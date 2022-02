A John Carpenter le gustaría hacer su propia secuela de “The Thing”

John Carpenter, el mítico director de cine conocido por películas como Halloween, Escape from New York o Big Trouble In Little China ha manifestado su interés de volver al cine de la mano de una secuela de The Thing.

En conversación con The Hollywood Reporter, el director también hablo sobre que le parece que hayan tantas películas y versiones de Halloween. “Me siento fabuloso al respecto”, dijo. “También es fabuloso cuando levanto la vista desde mi posición en el sofá y llega un cheque por correo. Me siento extremadamente feliz”.

Sobre qué película o secuela de sus creaciones les gustaría hacer, Carpenter, respondió sin mucha seguridad: “Me gustaría hacer una secuela de ‘The Thing’, o una continuación, algo así. Pero no lo sé”. “Mira, hay muchas cosas en este mundo que no sé”, agregó.

Actualmente, Blumhouse Productions está trabajando en un reinicio de The Thing con Carpenter incluido, pero no se sabe con tanta certeza el grado de involucramiento del director. Probablemente, se desempeñe como productor ejecutivo como lo ha hecho en las nuevas películas de Halloween.