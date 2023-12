Yurii Diudin, embajador de Ucrania en Chile: “La guerra contra Rusia no la estamos perdiendo”

Pese a llevar apenas tres semanas en Santiago, el primer embajador residente de Ucrania en Chile, Yurii Diudin, es un conocido del país y de la región. Anteriormente había sido designado en Buenos Aires y también era concurrente en Chile.

Diudin, que presenta hoy sus cartas credenciales al Presidente Gabriel Boric, se encuentra agradecido del respaldo que Chile le ha dado a su país tras la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022. Incluso la puerta de la oficina consular se encuentra llena de mensajes de apoyo que han dejado los vecinos en un gesto espontáneo.

En conversación con La Tercera, Diudin analiza la situación en Ucrania cuando a poco menos de dos meses de que se cumplan dos años del inicio de la invasión rusa.

El embajador de Ucrania en Chile, Yurii Diudin, en entrevista con La Tercera. Foto: Juan Farias / La Tercera.

Existen muchos análisis de la prensa internacional en los que se señala que Ucrania está perdiendo la guerra contra Rusia. ¿Cómo evalúa la situación actual considerando que ya llegó el invierno?

Primero, la guerra no la estamos perdiendo. Segundo, la guerra es muy compleja, complicada y se prolonga más de lo esperado para los dos lados, porque cuando Rusia atacó a Ucrania el 24 de febrero del año pasado, pensó que iba a tomar Kiev en tres días y toda Ucrania en una o dos semanas. Esos eran los planes. Ya estamos casi llegando al fin del segundo año y todavía no tomaron ni la menor parte. Ya hemos reconquistado la mitad de lo que habían conquistado en el primer año de guerra. La guerra sí es complicada, es compleja, porque Rusia es un Estado muy potente, poderoso desde el punto de vista militar, tiene mucha gente y no tienen lástima. O sea, mandan a morir a miles de personas. Ucrania no puede permitirse ese lujo. Estamos defendiendo nuestra tierra, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, pero no podemos mandar a miles de personas solo a morir, valoramos mucho más las vidas humanas que en Rusia. Por eso la táctica de Ucrania es la de la contraofensiva u ofensiva muy reducida. Este año hemos pasado de una fase para otra. Estamos en una fase en la que estamos avanzando en unas direcciones y un poco retrocediendo en otras y con la ayuda que estamos recibiendo de nuestros socios de Occidente, estamos causando mucho daño. O sea, ellos tienen muchas más bajas que Ucrania. Estamos, ganando en ciertos puntos y la verdad es que sí es una situación un poco difícil, pero como digo siempre estamos en nuestra tierra, no atacamos a nadie, fuimos atacados y estamos defendiendo, recuperando poco a poco nuestra tierra. Pero esta guerra está lejos de estar perdida para Ucrania.

Recientemente se dio a conocer que el Ejército ucraniano está buscando movilizar a 450 mil voluntarios, incluso se habló de llamar a las personas que están en el extranjero. ¿Cuál es la situación en este sentido?

El Ejército necesita más hombres, porque los que están luchando hace dos años también necesitan de un descanso y se hacen diferentes campañas. Ahora se está presentando una ley de movilización que probablemente va a ser votada en enero o febrero, que va a determinar las bases de cómo hacer la movilización en Ucrania en el tiempo de guerra. En cuanto a los que están en el extranjero, no creo que vayan a ser llamados todos. Es el deber de los ucranianos defender su tierra, su patria. Y en ese sentido les estamos explicando que pueden volver a Ucrania, pueden alistarse, pueden unirse al Ejército y pueden defender su tierra, pero de manera legal. La ley se va a discutir, va a pasar por comités y ahí vamos a ver a qué modelo de movilización vamos a llegar con esta ley.

Rescatistas trabajan en el lugar de un ataque militar ruso en Kherson, Ucrania, el 27 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

El martes se dio a conocer que Ucrania había atacado al buque de desembarco ruso Novocherkassk en Crimea. ¿Qué tan crucial es para Kiev la península?

