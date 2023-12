Sin presencia de Boric y ministros solo en tres regiones: el contraste del despliegue del gobierno para la campaña “Vota Informado”

Este martes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo entrega de textos con la nueva propuesta constitucional en la plaza Los Héroes de Rancagua, actividad en que una mujer le lanzó un vaso de café. La salida de la vocera en medio de la campaña “Vota Informado” es la segunda en regiones, antes estuvo en Valparaíso, a pocos días del plebiscito del próximo domingo 17 de diciembre.

El año pasado el despliegue de la secretaria de Estado fue mayor, ya que realizó talleres en Osorno y Río Negro (13 de julio); en La Serena, Coquimbo y Ovalle (29 de julio); y Talca y San Clemente (10 y 11 de agosto). Además de una intensa agenda en la Región Metropolitana.

La situación es muy diferente a la planificación del gobierno en la campaña del año pasado para el plebiscito del 4 de septiembre, entre otros motivos porque este año solo están habilitadas para hacer campaña las ministras Vallejo y Javiera Toro (Desarrollo Social) y no la Segpres.

El 21 de julio de 2022, el Presidente Gabriel Boric junto a Vallejo, el ministro Giorgio Jackson (Segpres) y la ministra Jeanette Vega (Desarrollo Social) presentaron desde Peñalolén el spot audiovisual para el estreno de la campaña “Vota Informado”. En medio de la actividad, donde se hizo entrega de textos, el Mandatario incluso se dio el tiempo de firmar ejemplares, lo que generó críticas de la oposición.

A cinco días del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, el Jefe de Estado no ha participado en ninguna actividad de la campaña “Vota Informado” de la nueva propuesta constitucional.

Además, las apariciones de sus ministros ha sido considerablemente menor: en 2022 entre Vallejo, Jackson y Vega visitaron ocho regiones del país en medio de la campaña, además de las salidas en la Región Metropolitana. Las zonas donde estuvieron fueron Los Lagos, Biobío, Maule, O’Higgins, Valparaíso, Coquimbo, Atacama y Antofagasta.

Mientras que desde que el gobierno comenzó la campaña “Vota Informado” dos secretarias de Estado han hecho entrega de textos, Vallejo y Toro, quienes han estado solo en tres comunas aparte de la Región Metropolitana: Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos.

En La Moneda la instrucción ha sido mantener a los ministros alejados del proceso constitucional y continuar con la prescindencia para no cometer errores del año pasado -así lo ha transmitido insistentemente el comité político y la Secom-. Además de que también han acusado recibo del ruido que generó la campaña el año pasado en Contraloría.

De todas formas, en el Ejecutivo aseguran que imprimieron una cantidad de textos similar al año anterior (336.400 en 2022 y 258.565 en 2023) y que hasta la fecha ya se han entregado más de 201.968 a lo largo de Chile. Además, explican que hay dos factores que explican la diferencia en el despliegue: la cantidad de tiempo para hacer campaña y que el año pasado el contenido de la información era diferente, porque las personas se enfrentaban por primera vez a un plebiscito constitucional.

La ministra Toro entregó constituciones en Osorno.

Los ministros

El año pasado los viajes del exministro Jackson generaron críticas en la oposición, ya que no es habitual que el titular de la Segpres realice giras regionales fuera de su presencia en el Congreso, en Valparaíso.

El militante de Revolución Democrática estuvo en cuatro regiones para entregar el texto e incluso dictó charlas. Jackson viajó a Concepción, Chiguayante, Talcahuano, Rancagua, Coquimbo, Andacollo y también pasó por la región de Atacama.

Este año el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), no estuvo involucrado en la campaña ni en sus actividades, ya que su cartera, a diferencia del año anterior, no está habilitada y no es parte del diseño para la campaña.

En Desarrollo Social la situación es diferente. Pese a que la ministra Toro sí ha realizado entrega de textos en Osorno y Santiago, el despliegue de la exministra Jeanette Vega también fue más intenso, ya que incluso dictó una charla en la Universidad Santo Tomás, en Puerto Montt. Además estuvo en Antofagasta y San Antonio.