“Que no siga o sea suspendida”: concejales de derecha presionan a alcalde Palacios (UDI) por directora jurídica imputada en caso Barriga

Mientras se intensifican las gestiones de la Fiscalía en el 9°Juzgado de Garantía de Santiago para revocar el arresto domiciliario de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, imputada por el desfalco de la comuna, su propia teleserie viven la serie de exfuncionarios de ese municipio imputados por su presunta participación en el caso que investiga el mal gasto de recursos públicos.

Las alertas se levantaron principalmente en La Reina, dirigida por el alcalde José Manuel Palacios (UDI), debido a que cuatro concejales del municipio levantaron la voz hace algunos días en torno a la continuidad de quien fuera parte del círculo de hierro de la exalcaldesa de Maipú, Andrea Díaz, y que hoy cumple sus funciones como directora jurídica y subrogante en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), al mismo tiempo que permanece con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.

El problema y la presión para el edil es que si en un inicio eran concejales mayoritariamente de oposición los que planteaban la idea -en redes sociales, en prensa y en el propio Concejo Municipal- de que Díaz no siguiera en funciones, ahora se suman voces aliadas de Palacios. Hoy ya son seis los concejales que exigen la salida de la funcionaria.

Del total de concejales en La Reina, cuatro son del sector de Chile Vamos y de ellos, dos se alzan y se unen a los llamados al alcalde para que, por diversas justificaciones, la funcionaria dé un paso al costado.

El concejal Rodolfo del Real (RN) fue el primero de los ediles de derecha en confirmar a La Tercera estar a favor de la salida de la funcionaria debido a que, a su juicio, daña la imagen del municipio. “Desde un principio dije que ella no siga en el cargo o que por último sea suspendida porque todos tienen derecho a defensa, pero no le hace bien a la comuna que ella cumpla funciones como directora jurídica y ahora subrogante en Dideco, siendo investigada. Todo esto por un tema de trasparencia: si queremos demostrarlo como municipio, tenemos que hacer y parecer”, señala. Y respecto de las medidas que como concejales pueden tomar asegura que “no es mucho lo que podemos, principalmente porque el alcalde deberá decidir si destituirla o no”.

Asimismo, el concejal Manuel Covarrubias, también UDI como Palacios, aunque con mayor mesura, señala que la funcionaria debe suspender momentáneamente su rol en el municipio, entendiendo que debe dedicarse a su situación judicial. “Tengo una muy buena opinión respecto de su desempeño como directora jurídica de La Reina. Ella niega haber reconocido falsificación de documentos. Aun así, me parece que lo más recomendable es que pause su rol como directora jurídica por estos meses y se enfoque en su defensa”, afirmó.

El tema -en todo caso- continúa generando controversia. El otro concejal UDI, Mauricio Hartwig, en tanto, sostiene una dispar opinión, asegurando que “está la presunción de inocencia, no hay una condena, ni mucho menos en este minuto. La directora jurídica tiene mi absoluta confianza hasta que se demuestre lo contrario. No sería justo castigarla anticipadamente apartándola de sus funciones cuando no ha sido condenada con nada”, señala.

Por su parte, María José Herrera (Evopoli) le ha entregado su respaldo a Díaz para que mantenga su rol en el municipio.

Pese a los emplazamientos de los concejales Palacios no ha querido hacer alusión al tema, excepto cuando fue señalado por el concejal Fernando Encina (CS) en el último Concejo Municipal. Ahí, el alcalde gremialista aseguró que va a “esperar a tener la certeza de que hay algún nivel de culpabilidad de ella o no. Hasta que en eso no haya claridad no veo ningún inconveniente para que siga en su función”.

Al ser consultado por este medio para esta nota, desde el municipio declinaron entregar declaraciones.