Sangre por sangre: la violenta historia que rodea a la mujer acribillada en plena vía pública y que a sus 24 años lideraba una banda de narcos

El registro del video, de 33 segundos, tardó pocos minutos en viralizarse. En las imágenes se veía a una mujer tirada en la calle, a plena luz del día, pidiendo auxilio después de haber sido abordada por dos sujetos y recibir disparos a quemaropa que le impidieron mantenerse en pie. Nadie la ayudó. Sus verdugos abordaron el auto con el que la joven se había trasladado hasta las calles Alberto Blest Gana con Primera Transversal, en Padre Hurtado, donde tenía hora para hacerse las uñas. Pero antes de huir del lugar uno de los pistoleros se aseguró de su cometido: disparó otras cinco veces contra Sabrina Esmeralda Durán Montero (24), alias “Ina”, rematándola en el suelo. A los pocos minutos se constataría su muerte en el SAPU de santa Rosa.

Los motivos del homicidio a sangre fría son hoy blanco de una investigación penal. No era la primera vez que la “Ina” protagonizaba un hecho policial. Las primeras diligencias hablan de un asesinato por encargo, un ajuste de cuentas que responde a sus vínculos con el tráfico de drogas en la población Las Praderas de Peñaflor. Un canal de televisión la apodó “la reina narco” y en su barrio era conocida por ser considerada una “influencer”, ya que realizaba videos de Tik Tok -donde tiene 439 mil seguidores- bailando (incluso desde la cárcel) y también mostrando prendas de lujo que adquiría o le regalaban. De hecho, minutos antes de ser acribillada realizó una historia en instagram mostrando productos.

Para nadie era desconocido a qué verdaderamente se dedicaba Durán, quien en Redes Sociales se hacía llamar la “Juakina”. Varios de sus vecinos sabían de sus vínculos con actividades de tráfico por el cual estuvo presa hasta mayo de este año. Desde la Policía de Investigaciones, además, ya la habían catalogado como la líder de una de las bandas vinculadas a enfrentamientos y balaceras que mantenían en alerta a los habitantes de la citada población.

Una de las principales hebras investigativas habla de un “dateo” y “venganza”, es decir “sangre por sangre” como se habla en el mundo del hampa. Los pistoleros sabían de sus pasos. Esperaron pacientemente media hora a que “Ina” llegara hasta el lugar en que se haría la manicura. El día anterior había agendado una hora a las 9:30 y a eso de las 9:10 de este martes se desató el tiroteo. La mujer estaba desarmada. Lejos de su barrio y de sus propios soldados no pudo defenderse. Esta jornada en que será velada sus cercanos, también a través de Redes Sociales, piden “justicia para Ina”, lo que ha activado a las autoridades quienes ya desarrollan un plan ante un “funeral de alto riesgo”. Pero, ¿Quién era esta mujer que acaparó las páginas policiales tras su asesinato?.

La vida de Durán ha estado marcada por un extenso historial policial. En este se incluye la muerte violenta de su padre y de un pequeño sobrino que a su corta edad oficiaba como pistolero de la banda. Algunos plantean que “murió en su ley”, pero actores del sistema penal llaman a reflexionar los mundos que rodean a quienes viven y mueren en medio de la violencia del narco en la Región Metropolitana.

Una vida marcada por la muerte

Pese a que en redes sociales era conocida como “Juakina Guzmán”, el verdadero nombre la mujer de 24 años es Sabrina Durán y es oriunda de la zona norte de la capital. Y es que “Ina” nació en la comuna de Recoleta, lugar donde hasta ahora vive su madre. Ella -en cambio- vivía en Peñaflor, con su pequeño hijo y otros miembros de su clan.

Parte de su historia de vida quedó registrada en una de sus primeras causas judiciales. El 30 de noviembre del 2017, la joven -de entonces 19 años- fue detenida por Carabineros en San Miguel mientras viajaba en un vehículo en compañía de un hombre portando 501 gramos de pasta base. En esa causa, fue condenada a libertad vigilada, teniendo que asistir al Centro de Reinserción Social Santiago Norte.

