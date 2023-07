Frente Amplio exige al Partido Socialista sancionar a senador Fidel Espinoza por críticas a Jackson

Si bien no es primera vez que el senador socialista Fidel Espinoza arremete en contra de Apruebo Dignidad, esta vez, para el Frente Amplio (FA), sobrepasó los límites. Tanto, que entre los tres presidentes de partidos del conglomerado, en conjunto con sus jefas de bancada de la Cámara, enviaron una carta a la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, durante la tarde del viernes. En ella anunciaron que “no claudicaremos en que haya consecuencias para aquellos que, con sus comportamientos individuales, ponen en riesgo nuestro proyecto colectivo”.

La misiva fue redactada a raíz de las recientes declaraciones del senador, quien, luego de conocerse el robo de 23 computadores desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, exigió públicamente la salida del ministro Giorgio Jackson (Revolución Democrática). “Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia, Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas (...)”, publicó en redes sociales.

En la carta, los frenteamplistas acusaron que “el señor Espinoza ha sobrepasado con creces todo límite de respeto y seriedad, acusando sin pruebas ni pudor alguno, tal como lo ha hecho la derecha (...)”. En esa línea, además, afirmaron que su actitud resulta “sumamente irresponsable y dañina con la imagen de nuestro gobierno”. Por lo mismo, solicitaron que la tienda que dirige Vodanovic adopte medidas. “Los partidos y sus liderazgos tienen un rol clave en las conductas responsables de sus militantes y dirigentes, que en ningún caso se trata de censura, sino de asumir el rol que nos corresponde en una democracia: ser responsables al ejercer vocerías en representación de nuestros cargos”, se lee en la carta, a la que tuvo acceso La Tercera Sábado.

Senadora Paulina Vodanovic (PS).

No satisfechos con el texto, los líderes del FA manifestaron su molestia en la reunión que convocó a los partidos del oficialismo el viernes al mediodía, en la sede del PS. Ahí, de acuerdo a quienes estuvieron presentes, los timoneles del FA enrostraron a Vodanovic que la conducta del senador pone en riesgo al oficialismo en su conjunto.

En la cita, el presidente de Revolución Democrática, senador Juan Ignacio Latorre, explicó que tomaron la decisión de redactar dicha carta justamente para evitar que el tema no escale a través de la prensa.

Sin embargo, ya en el punto de prensa, el presidente de Comunes, Marco Velarde, solicitó la salida de Espinoza de la alianza de gobierno. “Alguien tiene que detener este ánimo del senador Espinoza de pegarles constantemente al gobierno y a sus ministros, alguien se tiene que hacer cargo por lo que él hace y dice (...). No está bien que él siga haciendo esto ni menos que siga dentro de la alianza de gobierno. Yo espero que él salga de la alianza de gobierno, porque no es un representante nuestro”.

Marco Velarde, presidente de Comunes. Mario Téllez / La Tercera

También en un tono muy crítico, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) señaló que “no sé cuáles son los objetivos finales del senador Espinoza (...). A estas alturas, cuesta un poco entender esta obsesión que tiene él con el ministro Jackson. Es un tema más para psicólogo que de política”.

Consultada al respecto, la senadora Vodanovic reafirmó que “los dichos de distintos personeros de los partidos oficialistas ponen dificultades a veces entre nuestra militancia”. Y, en particular sobre Espinoza, dijo que “evidentemente sus dichos han molestado en RD, y les hemos expresado que no es la posición oficial de nuestro partido (…). Imputar delitos o situaciones graves, como las que ha hecho él, en realidad es algo bastante complejo que no compartimos como directiva”.

A la salida de la reunión, a la presidenta del PS también se le preguntó si era posible que el Tribunal Supremo de su partido aplique sanciones en contra del senador. Vodanovic respondió que dicho órgano es autónomo. Sin embargo, deslizó que “entiendo que ha recibido alguna denuncia y (el tribunal) se pronunciara respecto de aquello cuando corresponda”.

De acuerdo a fuentes conocedoras de dicha denuncia, el Tribunal Supremo examinó la denuncia, pero determinó que no debía ser abordada por ellos, sino por la comisión política del PS. Por lo mismo, el reclamo será analizado por esa instancia en la sesión que celebrarán este lunes.

Vodanovic -en todo caso- intentó contrarrestar la arremetida del FA y retrucó que “los dichos de la diputada (Maite) Orsini al PS le han molestado, porque hace imputaciones a todo el partido que no compartimos”.

El jueves, en La Moneda, la diputada afirmó que “el PS tiene que hacerse responsable por lo que sus voceros dicen a la opinión pública, y no puede ser que gratuitamente y sin ningún tipo de costo ni para el senador ni para el PS sigan pasando estos maltratos que realmente responden a violencia política”.

Nuevo cónclave

El encuentro en la sede del PS también sirvió para que la alianza reafirme su propósito de realizar un nuevo cónclave oficialista. Esta vez, enfocado en los partidos y sus parlamentarios, con el objetivo de coordinarse frente a los desafíos legislativos que se avecinan -como la reforma de pensiones-, además de intentar mejorar las relaciones al interior de las colectividades, las que quedaron aún en peor pie luego de que algunos partidos fueran excluidos de una reunión en el departamento de la vicepresidenta, Carolina Tohá.

La fecha del evento, según adelantó Vodanovic, podría ser el 12 o 19 de agosto.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, agregó que la instancia servirá para “conversar con tiempo, en confianza y con discreción para hacer un diálogo sincero sobre los desafíos de convivencia de la alianza de gobierno. Pero, por sobre todo, sobre los desafíos del gobierno y nuestro rol para ser parte de su materialización”.