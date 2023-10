Las 48 horas en que Matthei zanjó su postura por el “A favor”

Fue una decisión que zanjó ayer. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, decidió que hoy haría pública su postura por el “A favor” de la propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo.

De esta manera, la jefa comunal se plegó al resto del sector, que ya está inclinado a aprobar el borrador. Matthei había planteado sus dudas sobre el texto escrito por el órgano redactor, el pasado 24 de septiembre, afirmando que creía que no se estaban solucionando los problemas reales de la gente y que el proceso iba directo al fracaso.

Incluso, la militante de la UDI fue más allá y dijo que no estaba dispuesta a arriesgar su capital político. Esto generó una serie de cuestionamientos en la propia derecha y varios comenzaron a presionarla en público para que saliera por el “A favor”.

En este escenario, Matthei comenzó a leer desde el lunes detenidamente el texto constitucional para inclinarse por el “A favor”. La decisión de aprobar ya la tenía considerada durante los últimos días, solo faltaba zanjar el día en que lo haría público.

Según su entorno, no le informó a nadie lo que haría y simplemente lo anunció. Pero otras fuentes recalcan que sí le informó durante la mañana a la directiva gremialista liderada por el senador Javier Macaya y la secretaria general, María José Hoffmann. Con ellos había hablado el día anterior y sabían que se inclinaría por esa opción, pero no sabían cuándo.

Evelyn Matthei.

Para zanjar su postura, la alcaldesa tuvo en consideración la opinión que entregaron en medios de comunicación algunos referentes políticos como el abogado Jorge Correa Sutil, una entrevista del diputado RN Diego Schalper en televisión, los dichos de la consejera Gloria Hutt (Evópoli) y las columnas del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Fue así que durante este miércoles -en un punto de prensa en el marco de un seminario de seguridad- enfatizó que estaría por el “A favor”.

“En este momento ya hay un texto, yo me he dedicado a estudiar a ver qué voy a hacer en materia de eso, y yo voy a votar ‘A favor’, porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto, y porque creo que este debiera darle más estabilidad a nuestro país después de cuatro años que hemos estado bastante paralizados (debido a los procesos constitucionales, según argumentó)”, dijo.

Dentro de las normativas que zanjaron su decisión se incluyen algunas como las materias relativas a las restricciones de inmigración, la Defensoría de las Víctimas, mayores descentralizaciones y menor número de parlamentarios en la Cámara, entre otros.

Sin embargo, lo cierto es que mantuvo reparos hacia la normativa que protege la vida de “quien” está por nacer, en vez del “que” está por nacer. Una norma que algunos interpretan que puede vulnerar la actual legislación de interrupción del embarazo en tres causales.

Matthei también criticó la norma sobre la exención de las contribuciones a la primera vivienda. Frente a esto, durante los últimos días la alcaldesa estuvo en una encrucijada, pues esos dos temas los cuestionó públicamente. Incluso, dijo que saldría a la calle a protestar si se ponía en riesgo el aborto.

Asimismo, lamentó que no se hubiese llegado a un acuerdo más amplio. “El tema de haber sustituido la expresión del ‘que’ está por nacer por el ‘quien’. Si bien yo estoy convencida de que no pone en peligro la Ley de las tres causales, yo hubiera preferido que no se hubiese tocado en absoluto”, agregó.

Foto: Diego Martin / AgenciaUno.

En los últimos días una serie de dirigentes políticos -como los presidentes de RN, Rodrigo Galilea, y de la UDI, Javier Macaya- dijeron públicamente que esperaban un apoyo de Matthei por el “A favor”.

Este último, de hecho, dijo que “no hay argumentos” para que Matthei rechace.

Lo cierto es que en el entorno de Matthei recalcaron que ella no se dejó presionar en ningún sentido, y que fue una decisión que tomó por decisión propia y de acuerdo a sus propios tiempos.

Sin embargo, una vez conocidas las declaraciones, desde distintos sectores de la derecha salieron a valorarla.

¿Hará campaña?

En el equipo de Matthei transmiten que no tienen claro si saldrá a desplegarse o hará campaña en su tiempo libre. Lo cierto es que en el pasado plebiscito de salida se trasladó a regiones para promover el rechazo al texto de la extinta Convención. En su entorno recalcan, en todo caso, que si le piden ayuda, estará disponible.

Matthei, en su punto de prensa, cerró su intervención diciendo: “No sabemos qué va a suceder. Pero lo más importante es que los chilenos se dieron cuenta de que esta promesa de que una nueva Constitución iba a resolver todos sus problemas, no es así”.

Durante la tarde del miércoles, desde el Senado Macaya agradeció la “altura que tuvo al sumarse a la campaña. Nos parece que es un hito muy importante en lo que resta del proceso. Ella cumplió un rol muy importante al haber hecho una advertencia de ciertas normas que estaban quedando mal dibujadas. En ese llamado de atención, tuvo la capacidad de sacar adelante de mejorar la redacción de ciertas normas. Con esa intervención fue capaz de marcar un punto de inflexión de cosas que no se estaban haciendo bien en el proceso”.