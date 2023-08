Podcast Los desafíos formativos para las familias de acogida

En este nuevo episodio de La Jornada Podcast, Maite Cereceda, académica y directora del Instituto de Estudios para la Familia de U. San Sebastián (USS) afirma que “ser familia de acogida es una experiencia que motiva, por lo que muchas familias van resguardando a distintos niños a través del tiempo, se van repitiendo la experiencia, aunque estos procesos cierran con una instancia bien compleja, que es la separación del niño de ese hogar”.

A su juicio, no obstante, “no es cualquier dolor, sino que uno esperanzador, porque estas familias quedan con la sensación de que pudieron entregar algo a ese niño o niña que se va. Así, creo que las familias de acogida no es una instancia intermedia, sino que una luz de esperanza, porque en muchos casos es la primera vez que un menor conoce lo que es el calor de hogar”.

Maite Cereceda, académica y directora del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián.

Cereceda cuenta que el Instituto de Estudios para la Familia USS hizo un primer estudio para investigar de manera cualitativa la formación que se les da a las familias de acogida en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, con el objeto de levantar necesidades y, desde ahí, hacer un aporte con propuestas de mejoras. “Los resultados fueron explosivos. Las necesidades formativas eran infinitas, pero hallamos muchas más, como afectivas, de salud y legales”, sostiene la académica, y agrega que hoy están efectuando un segundo estudio, pero con familias de acogida que decidieron adoptar al niño o niña.

“Queremos saber cuál es esta realidad, levantando información, comenzando a explorar, porque la verdad es que se sabe muy poco. Para ello, en el Instituto contamos con la colaboración de diversos académicos de varias áreas y de las distintas sedes de la USS; es un equipo interdisciplinar. De este modo, ahora estamos en un proyecto de Vinculación con el Medio en Puerto Montt con el apoyo de estudiantes de las carreras de Enfermería, Nutrición y Dietética y Terapia Ocupacional”, afirma Maite Cereceda.