Es importante porque es parte de nuestro territorio. Según la legislación, es parte de Ucrania. Nunca vamos a abdicar Crimea. Es importante también desde el punto de vista estratégico y militar, porque sabemos que los rusos están trayendo mucha munición y muchas armas a través de los puertos de Crimea y a través del puente de Kerch o el puente de Crimea. Por eso también es uno de los objetivos claves. Según nuestra legislación podemos atacar nuestro territorio y no es parte de Rusia para nosotros. Así que para recuperarlo podemos utilizar todos los métodos y destruir los barcos rusos es uno de los métodos. Se dice que trajo miles y miles de drones iraníes. Los rusos siempre están atacando todas las noches nuestras ciudades y hacen mucho daño a la infraestructura energética. Así que el destruirlo fue un acto de defensa, de protección de nuestro propio pueblo.

Respecto de las sanciones contra Rusia, ¿cree que están funcionando?

Es muy importante que las sanciones funcionen, es muy importante que las sanciones afecten tanto a Rusia como a Irán como a otros países que están ayudando a Rusia a llevar a cabo esa guerra de agresión contra Ucrania, esa guerra injusta. Y por eso siempre llamamos a nuestros socios a que las aumenten por un lado y por otro, que encuentren las brechas, los huecos por donde digamos pueden evadirlas. Por ejemplo, si en los drones iraníes encontramos algunas piezas fabricadas en Canadá o en algún país, siempre lo comunicamos para que puedan detectar de qué manera esas piezas podían entrar evadiendo las sanciones. Y siempre trabajamos con nuestros socios, mostrándoles y pidiéndoles que hagan más esfuerzo para que las sanciones sean completas.

Un soldado ucraniano patrulla cerca de un edificio de departamentos dañado por el reciente bombardeo ruso en Avdiivka, región de Donetsk, Ucrania, el 12 de abril de 2023. Foto: Reuters

La ayuda internacional es vital para Ucrania y recientemente se ha visto las discusiones en Estados Unidos sobre este tema. ¿Cómo evalúa esta situación?

La ayuda internacional ha sido clave realmente para nosotros y estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido hasta ahora de nuestros socios tanto de Estados Unidos como de los países europeos y otros como Japón, Corea del Sur, Australia, por ejemplo. Es verdad que ahora hay ciertas complicaciones internas en Estados Unidos por el tema de las elecciones del próximo año y tenemos el apoyo de los dos partidos, tanto de los demócratas como de los republicanos. El tema es que una pelea interna, electoral, que les impide llegar a un acuerdo. Pero tenemos la garantía, la seguridad que ya en enero, cuando el Congreso norteamericano vuelva a funcionar, van a votar el tema y sí nos van a dar la ayuda que necesitamos. Por otro lado, también de la Unión Europea vamos a recibir los 50 mil millones de dólares que nos han prometido y eso será probablemente para finales de enero o principios de febrero. Ya vamos a tener esa suma, así que la ayuda va a llegar. Está tardando más de lo esperado, pero sí va a llegar, de eso estamos seguros.

Otros de los tema que se ha discutido es el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, ¿qué tan crucial es para Kiev ser parte del bloque?

La vocación europea de Ucrania desde hace tiempo está fijada en nuestra Constitución y el apoyo de la población al ingreso de Ucrania a la Unión Europea es enorme. Yo diría que un 80% y más apoyan este ingreso. Es muy importante para nosotros ser socios, ser miembros de una comunidad tan importante como es la Unión Europea, porque tenemos los valores europeos, no tenemos los valores asiáticos que tiene Rusia. Somos más parte de Europa y siempre lo hemos sido. Desde hace mil años que fuimos parte de Europa. Es importantísima la decisión del Consejo Europeo de hace dos semanas, cuando se aprobó la decisión de que van a empezar negociaciones con Ucrania. Ya somos Estado candidato y ahora en nuestra primavera van a empezar las las negociaciones con la Unión Europea, sobre todo los puntos. Espero que seamos miembros de la Unión Europea. Pero más importante, es que queremos ser miembros también de la OTAN, porque la Unión Europea es la unión de valores de los países europeos y la OTAN es la unión de la defensa.

