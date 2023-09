Primer pleno del Consejo: Chile Vamos se desmarca de republicanos y hace gesto al oficialismo

“¡Siento vergüenza!”, reclamó ayer en voz alta la consejera Ivonne Mangelsdorff al salir rauda de la sala del pleno del Consejo Constitucional, que funciona en la sede del Congreso en Santiago. La representante de RN no podía creer lo que acababa de ocurrir y ni siquiera hizo el intento de disimular su indignación.

Hace solo unos minutos cuatro consejeros de su sector se habían desmarcado de los otros siete representantes de Chile Vamos y de toda la bancada del Partido Republicano, y decidieron no apoyar el inciso primero del artículo 1 del borrador de nueva Constitución (impulsado por los republicanos), el que terminó cayéndose y provocando una fuerte pugna en la derecha.

Mangelsdorff –quien asistió a votar con muletas y una bota en una de sus piernas debido a que sufrió un accidente en los días previos- se paró a hablar frente a los medios de comunicación en los pasillos de la sede del órgano redactor: “Siento vergüenza de estar en una bancada que firma con la mano y borra con el codo”.

La escena dio cuenta del quiebre que se produjo al interior de la derecha, la que terminó votando dividida con el objetivo de dar un golpe de timón y entregar una señal potente de diálogo para seguir buscando un texto transversal que incluya al oficialismo.

Así, luego de tres meses en que Chile Vamos le fue siguiendo los pasos a republicanos en cada uno de los temas del Consejo, la coalición cambió el rumbo y se cruzó en el camino de la bancada de 22 consejeros.

Las negociaciones

El camino para llegar al resultado de la votación de ayer no fue fácil. Los primeros en dar la señal fue la bancada de RN-Evópoli. Impulsados principalmente por los consejeros Gloria Hutt (Evópoli) y Germán Becker (RN), la bancada tomó la decisión de explorar la opción de rechazar el primer inciso del artículo 1 del borrador del Consejo y reponer el inciso equivalente del anteproyecto de la Comisión Experta.

La decisión, luego de un duro debate interno en la bancada, se explicaba por las dudas que tenían los consejeros con la frase de los republicanos que plantea que “todo ser humano es persona”. Para algunos era una cláusula excesiva, que ponía en riesgo la ley de aborto en tres causales al zanjar el debate de cuándo se inicia la vida de la persona.

Junto con eso, también había un interés de darle una señal a la izquierda y dejar en claro que aún hay intención de buscar un texto “amplio y transversal”. Fuentes de Chile Vamos, además, comentaban que manejaban información de que los republicanos tenían el interés de que, aprobada la nueva Constitución, impugnarían el aborto en tres causales en el TC, invocando la nueva cláusula sobre vida.

Cuando RN y Evópoli expusieron su idea a la UDI y republicanos, se generó un conflicto político en la derecha. La UDI respondió que sus seis votos no estaban disponibles y que la bancada respetaría el artículo 1 tal cual como fue despachado por la comisión.

Se activan las directivas y Piñera

En esa primera conversación -que ocurrió el miércoles de esta semana- la derecha no pudo resolver el punto y optaron por elevarlo a las directivas de los partidos. Al día siguiente, el tira y afloja al interior de la derecha continuó. Por RN intervino el secretario general, Diego Schalper. Por republicanos lo hizo el presidente de la colectividad, Arturo Squella, mientras que por la UDI estuvo el comisionado Máximo Pavez, quien participó de las tratativas junto al delegado de la bancada, Arturo Phillips.

El timonel UDI, Javier Macaya, no estuvo ajeno a esta negociación. Estando fuera de Chile participó de manera intensa de las tratativas y también era de la idea de que el inciso se cayera y así dar una señal, manteniendo el texto redactado por los expertos.

La derecha estuvo todo el jueves sin lograr acuerdo. Schalper intentó convencer al sector de buscar una redacción intermedia que dejara conformes a todas las partes, dando cuenta de que su propio partido estaba dividido y no quería agitar más la interna.

Hutt le transmitió al resto de la derecha que para buscar una redacción intermedia se necesitaba la unanimidad del pleno, lo cual se veía complejo, dado que era poco probable que la izquierda concediera el punto, u observar una norma cuando el Consejo despache el texto a la Comisión Experta. Para esto último, que es la alternativa más viable que tenían sobre la mesa, la timonel de Evópoli pidió asegurar el quórum de 14 comisionados que se necesitan para esa alternativa, es decir, implicaba sumar a dos expertos de izquierda. Así, el sector activó gestiones con la comisionada DC Paz Anastasiadis, quien habría apoyado la idea, pero al momento de buscar el voto 14, ese apoyo nunca llegó.

La discusión llegó hasta el expresidente Sebastián Piñera, quien recibió múltiples llamadas telefónicas durante las últimas horas de diferentes expertos y comisionados de la derecha. Hutt, de acuerdo a fuentes del sector, fue una de las que conversaron con el exmandatario, quien instó -en la tónica con lo que ha dicho públicamente- a buscar acuerdos transversales.

