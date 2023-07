Socialismo Democrático cita a encuentro de emergencia tras cuestionada reunión en casa de Tohá

“Juntémonos”. Ese fue el escueto mensaje que envió el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, al grupo de WhatsApp que comparten los timoneles del Socialismo Democrático, luego de que en el mismo espacio la timonel del PPD, Natalia Piergentili, enviara el link de la nota publicada por La Tercera PM que daba cuenta de una reunión realizada este lunes en la casa de la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá (PPD). A esta cita no fueron convidados ninguno de esos dos líderes.

Entre una serie de mensajes, los cuatro presidentes de Socialismo Democrático acordaron concretar este jueves el encuentro propuesto por Cubillos, mediante un almuerzo que se contempla realizar en Londres 45, desde las 13:30 horas.

Allí se abordará la exclusión de los timoneles del PR y PPD en la citada en la casa de la jefa del gabinete, que surgió tras una idea del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. El motivo de ese encuentro fue limar las asperezas entre los senadores del mundo socialdemócrata y las autoridades de Apruebo Dignidad, pues desde que se conocieron los cuestionados convenios entre el Ministerio de Vivienda y Fundaciones que involucran a militantes de RD, han aumentado los dardos cruzados entre ambos sectores. Sin embargo, la exclusión de algunos presidentes de partidos terminó crispando más el ambiente en el sector.

En el oficialismo, en todo caso, han intentado desdramatizar la situación, advirtiendo en la interna que la reunión era privada y que la ministra puede invitar a quien ella quiera a su casa. La misma jefa de gabinete -quien no se referirá al tema- invitó al encuentro que se realizó el lunes desde las 20 horas en su casa. Allí, por ejemplo, sí estuvieron presentes los senadores del PPD Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana, cuyo nombre es sondeado para presidir la colectividad desde agosto y quien contaría con el respaldo de Tohá.

También asistieron el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde y los senadores Alfonso de Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Daniel Núñez (PC), Paulina Vodanovic (PS), José Miguel Insulza (PS). A ellos se sumaron el presidente del PL, Juan Carlos Urzúa, y el secretario general del PC, Lautaro Carmona.

Piergentili y Cubillos aseguran no haber tomado contacto con Tohá tras lo ocurrido. Tampoco contemplan reuniones en la proximidad. Quien sí los llamó fue Diego Ibáñez, quien les explicó que la organización de la reunión corrió por su cuenta y que lamentaba si había generado resquemores.

En el PPD también llamó la atención la ausencia de los senadores que más han cuestionado a las autoridades vinculadas al caso convenios, como los socialistas Juan Luis Castro, Fidel Espinoza y Gastón Saavedra. Este último habría sido convidado por Tohá en persona, pero no pudo asistir.

Espinoza, en tanto, advirtió que nunca le llegó una invitación: “No me afecta en lo absoluto el ignorarme. Me da más libertad para seguir actuando de la misma forma para combatir la corrupción en la que han incurrido los amigos de La Moneda”.

La incomodidad en sectores de Apruebo Dignidad

Cubillos y Piergentili no fueron los únicos presidentes oficialistas que fueron excluidos de la reunión del lunes. Al encuentro tampoco asistieron Marco Velarde (Comunes), Flavia Torrealba (FRVS) y Tomás Hirsch (Acción Humanista).

La molestia pasa porque la ausencia de dichos timoneles generó resquemores internos en sus colectividades. “Cuando excluyen a un presidente no solo lo excluyen a él, sino que a todo su partido”, indicó uno de los dirigentes que no estuvo en el encuentro.

Tanto Hirsch como Velarde mostraron su desagrado con lo ocurrido. El presidente de Acción Humanista escribió en el grupo de timoneles oficialistas: “Lamento y me parece pésimo que se hable de ‘reuniones de los presidentes de partidos del oficialismo’ y se nos deje a algunos afuera, sin siquiera tener la cortesía de avisar. Me imagino y espero que no se considere que hay partidos de primera y otros de segunda categoría. Esto nos deja pésimo con nuestra gente y me parece totalmente inmerecido. ¡Lamentable!”.

Por su parte, el presidente de Comunes resumió su postura con el siguiente mensaje: “Una reunión para limar asperezas termina generando más...”.

Cubillos, en tanto, fue en la misma línea que Velarde, afirmando que “no nos enredemos en explicaciones. Una buena idea termina siendo mala, por detalles que finalmente no lo son. El daño se provoca en las internas, y uno debe andar conteniendo a nuestra gente”.