Andrea Díaz, la otra imputada del caso Cathy Barriga a la que concejales de La Reina ya no quieren como su directora jurídica

Fue el 19 de diciembre cuando comenzaron las alertas del Concejo Municipal de La Reina. Ese día se reveló que Andrea Díaz, hasta hoy directora jurídica de la comuna, enfrentaba una nuevo y complejo escenario judicial al revelarse su calidad de imputada por el caso Cathy Barriga. Y esta semana, de hecho, ya estaba siendo formalizada por fraude al fisco reiterado y falsificación de instrumento público, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Todo lo anterior llevó a que su realidad en la comuna reinina ahora sea otra. Y que de a poco vaya perdiendo confianzas.

“Cuando una persona está siendo investigada por presuntos casos de corrupción hay que desvincularlas de las instituciones (...) estoy preocupado señor alcalde por la situación que está atravesando la directora jurídica, Andrea Díaz”, advertía el concejal Fernando Encina (CS) hace algunos días, quien agregaba que la aún directora jurídica “me comentó que se iba a mantener en su cargo pese a que se le está investigando por presuntos delitos y al ser funcionaria de confianza suya y al estar a cargo de los asuntos jurídicos de la municipalidad, hay un elemento delicado”.

En efecto: aunque los ojos y el interés público están puestos en Barriga, en La Reina viven su propia teleserie. La incertidumbre dentro del municipio ha generado que uno de los cargos de confianza del alcalde José Manuel Palacios (UDI) esté en serio cuestionamiento, toda vez que Díaz era parte del círculo cercano de la exalcaldesa maipucina en el periodo que se está investigando.

Como sea, lo cierto es que frente a ese emplazamiento de Encina, Palacios afirmó en ese concejo municipal de diciembre que va a “esperar a tener la certeza de que hay algún nivel de culpabilidad de ella o no. Hasta que eso no haya claridad no veo ningún inconveniente para que siga en su función”.

Hoy, la concejala Cecilia González (DC) dice haberse mantenido “observante del caso de Cathy Barigga porque la formalización empezó el 16 de enero. En el contexto actual donde hay medidas decretadas creo efectivamente que la directora jurídica, Andrea Díaz, se debería avocar a su defensa”. Lo anterior, argumenta, “porque en realidad está generando ruido en el muncipio. Este es un hecho puntual y la municipalidad (de La Reina) se ve directamente involucrada por estar una persona formalizada en el caso”.

Pero no son los únicos concejales que se han pronunciado sobre la nueva realidad de la abogada. Otro de ellos es Cristián del Canto (PS), quien asegura que “desde el 17 de diciembre le solicitamos al alcalde Palacios que le pidiera su renuncia, ya que sabíamos que iba a ser formalizada y que nos parecía que era lo suficientemente grave para una sobreexposición a La Reina. Lo prudente es que se le solicitara la renuncia”. Y suma: “Hasta donde entiendo, la fiscal dijo que la directora jurídica había reconocido la falsificación de instrumento público. En consecuencia, resulta inentendible mantenga que en su cargo”, cierra.

Asimismo, la concejala Fresia Pérez (Ind), afirmó que “la alcaldía tiene que tomar una postura privilegiando el sentido común y a estas alturas que se da a conocer la formalización y las medidas cautelares, considero que lo más adecuado para una relación cívica sana con la gente en la comuna, es que la directora jurídica dé un paso al costado: vacaciones, permiso sin goce de sueldo, lo que sea y creo que para la credibilidad del municipio deberá enfocarse en su defensa porque su presencia lo entorpece”, afirmó.

Al ser consultados por La Tercera, la Municipalidad de La Reina no quiso entregar declaraciones al respecto, mientras que Díaz no contestó a este medio.

Quién es Andrea Díaz

La abogada de la Universidad Andrés Bello dio sus primeros pasos en la arena política como asesora de distintos militantes de la UDI. Primero en el Congreso, con el exdiputado Romilio Gutiérrez, y luego comenzó a abrirse camino en el mundo municipal.

Durante al menos 10 años cumplió funciones como directora jurídica de la Municipalidad de Linares, que en ese minuto estaba a cargo del ex alcalde gremialista Rolando Rentería.

En Maipú asumió el cargo de directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) desde el 12 de diciembre de 2017, donde se posicionó dentro del círculo de hierro de Cathy Barriga. Quienes la conocen señalan que Díaz es una persona apacible y cercana al trabajo de los funcionarios. De hecho, aseveran que se caracterizaba por resguardar a ciertos funcionarios.

Asimismo, su posicionamiento dentro de la toma de decisiones en Maipú fue clave, tanto así que era uno de los dos filtros casi imposibles de sortear para acceder a Barriga, con quien, según cuentan quienes coincidieron en esa época, pasaba largas horas en su despacho.

Fue así que el 30 de septiembre de 2018 dio el salto a la administración municipal, un cargo de confianza para Barriga.