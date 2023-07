¿Qué hacer con Espinoza, Saavedra y Castro? Voces díscolas del PS levantan inquietud en esa tienda e incomodan al oficialismo

Ayer por la tarde, los distintos integrantes de la comisión política del Partido Socialista (PS) recibieron un mensaje en sus celulares que los convocó para una sesión a las 20.00 horas de esta noche.

Si bien la instancia, que se celebrará en modalidad híbrida, no tiene temas en tabla, distintos militantes de la tienda -dirigida por la senadora Paulina Vodanovic- adelantan que un tema seguro a tratar es la actitud que en las últimas semanas han tomado los senadores del partido, quienes han abordado en duros términos la crisis que enfrenta el oficialismo a raíz del lío de platas derivado del caso Democracia Viva.

Por ejemplo, ayer en Mesa Central, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que “es evidente que (el caso) no es una simple asociación criolla de unos poquitos que en alguna parte se confabularon para poder defraudar. Urbanismo Social, Por Cultura y Democracia Viva son organizaciones que recorrieron el país y buscaron lugares donde tenían parlamentarios, seremis o directores de servicio y ahí se instalaron”.

En esa misma instancia, además, dijo que “el manejo de la crisis, con la debilidad de un comité político fuerte, ha sido débil, confuso y con falta de coherencia. Lo reafirmo. Pero también digo que aquí en algún minuto, frente a este escenario, el Presidente va a tener que hacer un cambio de gabinete”.

En esa misma línea, el senador Gastón Saavedra (PS) señaló hace unos días a La Tercera que “la relación entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático sí está afectada, no podemos soslayar aquello. Estamos lejanos de construir un conglomerado, más bien nos mantenemos siendo un conglomerado”.

Caso aparte es el del senador Fidel Espinoza (PS), quien ha sido de las voces más críticas dentro del oficialismo ante la crisis, y que en múltiples oportunidades ha sido explícito en solicitar que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dé un paso al costado.

Incluso, hace unas semanas, el senador apuntó hacia el ministro de Vivienda Carlos Montes, que milita en su mismo partido, y afirmó que, si sabía de los hechos con anticipación, “tiene que irse, porque él tendría responsabilidad política”.

En consideración de estas duras críticas, dentro del PS algunos interpretaron que un tweet que el secretario general del partido, Camilo Escalona, publicó este fin de semana iba dirigido justamente a ellos. “La derecha pretende socavar al Presidente Boric, cuya autoridad de Jefe de Estado es la base de la estabilidad democrática. Hay algunos que se suman al coro de la derecha. No es el camino. Hay que recuperar la autoridad del gobierno y reagrupar las fuerzas del conglomerado oficialista”, publicó el exsenador.

En una línea similar, este jornada la diputada Daniella Cicardini, quien integra la comisión política del partido, sostuvo que “evidentemente han existido voces al interior del PS que nosotros no compartimos (...). El PS entiende, por la experiencia, por haber sido gobierno en años anteriores, lo que es dar garantías de gobernabilidad. Y eso significa siempre mantener la unidad dentro de la alianza de gobierno en este caso, de poder no seguir cometiendo los errores que se han cometido. Acá hay vocerías que solo han entorpecido la búsqueda de la solución a esta situación. Y no solo dentro del partido, sino que también de otros, como el presidente de Revolución Democrática”.

El diputado Jaime Naranjo (PS), por su parte, manifestó que “cualquier parlamentario, de gobierno u oposición, tiene el legítimo derecho de hacer una crítica a cualquier gobierno. Pero en este caso, más que una crítica política, es muy evidente que es una cuestión personal que pareciera ser “‘por favores no concedidos’”.

Así, en el PS ha tomado fuerza la conversación de pasillo sobre qué hacer con estas voces. En ese sentido, distintas fuentes consultadas adelantan que el punto se abordará en la comisión política de esta noche. “Lo que va a pasar en la comisión política va a ser parte de la discusión de cómo ha sido el manejo de esta crisis. Podemos tener muchos reparos, pero el PS ha tenido una sola línea: investigar a fondo, caiga quien caiga”, sostuvo Cicardini.

Sin embargo, eso no preocupa a Espinoza. “Está claro que el PS no se puede molestar porque tengamos algunos una visión crítica de lo que está ocurriendo con el tema de convenios y fundaciones, porque eso es una lucha contra la corrupción. Si pretenden sancionar a alguien por ‘sumarse al coro’ de otros actores políticos, estarían equivocando profundamente el camino, toda vez que yo he actuado en concordancia y coherencia con lo que ha sido mi vida política siempre, que es, desde todo punto de vista, combatir la corrupción provenga de donde provenga. Así que estoy muy pero muy tranquilo”, dijo a este medio.

“Si ellos (la comisión) quieren adoptar decisiones sancionatorias, sería tremendamente contraproducente para el mismo partido. Yo no voy a callar, voy a seguir en la misma línea, denunciando donde haya corrupción, como corresponde”, agregó.

En tanto, Saavedra, dijo que no siente aludido por el mensaje de Escalona. Y agregó que “el partido tiene que estar permanentemente evaluando lo que es es su participación en el gobierno. Es un partido de gobierno, en el gobierno y, por lo tanto tenemos que estar permanente ajustando posiciones, propuestas. Este es el momento en que, además, hay una crisis y tenemos que ser contribuyentes a su solución”.

Además, sobre la tesis de que los senadores son más críticos, Saavedra dijo “puede que a muchos no les gusten las opiniones que hemos tenido, pero es evidente que hay una situación de crisis en el gobierno que no podemos ocultar y tampoco podemos tenerla en una olla a presión que en algún momento puede estallar. Lo mejor era enfrentarla, por el bien del gobierno”.