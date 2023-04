Rodrigo Delgado (UDI), candidato a consejero: “Es importante consagrar como un derecho el orden público”

Es una de las principales apuestas de la UDI. El exministro del Interior Rodrigo Delgado busca obtener un escaño en el Consejo Constitucional. El también exalcalde, quien compite por la Región Metropolitana, espera instalar medidas de seguridad como una de sus principales banderas de lucha.

¿Qué promoverá respecto de la agenda de seguridad?

La agenda de seguridad es la principal preocupación de los chilenos. Lo primero que hay que recuperar es la posibilidad de tener un capítulo de Fuerzas Armadas y fuerzas de orden. Eso es clave. Lo segundo, defensoría de las víctimas sí o sí. También es súper importante consagrar como un derecho el orden público, consagrar como principio constitucional la legítima defensa. Y establecer la prohibición condicional de la violencia como método de acción política.

¿Por qué decidió ser candidato?

Después de más de 20 años de servicio público me parecía importante poder seguir aportando en algún espacio. Cuando me ofrecieron encontré que era algo bastante acotado, que puedo poner a disposición mi experiencia. Me ha tocado ser muy crítico con un Estado que muchas veces no ha dado respuesta, no por las personas que lo lideran, sino porque está muchas veces encasillado más bien en el pasado.

Respecto de las Fuerzas Armadas, ¿qué impulsará en la nueva Constitución?

Lo más importante es que esté a nivel de capítulo. Lo segundo es hacernos cargo. Las Fuerzas Armadas tienen un rol tremendamente importante en poder alinearse con la necesidad de los ciudadanos. Eso hoy tiene que ver con el crimen organizado. Por eso me parece mal que los expertos no hayan incluido lo de estado de excepción. Pero también es muy importante discutir un quinto estado de excepción, que pueda dar respuesta a la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías para atacar al crimen organizado que hoy tiene mejores armas.

¿Qué haría diferente respecto del proceso anterior?

Este es un proceso que partió de manera muy distinta. No hay una hoja en blanco, la moda refundacional ya quedó atrás. Tenemos los principios, los expertos. Yo lo digo al revés: una de las pocas cosas que yo destacaría del proceso anterior son las iniciativas populares de ley. Todo lo otro, tanto en forma como en fondo, el estilo de muchos convencionales fue más que nada darse gustos personales e ideológicos. Todo eso tiene que quedar en el pasado. Si bien es cierto que tenemos la obligación de llegar a acuerdo, también tenemos que ser bastante rigurosos con nuestros principios para poder defenderlos.

Rodrigo Delgado. FOTO : FRANCISCO PAREDES

Respecto de migraciones, ¿cómo innovaría?

Lo primero que el texto incluya la migración, el texto vigente no lo incluye. Hay una premisa muy clara: que la migración debe ser ordenada. Si bien es cierto que uno puede reconocer el derecho a la migración, tan o más importante que aquello es el derecho de los países para fijar las normas de entrada a un país. Tiene que estar en línea con dar señales concretas de que no vamos a aceptar el ingreso clandestino, y que este tendrá que tener las sanciones correspondientes.

¿La gestión del gobierno influirá en materia de seguridad?

Siempre este tipo de elecciones tienen un componente también de evaluación al gobierno de turno. Está presente siempre un análisis de lo que está haciendo el gobierno. Me da la impresión de que el gobierno actualmente no se refiere prácticamente nunca a lo que va a ser la elección. Uno no ha visto una pauta de prensa o declaraciones. Me da la impresión de que el gobierno no habla de la elección para no contaminarla con sus malos resultados en materia de seguridad y en otras áreas.

Algunos partidos, como republicanos, han endurecido sus posturas por seguridad. ¿Chile Vamos se debe endurecer?

No me siento más blando que el Partido Republicano. Antes de ser candidato propuse un estado de excepción para la Región Metropolitana. En materia de seguridad más que dureza tengo mucha experiencia en estos temas. Me ha tocado liderar con las policías procedimientos complejos, conozco la falta de Estado y esa es una diferencia que tenemos en general con el Partido Republicano.

¿Cómo ve la llegada de republicanos al Consejo Constitucional? Chile Vamos tendrá que dialogar con ellos, pero algunos aseguran que no quieren cambios en la Constitución.

Si la gente plantea que distintas coaliciones, en distintas proporciones, esté presente en un proceso, yo asumo que eso es lo que la gente está mandatando y habrá que trabajar y tratar de llegar al acuerdo necesario. Pero yo a priori no invalido a nadie. Todos los que están en la papeleta son porque han aceptado las reglas del juego. Esos 50 consejeros van a representar la diversidad de Chile.

Algunos vieron la nominación de exministros de Sebastián Piñera como candidatos y expertos como un regreso del “piñerismo”. ¿Lo ve así?

Por supuesto que cuando uno pasa por un gobierno eso suma a la trayectoria. Hay una experiencia acumulada dentro de Chile Vamos. El hecho de que haya exmiembros del gobierno me parece una buena noticia, porque son personas a quienes les ha tocado vivir la administración del Estado.