En un informe desarrollado por profesionales de ese centro, se da cuenta de que Durán era la menor de 9 hermanos. En ese documento, Sabrina recordó su infancia y declaró que dejó su hogar a los 13 años, cansada de la violencia intrafamiliar que existía en ese hogar. A esa edad conoció a su primera pareja, un hombre llamado “Luis”, quien tenía 21 años, casi una década más que ella. Tras dos meses de convivencia con el hombre, la joven quedó embarazada, hijo que actualmente tiene 10 años. La relación terminó luego de que el sujeto fuera detenido por tráfico de drogas.

Tiempo después, la joven asesinada este martes comenzó una relación amorosa con un hombre llamado “Juan Carlos”. Ante el centro de reinserción, donde cumplía su pena de libertad vigilada, la joven señaló que “esta relación fue feliz, nos amábamos mucho, al principio hubo muchos problemas, pero él era como mi héroe, no dejaba que nada me pasara o a mí hijo, nos cuidaba y nos daba todo”.

Sin embargo, tras un enfrentamiento policial -en el cual también estaba la joven-, el hombre murió. “Sólo acompañé a mi pareja a buscar la mercadería, yo no traficaba, pero sí vivíamos de eso”, declaró en aquel entonces. A lo que agregó: “la droga me quitó todo lo más lindo de la vida: mi niñez, mi juventud y al hombre que más he amado y me ha amado”, concluyó en su declaración el 27 de agosto de 2018.

En la misma causa también queda constancia que la “narco reina” intentó retomar sus estudios básicos, pero finalmente nunca asistió. Dos años después -el 2019- volvió a ser detenida, esta vez por el robo del espejo de un vehículo, hecho por el cual fue condenada a 41 días de presidio. Un año después se abriría una causa en su contra por el robo de un automóvil, sin embargo, en ese caso la Fiscalía decidió no perseverar.

Su familia también sufrió una doble pérdida. El 13 de agosto pasado, el padre de “Ignacia Guzmán”, fue asesinado en una plaza de Recoleta. La tarde de ese domingo, Luis Enrique Durán Mendoza recibió múltiples disparos en los que sería un presunto ajuste de cuentas. Horas antes, el sobrino de la “narco reina” también había muerto en similares circunstancias en Conchalí.

Sus 14 meses tras las rejas

El 8 de marzo de 2022, Sabrina Durán comenzó a enfrentar su tercer proceso ante la justicia. Esta vez, por la comercialización de drogas en la Población Las Praderas III de la comuna de Peñaflor.

Aquello, dado que en una indagación que se extendió por ocho meses y que estuvo liderada por el Fiscal de Focos Occidente Leonardo Tapia Alfaro se logró establecer que la joven vendía cocaína. De hecho, fue gracias a un “agente revelador” que pudieron vincularla directamente con el ilícito. Ella misma le entregó un envoltorio con 0,24 gramos de la sustancia a cambio de mil pesos.

Los antecedentes desencadenaron un mega operativo que se realizó en coordinación con efectivos de la Brigada Investigadora Criminal (Bicrim) de la PDI. Al menos una decena de agentes irrumpieron en el domicilio de Durán para detenerla y registrar el lugar, y aunque ella intentó escapar, no lo logró.

De acuerdo con documentos contenidos en la carpeta del caso -y como registraron los equipos de video de la PDI-, en medio del procedimiento la mujer saltó por la ventana del inmueble “con la finalidad de darse a la fuga”, pero aun así fue aprehendida.

Se le incautaron 644,96 gramos de cocaína que mantenía en una bolsa de plástico, más de $ 7 millones en efectivo, nueve celulares, otros equipos tecnológicos y un Audi A4.

