ni “lo más recomendable”. En estos términos salió este martes el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a referirse al emplazamiento que realizó su par del PPD, Jaime Quintana, al PC.

Esta mañana, en Radio Pauta, el también senador se lanzó contra los comunistas por la posibilidad de impulsar un tercer proceso constitucional si llegara a ganar el “En contra”, en el plebiscito del 17 de diciembre.

“En esa certeza que nosotros estamos queriendo entregar (de no impulsar un tercer proceso), nosotros tenemos una diferencia con respecto al Partido Comunista, porque en su declaración nosotros creemos que no otorgan esa certeza. (...). El país necesita certezas y por lo menos en este gobierno o en el que venga, nosotros no vamos a impulsar un nuevo proceso”, manifestó el líder del PPD.

Consultado por La Tercera, el timonel del PPD profundizó sus dichos: “Nuestra reflexión del fin de semana fue que el país necesita certezas y dado que ningún partido y ninguna opción puede asegurar que no habrá otro proceso, nos pareció que era necesario ser categóricos en que nosotros, al menos hasta 2030 no impulsaremos ninguno, puesto que las prioridades del país estarán en lo social y en retomar el camino hacia el desarrollo. Y además porque llevamos varios años de división y polarización”.

Los dichos de Quintana no gustaron en el PC, en donde la dirección nacional ha manifestado que la postura oficial es cerrar las puertas a un tercer proceso durante el vigente gobierno del Presidente Gabriel Boric, algo que, en todo caso, no quedó plasmado en el documento con el que se informó la postura para el 17-D. A ello se han sumado vocerías titubeantes de personeros comunistas, como el propio Carmona, en donde se ha señalado que otra discusión por una nueva Constitución se verá “el 18 de diciembre”, afirmando que es la ciudadanía la que debe pronunciarse al respecto.

Sin embargo, en esta ocasión, consultado por La Tercera, Carmona despejó las dudas y cerró la opción a un nuevo proceso constituyente durante esta administración. “Nosotros no hemos nombrado ninguna fecha, solo hemos dicho clara y categóricamente que no hay ninguna posibilidad de un tercer proceso en el actual gobierno. Son dos años consecutivos de elecciones de máximo interés”, aseguró.

Además, manifestó que Quintana “sí da una certeza, que habría un nuevo proceso constitucional en 2030″.

Sobre la respuesta de Carmona, Marcos Barraza ya había entregado señales. El pasado 10 de noviembre, en entrevista con este medio, el exconvencional manifestó “no hay espacio tras el plebiscito para un nuevo proceso constituyente durante el gobierno del Presidente Boric. Y ese es un dato de realidad”.

Al mismo tiempo, la cabeza del Partido Comunista aseguró que “la alusión que hace el senador Quintana no es rigurosa con lo que expone la dirección del PC. No me metería a interpretar las decisiones que toma el PPD, por tanto pido que tampoco se especule con las del PC”.

“Es lamentable que personas con las que nos vemos en reuniones presenciales no intercambiemos, para saber los alcances, para saber lo que está formulando un partido con quienes compartimos tareas en una coalición de gobierno. No es contribuyente a mostrarle a la población un clima de coherencia en las formulaciones entre partidos que debieran compartir más cosas”, agregó el presidente del PC.

Los dichos de Quintana apuntaron a lo que han manifestado voces más representativas del ala izquierda del PC, como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, así como también de las afirmación que plasmó el propio Carmona el día en el que el PC anunció su voto por el “En contra”, el pasado 3 de noviembre.

En esa jornada el timonel del PC, flanqueado por Bárbara Figueroa, Daniel Jadue, Juan Andrés Lagos, Daniela Serrano, entre otros, afirmó sobre un eventual tercer proceso constitucional que “no veo en qué espacio cuando tenemos dos elecciones de primer orden”. Sin embargo, ante la insistencia de la prensa -que consultó en al menos tres ocasiones distintas por el mismo tema-, Carmona instaló una interrogante: “Creo que es un debate que empieza el 18 de diciembre”.

Con esta última frase, según Carmona, se refiere a que tras el referéndum se tendrán que analizar los caminos para aplicar grandes reformas en el Congreso (dice, “el 17-D van a surgir discusiones de las direcciones de cada partido, de la forma de seguir avanzando en potenciar una legislación en todas aquellas cosas que parezcan necesarias”). Sin embargo, otros lo vieron como una intención de darle conducción al partido y, al mismo tiempo, entregarle un gesto hacia las bases -y al sector más a la izquierda del partido- que estuvieron en favor de no cerrar la puerta de un tercer proceso constitucional.

Al mismo tiempo, la opinión de Quintana no encontró piso en los otros presidentes de Socialismo Democrático, quienes evitaron apuntar en contra del PC. Por ejemplo, la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, respondió que “no me parece que sea necesario estar discutiendo este punto todos los días. El PC ya lo ha señalado (:..). La franja, que es común a todos los partidos oficialistas, lo señala: el 17 de diciembre este proceso se termina”.

Por otro lado, el timonel del PR, Leonardo Cubillos, aseguró que “institucionalmente el presidente del PC ha indicado que coincide con el cierre del proceso constitucional. Esperamos que todos los liderazgos del PC estén en sintonía con aquello”. El presidente del PL, Juan Carlos Urzúa, cerró que “sería ideal que pudiéramos estar alineados en todos los temas, pero en una coalición amplia es difícil estarlo. Hay partidos que tienen una visión más global y que en su ADN tienen la posibilidad de llegar a acuerdos. Otros son más identitarios y hablan más a su colectivo”.

La postura del PC

Fue un tema que se conversó y definió en el pleno del comité central número 16 del Partido Comunista, instancia en la que la colectividad que lidera Carmona convocó a sus 96 autoridades más importantes.

Allí, ante la ausencia del alcalde Daniel Jadue, fueron representantes de las bases del PC quienes plantearon que no se diera por cerrada la posibilidad de continuar con un nuevo proceso constitucional.

Pero, en aquella reunión realizada el 14 de octubre en las dependencias del BancoEstado, en la dirigencia del PC primó la idea pragmática de que los tiempos no están para impulsar un tercer proceso constituyente bajo la administración del Presidente Boric.

De hecho, ese es el principal argumento explicitado por las fuerzas del PC cuando cierran el paso a un nuevo órgano constitucional, ya que en los dos años que quedan de gobierno habrá elecciones municipales de gobernadores en octubre de 2024 y, luego, habrá comicios parlamentarios y presidenciales en noviembre de 2025.

En el PC no niegan que el deseo de una asamblea constituyente no terminará, pero advierten que en el debate de dicho comité central se dio cuenta también de que en la realidad la ciudadanía no está conectada con esta idea, lo que en la práctica ha quedado demostrado con las encuestas. El último estudio de la CEP, por ejemplo, el 47% reconoció no estar interesado en el proceso, mientras que solo un 29% cree que de ganar el “En contra” el 17 de diciembre, se debe impulsar otra asamblea para redactar una nueva Constitución.

Una de las voces que representan a las bases del PC es la del diputado Matías Ramírez, quien dijo a La Tercera que “dejar a fuera a la gente en la definición de un nuevo proceso es un error y por eso cualquier pretensión de cerrar un proceso constitucional sin considerar a la gente esta destinada al fracaso”. A él se suma la opinión de su par, Nathalie Castillo: “Nuestra dirección ha sido bastante clara, sin embargo, nunca será parte de nuestros principios limitar la deliberación interna y de la ciudadanía, hablamos de la dialéctica”.