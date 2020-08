John Carpenter colabora con Blumhouse para hacer una nueva versión de “La Cosa”

El director John Carpenter aseguró que, tras su participación en el revival de Halloween, continuará colaborando con la productora Blumhouse. Lo interesante es que será para recuperar otro clásico de su repertorio: “La Cosa” (The Thing).

La nueva película, según consta en Variety, estaría en las primeras etapa de desarrollo, por lo que no existen más detalles más allá de las palabras del propio Carpenter en un panel virtual en el Fantasia International Film Festival..

Al ser consultado si ha conversado con Jason Blumhouse sobre la posibilidad de volver a dirigir una película, Carpenter se remitió a explicar que hay este nuevo proyecto en carpeta.

“No sé sobre eso [de volver a dirigir], pero hemos conversado sobre... creo que él va a trabajar en ‘La Cosa’, reiniciar ‘La Cosa'. Estoy involucrado en eso, quizás... al final del camino”, explicó.

La película original presentó a un grupo de investigadores que, en medio de la Antártica, se topan con una forma de vida extraterrestre y parasitaria, con la capacidad de tomar la forma de otros seres vivos, que podría amenazar al mundo.

Carpenter no quiso profundizar en más detalles, respecto a si será un remake o una secuela, pero tengan en cuenta que “La Cosa” ya era un remake de una película de 1951. En tanto, durante la década pasada se realizó una precuela que no fue bien recibida ni por la crítica ni por la audiencia, en una producción de Universal Pictures en la que no estuvo involucrado el director.