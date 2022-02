Resumen Constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

Convención Constitucional aprueba los primeros 10 artículos que pasarán al proyecto de nueva Constitución

Durante la tarde de este jueves, el pleno de la Convención comenzó con la votación en particular de las 14 iniciativas de la comisión de Sistemas de Justicia, previamente aprobadas en general el martes pasado. En la jornada de ayer, los 154 convencionales revisaron y votaron en particular los artículos que, de alcanzar el quórum de ⅔, pasarían de forma directa al borrador del proyecto de nueva Constitución. Mientras que las propuestas que no obtuvieran los votos necesarios serían desechadas o devueltas a sus respectivas comisiones.

De esta manera, fueron visados artículos como el 13, que corresponde al principio de justicia abierta; el artículo 14 sobre paridad y perspectiva de género; el artículo 6 que corresponde a la tutela efectiva; el artículo 10 sobre el principio de gratuidad y el artículo 16 sobre mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

En la misma línea, el pleno aprobó de forma parcial cinco propuestas que deberán volver a su respectiva comisión para que algunos de sus incisos rechazados sean modificados y presentados nuevamente para su votación, mientras que otros de los incisos contenidos sí fueron aprobados. Estas corresponden al artículo 15 sobre los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad; el artículo 11, sobre principio de responsabilidad jurisdiccional; el artículo 3, sobre la independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad; el artículo 5, sobre el derecho de acceso a la justicia; y el artículo 12, sobre publicidad, probidad y transparencia.

Un proceso parecido tendrán los cuatro artículos rechazados en su totalidad por los convencionales, los que no alcanzaron los ⅔ pero sí la mayoría simple de 78 votos que les permite una “segunda oportunidad” de votación. Estos son el artículo 1, sobre la función jurisdiccional; el artículo 2, sobre pluralismo jurídico; el artículo 7, sobre inexcusabilidad e indelegabilidad; y el artículo 9 sobre fundamentación y lenguaje claro.

Pleno de la Convención aprobó en general 26 artículos emanados de la Comisión de Forma de Estado

El martes se realizó el segundo día de votaciones en general dentro del Pleno de la Convención Constitucional, instancia donde los convencionales aprobaron 26 de los 36 artículos presentados por la comisión de Forma de Estado.

Una de las propuestas que alcanzó el quórum de ⅔ fue la contenida en el artículo 2, que dice que “el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”.

En tanto, aprobada por 128 convencionales, se visó el artículo 3 que sostiene que “Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible”. Asimismo, el artículo 10 que expresa la Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional fue apoyado por 155 constituyentes y rechazado por 37 de ellos.

Aún así, fueron ocho los artículos rechazados que no lograron los 103 votos para ser discutidos de forma particular y que tendrán que volver a su comisión de origen para ser nuevamente discutidos. Algunos de ellos se relacionaban con la constitución de Asambleas Legislativas Regionales, concepto que generó polémica ya que para algunos convencionales significaría la creación de un “Congreso Tricameral” con distintas instancias para crear leyes.

Debate por quórum de ⅔ en pleno de la Convención

El lunes pasado, y ad portas del comienzo de las votaciones en el pleno, la mesa Directiva de la Convención tuvo que reunirse a discutir un oficio, enviado días antes por un grupo de 50 convencionales, en el que cuestionaron la interpretación de la mesa directiva respecto al Reglamento General del órgano redactor y los quórum requeridos para las votaciones.

A pesar de que se resolvió mantener el quórum de los ⅔, con cinco votos en contra del oficio y tres a favor -con el respaldo de la presidenta María Elisa Quinteros (MSC)-, el debate volvió a surgir el martes pasado, durante la primera jornada de votación general en el pleno.

Frente a esto, el vicepresidente, Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales) aseguró que las opiniones de las y los constituyentes deben ser escuchadas. No obstante, explicó que la Convención, a través de la mesa directiva, “ratificó las definiciones que ya habían sido tomadas por la mesa y posteriormente se procedió al diálogo, deliberación y votación del informe y de las reglas que venían de la Comisión de Justicia”.

Los $974 millones que la Convención no ha asignado

Este martes, La Tercera publicó un reportaje sobre el millonario monto que la Convención solicitó el 16 de diciembre de 2021 al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia para luego traspasarlo al Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH). Se trata de una reasignación de presupuesto de $800 millones que pidió la expresidenta Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) para el área de “Participación ciudadana y difusión” del órgano redactor.

El monto se dio en el marco del convenio de colaboración con la Convención para ejecutar las actividades de participación ciudadana y Consulta Indígena, pues el dinero era para solventar los gastos de ambas iniciativas.

No obstante, a dos meses de la transferencia, no existe registro de la rendición de tales gastos porque el dinero no se ha ocupado. La actual presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, sostuvo que no se ha gastado nada y que tal dinero será solicitado una vez terminados los contratos: “Aún se están haciendo las planillas y ahí se le va a pedir al Cuech que proceda a ejecutar los gastos”, comentó.