En esa línea, para el exjefe de Estado la mejor alternativa -y fue lo que sugirió- es buscar una redacción que sea similar o que mantenga el espíritu del Pacto de San José.

Pasadas las 19 horas del jueves, la derecha seguía sin resolver el nudo y en la noche salió humo blanco. El compromiso fue no tocar el artículo 1. Para eso republicanos pidió garantías a las otras bancadas y la UDI comprometió sus seis votos y RN, al menos dos. Con esos 30 consejeros, estaban listos los 3/5 en el pleno. A cambio, republicanos y la UDI comprometían que, en la Comisión Experta, la norma se observaría para que luego, en la comisión mixta, se cambiara la redacción para copiar textual la cláusula del Pacto de San José, la que plantea que “persona es todo ser humano”.

Durante la noche del jueves y la mañana del viernes el tablero se dio vuelta. Con el paso del tiempo creció el ánimo al interior de Chile Vamos de diferenciarse de republicanos para concretar una señal potente de diálogo.

En esta parte, algunos comisionados de Chile Vamos se activaron para concretar la jugada. Los expertos Teodoro Ribera (RN), Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Hernán Larraín (UDI), Katherine Martorell (RN), Juan José Ossa (RN) y Pavez fueron figuras determinantes para que el sector diera vuelta el tablero.

Así, ayer -casi a las 11 horas-, mientras el pleno debatía en el hemiciclo de la Cámara, se supo que a Hutt y Becker se sumó el consejero UDI Edmundo Eluchans. La posibilidad remota de que el inciso primero se cayera se hizo real y el tema indignó a los republicanos. Tanto así que la bancada de 22 consejeros amenazó a Chile Vamos de que si concretaban el plan, las confianzas se rompían, los acuerdos en otros temas del texto se caían y ellos votarían en contra de la norma que lleva el Estado social.

La amenaza republicana no logró disuadir a Chile Vamos. Minutos después se sumó otro apoyo RN: la consejera Lorena Gallardo. El conteo iba en cuatro y pudo haber llegado a cinco. La consejera UDI Ivón Guerra estuvo a punto de sumarse, pero en el pleno terminó apoyando el inciso republicano. Con esos cuatro consejeros -que terminaron absteniéndose-, republicanos se quedaba sin los 3/5 para visar su artículo.

Los cuatro consejeros que dieron vuelta el tablero. De izquierda a derecha: Germán Becker (RN), Gloria Hutt (Evópoli), Edmundo Eluchans (UDI) y Lorena Gallardo (RN).

Horas más tarde, la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) felicitó a los cuatro consejeros. “Hoy cuatro de nuestros consejeros abren un camino de esperanza y de acuerdos para Chile”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).Luego, al someterse a votación el inciso equivalente del anteproyecto, republicanos entregó sus votos y el texto del anteproyecto se visó de manera unánime. El inciso primero del artículo 1 quedó así: “La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización”.

Lo cierto es que el tema dejó quebradas las confianzas en la derecha. La decisión de Eluchans abrió duros cuestionamientos al interior de la UDI. En la bancada hay molestia por su descuadre, por no respetar el compromiso de un texto que fue redactado como unidad de propósito y que tenía el respaldo del gremialismo. Lo que más indignó fue que el partido se dividiera en un tema de principios tan importante como la protección a la vida. Junto con eso, resintieron “darles en bandeja” a los republicanos que los sigan apuntando por ser “derechita cobarde”.

Los republicanos también estaban indignados. Sin embargo, optaron por no evidenciar su molestia de manera pública y solo lamentaron el episodio. “Yo no hablaría de derrotas, sí hablaría de frustraciones”, dijo el consejero Luis Silva. Eso sí, en privado, en el partido presidido por Arturo Squella, advierten que si bien en esta ocasión no saldrán a emplazar a Chile Vamos, no aguantarán que esto vuelva a ocurrir.

En el oficialismo, en tanto, valoraron la decisión tomada por Chile Vamos.

Consejeros rechazan norma sobre cueca y rodeo

El viernes en la tarde el Consejo despachó el primer capítulo de “Fundamentos de orden constitucional”. En la jornada, la norma que establece que “el baile nacional es la cueca y su deporte nacional el rodeo chileno” -una de las más polémicas- fue rechazada.

La enmienda de unidad de propósito propuesta por la derecha recibió esta vez 15 abstenciones de consejeros de todos los partidos del sector, 17 votos a favor -también de la derecha- y los 17 negativos del oficialismo.

Por otro lado, debido a un enredo en republicanos, una de las normas que alude directamente a una de las bases institucionales fue rechazada. La cláusula dice: “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La sesión tuvo que suspenderse. El consejero Yerko Ljubetic (CS) dijo que sin esa norma el sector activaría el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA): “Es una de las alternativas que tenemos, a menos que haya una solución antes que eso”. Sin embargo, a la vuelta del receso se dio la unanimidad para arreglar el problema y reponer la norma para así no pasar a llevar las bases que limitan el proceso.

También se rechazó, debido a votos de la oposición, el segundo inciso del artículo 6 que hablaba sobre descentralización. La derecha, además, no dio sus votos para visar un artículo que mencionaba el cambio climático.