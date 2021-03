Ronald von der Weth, exsecretario ejecutivo para la reforma de Carabineros: “Se pidieron US$ 48 millones al BID y solo se ejecutará el 10%”

Ronald von der Weth es abogado y tuvo un fugaz paso por La Moneda, como uno de los asesores más cercanos al exministro del Interior Víctor Pérez. En ese lapso, de cuatro meses, encabezó una de las instancias que el gobierno ha apostado para afirmar su legado en materia de Seguridad Pública: la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros, institución que en el último tiempo ha sido objetada reiteradamente por sus protocolos y el uso de la fuerza, especialmente durante el estallido social. Según su experiencia: “Se han cometido errores y también aciertos. El cambio de la policía urge desde el punto de vista integral de la coordinación de todas las instituciones del Estado que abordan la seguridad pública”, afirma Von der Weth.

¿Cuál es su diagnóstico?

Con el equipo del exministro Pérez veíamos que Carabineros requería un cambio integral, no solo bastaba con hablar de cambios estructurales, sino de generar un Sistema Integral de Seguridad Pública, bajo la dirección de un Ministerio de Seguridad Pública, donde estuvieran la Agencia de Inteligencia (ANI), las policías, ciberseguridad y todo lo que alcanza esta área tan sensible para el Estado.

¿Para eso se trabaja hoy?

Está el diseño para avanzar hacia allá, pero primero hay que trabajar en lo que detectamos en su minuto en la estructura de Carabineros. ¿Qué hay acá? Problemas en todo ámbito, pero principalmente en su estructura: tiene un “gobierno corporativo” muy centralizado. Por ejemplo, la Dirección de Seguridad y Orden Público Nacional (Dioscar) tiene a su mando 24 generales, pero todas las decisiones se toman en Santiago. Incluso, las decisiones en materia de tránsito se toman en Santiago, hay muy poca participación en regiones de las decisiones que tiene que adoptar la policía.

¿Y eso no lo cambiaron cuando usted estuvo en la unidad?

En eso estábamos trabajando. Ahí ocurrió algo muy importante, trabajamos con la Universidad Católica en generar un diagnóstico para Carabineros y avanzar en todo lo que ahí se detectó. Otro ejemplo: se identificaron 256 funciones ajenas a la seguridad y prevención que Carabineros hoy tiene que ejecutar, como las notificaciones judiciales, protección de lugares fiscales, de autoridades, de tránsito, cosas menores que requieren desplegar un sinfín de recursos para la institución, en lugar de invertir ese capital humano en seguridad pública.

También se está avanzando en la formación de Carabineros....

Así es. Además de tener problemas en la especialización de funciones de Carabineros, hay serias fisuras en la formación de los policías, y eso también parte en sus profesores. En la institución, en regiones, se paga $ 8 mil la hora a los profesores de la institución, lo que claramente es muy poco. Se necesita crear condiciones óptimas para tener una mejor doctrina. Para eso es fundamental reducir los centros de formación y pasar de 16 a cuatro, y así concentrar de mejorar manera los recursos.

¿Y cómo se logra eso?

Mejorando no solo la legislación, sino también la gestión. Hay cosas, como las que mencioné anteriormente, que se pueden cambiar vía administrativa. Se han tomado malas decisiones, creo yo, porque para implementar algunos de estos cambios, la Subsecretaría del Interior, en la gestión de Rodrigo Ubilla (a principios de noviembre de 2019), solicitó un préstamo de US$ 48 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y solo se ejecutará el 10%, según la última glosa para el presupuesto de este 2021.

¿Por qué?

Habría que preguntarle a la gente que lo solicitó, porque nos endeudamos como Estado en 25 años para financiar cambios que se podían hacer con nuestros propios recursos. Además, este préstamo no cubrirá cosas urgentes, como la renovación de material de Carabineros, pues hay muchos vehículos dañados y que no se pueden usar. Desconozco las razones, pero de lo que puedo dar fe es que hay un 10% a ejecutar para este año, lo que demuestra que no hubo una planificación seria al momento de pedir el préstamo.

¿Cómo impacta esto en la seguridad pública, en mejorar la prevención, tanto en Santiago como en zonas especialmente complejas, como por ejemplo La Araucanía y Arauco?

Afecta, porque no se reparten bien los recursos. Se requiere un sistema de seguridad fuerte, donde las policías se entiendan con el ministro de Seguridad Pública, ahí también tendrán mayor respaldo político, porque lo que pasa hoy es que todas las circulares de protocolos de Carabineros son visadas por la Subsecretaría del Interior, entonces, cuando ocurren los cuestionamientos, se dice que la policía no está bajo el control civil, pero sí lo está. Acá se rinden cuentas a Interior. Necesitamos un ente coordinador urgente, porque la actual institucionalidad no da abasto, el subsecretario puede tener las mejores intenciones, pero se necesita abordar todo esto de manera integral.