Tras ser formalizada, se dispuso su ingreso al Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel, donde se mantuvo por 14 meses, hasta que accedió a procedimiento abreviado y fue condenada a tres años y un día de presidio, aunque se le sustituyó por libertad vigilada intensiva.

Durante el proceso judicial, Sabrina –al igual que en ocasiones anteriores- contó con la representación de la abogada Helhue Sukni. Y como se desprende en documentos del caso, colaboró en la indagación. De esta forma fue que quedó en libertad el pasado 5 de mayo, volcándose de lleno a las redes sociales.

No olvidó, eso sí, a quien hoy es considerada “su señora”, Antonella Marchant. Ambas se conocieron en el penal y ahí habrían comenzado la relación que mantenían hasta la actualidad.

Quienes conocen de aquello, aseguran que no sólo las ligaban gustos similares, sino que también el “negocio” al que se dedicaban, puesto que Antonella es la mayor de los hermanos que componen el clan de los Marchant, que recientemente hizo noticia por la demolición del mausoleo que habían construido en honor a “Dieguito”, uno de los suyos.

Si bien se especuló que tras lo ocurrido con Sabrina, Antonella podría protagonizar desórdenes en el penal donde se encuentra, en La Serena, fuentes ligadas a Gendarmería lo descartaron. Aseguran que ni siquiera se le ha visto llorar o deprimida.

Sabrina Durán y Antonella Marchant compartían fotos y dedicatorias en redes sociales.

La despedida

Dado el nivel de exposición de Sabrina Durán en las redes sociales y los vínculos que mantendría, su velorio y posterior funeral han sido calificados de “alto riesgo” por las autoridades. Por lo mismo, desde que se confirmó su deceso, personal de Carabineros ha estado monitoreando en terreno la situación.

Una vez que la joven fue trasladada hasta SAPU Santa Rosa, pasadas las 10 de la mañana del martes 24 de octubre, se solicitó que el lugar fuera resguardado por personal de Control del Orden Público (COP) de Carabineros, ya que, de acuerdo con fuentes del caso, se creía que sus cercanos podían “intentar recuperar su cuerpo”.

De ahí en más el contingente policial fue aumentando en la zona y también se dispusieron servicios para monitorear los alrededores del domicilio de la joven en Peñaflor. Además, como registra otras seis direcciones en diferentes comunas de la Región Metropolitana, también se ha mantenido vigilancia en otros sectores.

Dado que se espera que los restos de Sabrina sean entregados durante esta jornada, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, confirmó que se dispusieron servicios especiales para evitar la ocurrencia de desórdenes.

“Se trata de una persona que está ligada al narcotráfico y bandas criminales, por lo que ya se ha dispuesto un trabajo en coordinación con Carabineros, que ya dispuso arietes COP que van a estar reforzando el perímetro del centro asistencial como también los lugares donde se pudiere realizar el velatorio. Se quiere constreñir lo más posible para que este velatorio no pase por otros lugares de la región”, sostuvo la autoridad.

Como pudo constatar La Tercera, para el velorio y funeral se dispuso un contingente de entre 100 y 150 carabineros aproximadamente. Participarán efectivos COP, Gope y radio patrullas.

Las hipótesis de la Fiscalía

Si bien inicialmente Carabineros informó que el caso podría corresponder a una eventual encerrona, con el correr de las horas eso se fue descartando y el fiscal a cargo de la indagatoria, Pablo Sabaj, aseguró que podría tratarse de un crimen cometido en medio de un “ajuste de cuentas”.

“Lo estamos investigando y esa es una de las hipótesis que obviamente en este momento estamos verificando”, aseguró el persecutor.

En el mismo sentido, agregó que se está analizando si las personas que se encontraban en las cercanías del lugar al que Sabrina se dirigía, “tenían una idea preconcebida de lo que iban a hacer o si son personas que eran personas que estaban meramente viendo”.

“Antecedentes preliminares indican que la estaban esperando”, sentenció.