Residentes locales en el lugar de un ataque militar ruso en Kherson, Ucrania, el 27 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Existe rechazo para que Ucrania sea parte de la OTAN justamente porque se encuentra en guerra. ¿Qué posibilidad ve a eso?

No hablamos de unirse en el estado de guerra en el que estamos ahora, hablamos en el futuro. O sea, la guerra tarde o temprano va a terminar y nosotros estamos muy seguros que va a terminar con la victoria ucraniana. Y ahí sí podemos hablar del ingreso nuestro a la OTAN, porque algunos han propuesto hasta ahora de hacer el ingreso por partes, como ocurrió con Alemania cuando Alemania estaba dividida. La parte occidental de Alemania fue primero miembro de la OTAN, mientras que la parte oriental seguía estando en el bloque comunista y después de la reunificación de Alemania se unió. Para nosotros es inaceptable esa versión, porque pensamos que unir una parte y dejar otra parte con los rusos no nos conviene. O sea, tenemos que primero ganar esa guerra, tenemos que reunificar, tenemos que restablecer nuestra integridad territorial y ahí sí podemos hablar sobre la OTAN y los miembros de la OTAN lo entienden y estamos también en buena fase de negociación con ellos.

Respecto de la situación interna en Ucrania, en marzo del próximo año están programas las elecciones generales en el país y ha habido un debate sobre este tema. ¿Qué ocurrirá con eso?

Nuestra ley no permite hacer elecciones durante la guerra. O sea, hay que cambiar la legislación. Y eso lo dijo bien claro el Presidente Zelensky que a él mismo le gustaría que se llevaran a cabo. Le gustaría que hubiera todo ese proceso electoral. Pero tenemos muchos inconvenientes. Cómo organizar el proceso electoral cuando millones de ucranianos están fuera del país, entre 4 a 5 millones están en Europa, están refugiados de la guerra. Cómo organizar el proceso electoral en las trincheras donde están los soldados y con toda la seguridad necesaria. Cómo organizar las elecciones en las ciudades que están siendo bombardeadas por los rusos. O sea, hay muchos inconvenientes, muchos, muchos obstáculos. Tenemos estado marcial, el estado de guerra. No hay posibilidad de hacer elecciones durante ese estado. Cuando termine la guerra sí se podrán hacer.

El Presidente Gabriel Boric ha conversado en un par de ocasiones con el Presidente Volodymyr Zelensky. ¿Cómo evalúa usted la relación con Chile y qué ayuda cree que pueden brindar los países latinoamericanos?

Valoramos mucho el respaldo que nos dio Chile y sobre todo las declaraciones oficiales del Presidente Boric cuando llamó al agresor por su nombre, cuando dijo que hay un país que es agresor y hay otro país que es víctima de agresión. En cuanto a Latinoamérica estamos terminando de preparar nuestra estrategia nueva que va a ser aprobada pronto. Es una estrategia global que abarca muchos aspectos, desde lo comercial hasta lo político, lo económico. En lo político hemos visto que casi todos los países de Latinoamérica, con excepción de tres que todos conocemos, votan en la ONU por las resoluciones pro Ucrania, votan en otros organismos internacionales las resoluciones en favor de Ucrania. Necesitaríamos el apoyo en el desminado de las minas antipersonales y el Presidente Boris se lo ofreció al Presidente Zelensky, que podría enviar algunos equipos ahí de chilenos que tienen experiencia en ese sentido. Si bien no pueden darnos armas, podrían ser equipamientos no letales como, por ejemplo, chalecos antibalas o cascos. No son cosas que matan personas, es una cosa de protección, otro tipo de equipamiento como, por ejemplo, las ambulancias que pueden transportar a los heridos. Ese tipo de ayuda necesitamos de América Latina y de Chile en particular. Y yo voy a hablar aquí como embajador con las autoridades chilenas, a ver si nos pueden otorgar ese tipo de ayuda. Valoramos mucho el apoyo político de Chile.